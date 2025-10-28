ข่าวในพระราชสำนัก

ตำนาน “รักแรกเกลียด” พระพันปีหลวง ตรัสถึง ร.9 ว่า “เกลียดแรกพบ” สู่ คู่พระบารมี

ย้อนเรื่องเล่า "รักแรกเกลียด" ที่พระพันปีหลวงตรัสว่า ในหลวง รัชกาลที่ 9 มาสาย ก่อนความรู้สึกจะเปลี่ยนเป็นความรักและคู่พระบารมี
หนึ่งในเรื่องเล่าอันแสนล้ำค่า ที่ถูกบันทึกไว้ในความทรงจำของปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับเส้นทางแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเส้นหนึ่งในประวัติศาสตร์ เมื่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เคยมีพระราชดำรัสเล่าถึงการพบกันครั้งแรกกับ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวง รัชกาลที่ 9)

พระองค์ตรัสว่า สำหรับข้าพเจ้า เป็นการเกลียดแรกพบ มากกว่ารักแรกพบ” (It was hate at first sight, rather than love at first sight) พระราชดำรัสนี้ ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เปี่ยมไปด้วยความผูกพันอันลึกซึ้ง

จุดเริ่มต้น “Hate at Fristsight” ที่ปารีส

การพบกันครั้งแรกของทั้งสองพระองค์เกิดขึ้น ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในห้วงเวลานั้น พระบิดาของหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร (พระยศในขณะนั้น) ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทย

ในหลวง รัชกาลที่ 9 ซึ่งขณะนั้นประทับ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เสด็จมายังสถานทูตตามคำนัดหมาย แต่กลับเสด็จมาถึงช้ากว่ากำหนดที่นัดไว้หลายชั่วโมง

เหตุการณ์ในวันนั้น ได้สร้างความรู้สึก “ไม่ชอบเมื่อแรกพบ” ขึ้นในพระทัยของหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ก่อนที่ความรู้สึกนั้นจะค่อย ๆ แปรเปลี่ยนเป็นความเข้าพระทัยและความรักในเวลาต่อมา

พระอารมณ์ขันในวันแรกพบ

ภายหลัง เรื่องราวในวันนั้นได้กลายเป็นเรื่องที่ทั้งสองพระองค์ทรงหยอกล้อกันเสมอ พระพันปีหลวงทรงเล่าถึงเหตุการณ์นั้นว่า พระองค์ “เดินตุปัดตุเป๋ หน้างอ คอยถอนสายบัว” และเมื่อทรงเล่าถึงสาเหตุที่ “หน้างอ” ก็ทรงมีรับสั่งตอบโต้อย่างอ่อนโยนว่า “ที่หน้างอ เพราะให้แต่ผู้ใหญ่ร่วมโต๊ะเสวย เด็กกลับไล่ไปกินที่อื่น”

อุบัติเหตุที่โลซานน์ จุดเปลี่ยนสำคัญ

จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2491 เมื่อในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ใกล้เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และต้องประทับรักษาพระองค์

ในช่วงเวลาแห่งการถวายการดูแลนี้เอง ที่ทำให้ทั้งสองพระองค์ทรงใกล้ชิดและติดต่อกันถี่ขึ้น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ทรงมีพระประสงค์ให้ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ย้ายมาศึกษาต่อที่โรงเรียน Riante Rive ในเมืองโลซานน์ เพื่อที่ทั้งสองพระองค์จะได้ทรงใช้เวลาและทำความรู้จักกันดียิ่งขึ้น

สู่พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส

ความผูกพันได้ถักทอแน่นแฟ้น จนนำไปสู่พระราชพิธีหมั้นอย่างเรียบง่าย ณ เมืองโลซานน์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2492

จากนั้น ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จนิวัติประเทศไทย และทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2493 ณ วังสระปทุม

จากเรื่องเล่าที่เปรียบเปรยว่า “Hate at First Sight” ได้แสดงให้เห็นความเป็นมนุษย์ธรรมดาในวันแรกพบ ก่อนที่ไม่นาน ความเข้าใจกัน ความห่วงใย และสายใยผูกพันจะค่อย ๆ เติบโต จนกลายเป็นรากฐานอันมั่นคงให้ทั้งสองพระองค์ทรงงานเคียงข้างกัน ในฐานะ “คู่พระบารมี” เพื่อพสกนิกรไทยตลอดรัชสมัยอันยาวนาน

