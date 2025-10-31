ข่าว

กองทัพบก จับโกหกเขมร ออกข่าวเด็กชาย 10 ขวบ โดนระเบิดไทยตกค้างดับ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 31 ต.ค. 2568 09:25 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2568 09:25 น.
65

กองทัพบก จับโกหกเขมร ออกข่าวเด็กชาย 10 ขวบ โดนระเบิดไทยแบบคลัสเตอร์ตกค้างระเบิดใส่เสียชีวิต ชี้ภาพหลักฐานไม่สอดคล้อง

ทีมโฆษกกองทัพบก ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า กองทัพบกตั้งข้อสังเกต กรณีกัมพูชาอ้างเหตุระเบิดจากกระสุนตกค้างของไทย พบผลตรวจไม่ตรงข้อมูลทางเทคนิค ย้ำควรนำเสนอข่าวอย่างรอบคอบเพื่อส่งเสริมกระบวนการลดความขัดแย้งระหว่างประเทศ

จากกรณีที่สำนักข่าวกัมพูชานำเสนอข่าวว่า หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชา (CMAC) ได้ออกเอกสารชี้แจงผลการตรวจสอบเหตุระเบิด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2568 ในพื้นที่ อำเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร ซึ่งเป็นเหตุให้เด็กชายอายุ 10 ขวบเสียชีวิต และบิดาได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยสาระสำคัญในเอกสารดังกล่าวระบุผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมภาพถ่ายจากจุดเกิดเหตุ สรุปว่า “วัตถุระเบิดที่ทำให้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นระเบิดแบบคลัสเตอร์ M-85 จากกระสุนแบบ M396 ซึ่งยิงมาจากปืนใหญ่ขนาด 155 มิลลิเมตรของกองทัพไทย” และอ้างว่าเป็นเศษวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากเหตุปะทะระหว่างวันที่ 24–28 กรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา

ต่อกรณีดังกล่าว พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ได้ชี้แจงว่า เมื่อพิจารณาเนื้อหาของเอกสารชี้แจงและภาพถ่ายที่เกิดเหตุ เปรียบเทียบกับข้อมูลทางเทคนิคของกระสุนปืนใหญ่ชนิดที่ทางกัมพูชาระบุ พบข้อสังเกตสำคัญหลายประการ ดังนี้

1.กองทัพบกไทยมีลูกกระสุนปืนใหญ่ลักษณะดังกล่าวจริง คือ กระสุนระเบิดทวิประสงค์ (Dual Purpose Improved Conventional Munitions – DPICM) ขนาด 155 มิลลิเมตร โดยการทำงานของกระสุนชนิดนี้ เมื่อยิงถึงเป้าหมายที่กำหนด จะระเบิดและปล่อยลูกระเบิดย่อยแบบ M85 ออกมา ซึ่งลูกระเบิดย่อยจะทำงานและระเบิดตัวเองโดยอัตโนมัติ ไม่มีการตกค้างในพื้นที่

2.ลูกระเบิดย่อย M85 ภายในบรรจุดินระเบิดแรงสูงชนิดทรงกรวย (Shaped Charge) ใช้สำหรับเจาะเกราะหรือทำลายที่มั่น แต่ ไม่มีส่วนประกอบของลูกปราย (ลูกเหล็กทรงกลม) ภายในระเบิด

3.จากภาพหลักฐานที่กัมพูชาเผยแพร่ พบว่าลักษณะความเสียหายไม่สอดคล้องกับระเบิดแบบ M85 โดยภาพที่ปรากฏแสดงให้เห็นหลังคาบ้านและโอ่งน้ำมีรูพรุนจำนวนมาก รวมทั้งพบร่องรอยสะเก็ดระเบิดทั่วไป ซึ่งไม่ใช่ลักษณะของระเบิดแรงสูงแบบ Shaped Charge ที่มักก่อให้เกิดการลุกไหม้หรือหลอมละลายของพื้นผิววัตถุ ทั้งนี้ ระเบิดแบบ M85 ไม่มีคุณสมบัติสร้างสะเก็ดจำนวนมากเช่นที่ปรากฏในภาพ

โฆษกกองทัพบกยังกล่าวเพิ่มเติมว่า มีความเป็นไปได้น้อยมากที่ลูกระเบิดย่อยแบบ M85 จะไม่ทำงานจนกลายเป็นระเบิดตกค้าง และแม้ว่าเกิดเหตุระเบิดจากลูกระเบิดแบบ M85 จริง ภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ ขัดแย้งกับข้อสรุปทางนิติวิทยาศาสตร์ของฝ่ายกัมพูชาอย่างชัดเจน

พลตรี วินธัย กล่าวย้ำว่า หวังว่าการนำเสนอข่าวของฝ่ายกัมพูชาจะอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบ เพื่อไม่ให้กลายเป็นข้อมูลบิดเบือนที่อาจถูกใช้สร้างความเข้าใจผิดในสังคม เพราะ การสื่อสารที่ไม่ถูกต้องย่อมส่งผลกระทบต่อกระบวนการลดความขัดแย้ง ที่ทั้งสองประเทศกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้”

