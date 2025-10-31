“Pornhub” กางข้อมูล ผู้ใช้จากอังกฤษลดลง 77% เซ่นพิษกฎหมายใหม่
Pornhub กางข้อมูล ผู้ใช้จากอังกฤษลดลง 77% เซ่นพิษกฎหมายใหม่ที่บังคับให้ผู้ใช้บริการต้องยืนยันตัวตน ชี้เว็บที่ไม่ยอมทำตามกฎหมายได้ผลประโยชน์กว่า
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า พอร์นฮัป (Pornhub) เว็บไซต์หนังผู้ใหญ่ชื่อดังได้ออกมาเปิดเผยว่ายอดผู้เข้าใช้บริการจากประเทศอังกฤษลดลงไปถึง 77% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทางอังกฤษเริ่มใช้กฎหมายความปลอดภัยออนไลน์ ซึ่งบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องยืนยันตัวตนและอายุในการเข้าถึงเนื้อหา
ทางพอร์นฮัปยังระบุอีกด้วยว่า เว็บไซต์ที่เมินบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวนั้น ได้รับผลประโยชน์กว่าเว็บไซต์ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
โดยทาง BBC กล่าวเพิ่มเติมว่าพวกเขาไม่สามารถยืนยันคำแถลงการณ์ของทางเว็บได้ แต่หากใช้ข้อมูลจากกูเกิลพบว่าการค้นหาลดลงไปกว่าครึ่ง นับตั้งแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้ ซึ่งนอกจากเป็นผลกระทบของกฎหมายแล้ว คนเสพสื่อประเภทดังกล่าวลดลง และการใช้ VPN อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ตัวเลขดังกล่าวลดลงด้วย
ตามรายงานของสำนักงานสื่อสาร หรือ Ofcom ระบุว่า การเข้าชมเว็บไซต์สื่อลามกในสหราชอาณาจักรโดยรวม ลดลงเกือบหนึ่งในสาม ภายในระยะเวลา สามเดือนนับตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม
หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่า กฎหมายใหม่กำลังบรรลุวัตถุประสงค์หลัก คือ ป้องกันไม่ให้เด็กสามารถ “เจอสื่อลามกโดยบังเอิญโดยไม่ต้องตั้งใจค้นหา” ได้อย่างง่ายดาย
Ofcom กล่าวเพิ่มเติมว่า “กฎใหม่ของเราทำให้ยุคของอินเทอร์เน็ตที่ไม่สนอายุสิ้นสุดลงแล้ว — ยุคที่เว็บไซต์และแอปจำนวนมากไม่เคยมีการตรวจสอบอย่างจริงจังเลยว่าเด็กๆ ใช้บริการของพวกเขาหรือไม่”
