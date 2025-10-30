ข่าว

กัน จอมพลัง แจง กมธ.ทหาร ปมบริจาคชุดเกราะ กางหนังสือยัน หน่วยงานขอมาจริง

เผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 17:52 น.
81
"กัน จอมพลัง" แจงกมธ.ทหาร ปมบริจาคชุดเกราะ ยัน ไม่ได้เป็นคนซื้อ มีบริษัทดำเนินการให้

“กัน จอมพลัง” เข้าชี้แจง กมธ.ทหาร ปมจัดหาเสื้อเกราะให้กองทัพ กางเอกสารยัน หน่วยงานขอมาจริง แจงชัดมูลนิธิเป็นแค่ผู้จ่ายเงินให้บริษัท

30 ตุลาคม 2568 ที่รัฐสภา นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง ได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการทหาร เนื่องด้วยต้องการความชัดเจนว่าทางกองทัพได้มีการขอความอนุเคราะห์จากทางมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ในเรื่องการขอรับบริจาคยุทธภัณฑ์ต่าง ๆ ในสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา หรือไม่

ช่วงเริ่มต้นของการชี้แจง กัน จอมพลัง เปิดหนังสือขอความอนุเคราะห์จากโทรศัพท์มือถือ ด้าน รักชนก ศรีนอก สส.กทม. พรรคประชาชน ได้มีการขอให้ด้าน กัน จอมพลัง ติดต่อกับฝ่ายเลขาเพื่อส่งหนังสือทุกฉบับที่มีอยู่ และในระหว่างที่มีการเปิดภาพเอกสารจากโทรศัพท์มือถือ ขอให้กล่าวถึงหน่วยงาน และหัวข้อหลักว่ามีอะไรบ้าง

ด้าน กัน จอมพลัง กล่าวว่า “เดี๋ยวผมอ่านตัวเอกสารให้ แต่ในส่วนหน่วยงานผมขออนุญาต ทหารมีอยู่แล้ว และก็มีในส่วนของตำรวจด้วย แต่ในส่วนของหน่วยหรือชื่อผู้บังคับบัญชา ผมขออนุญาตถามเขาก่อน เพราะถ้าผมพูดออกไปแล้วมีผลกระทบกับเขาในหน้าที่การงานในอนาคต ผมก็ห่วงเอาจริง ๆ เดี๋ยวผมขออ่านแล้วกัน

กัน จอมพลัง ขณะชี้แจงใน กมธ.ทหาร
YT/ Friends Talk

เรื่อง ขอรับการอนุเคราะห์แผ่นเกราะแข็งป้องกันกระสุนระดับ 4 และเรียนผู้จัดการมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ผ่านบริษัท … เนื่องด้วยปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดน กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่พื้นที่ … จนถึงพื้นที่ช่องบก จ.อุบลราชธานี จึงมีความจำเป็นเตรียมความพร้อมของกำลังพลและอุปกรณ์ให้พร้อมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

อีกทั้งเพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจและความเชื่อมั่นให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกันอธิปไตยและประชาชนในพื้นที่ หน่วยจึงขอรับการสนับสนุนแผ่นเกราะแข็งป้องกันกระสุนระดับ 4 จำนวน 250 แผ่น จากมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ผ่านบริษัท … จำกัด และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาในการดำเนินการต่อไป

จากนั้น นายเอกราช อุดมอำนวย ประธานกรรมาธิการการทหาร ได้มีการสอบถาม กัน จอมพลัง ว่า “คุณกันทราบหรือไม่ว่า เสื้อเกราะเป็นยุทธภัณฑ์ ไม่สามารถครอบครองได้”

กัน จอมพลัง กล่าวว่า “ในส่วนของชุดเกราะ ผมไม่ได้เป็นคนซื้อ เอกสารนี้ คนที่ดำเนินการเอกสารก็คือหน่วยงานกับบริษัท ซึ่งขอความอนุเคราะห์ ทางมูลนิธิจ่ายเงินให้กับบริษัทเท่านั้นเอง แต่ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการ เอกสารในการซื้อต่าง ๆ”

YT/ Friends Talk

นายเอกราช อุดมอำนวย ถามต่อว่า “คุณกันจึงจ่ายเงินเข้าบริษัทอย่างเดียวใช่หรือไม่” ด้าน กัน จอมพลัง ตอบว่า “ถูกต้องครับ”

นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ เลขานุการคณะกรรมาธิการ ถามว่า “ตัวเกราะแข็งป้องกันกระสุนระดับ 4 หมายถึงข้างในใช่หรือไม่ แล้วไปส่งมอบให้กับหน่วยงานอย่างไร” ด้าน กัน จอมพลัง กล่าวว่า “ทางร้านจะเป็นผู้ดำเนินการในการไปส่งมอบ ส่วนผมร่วมถ่ายรูป ถ่ายในเฟรม แต่ทางร้านก็จะเป็นผู้ขนส่งไปให้กับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

ด้านนายชยพล สท้อนดี รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง สอบถามในประเด็นแรกว่า ใช่ล็อตเดียวกันกับที่คุณกัน จอมพลัง ไปถ่ายรูปว่ามอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ที่มีสกรีนคำว่า กันจอมพลังช่วยสู้ ด้วยหรือไม่ และประเด็นที่สองคือ ในเอกสารมีการระบุบริษัทด้วยใช่หรือไม่ว่าให้ไปซื้อกับบริษัทดังกล่าว

กัน จอมพลัง กล่าวว่า “ถูกต้องครับ ในเอกสารมีการเขียนชื่อบริษัทด้วย และของการสกรีนคือทางบริษัทเขาสกรีนให้”

จากนั้น กัน จอมพลัง ได้มีการอ่านหนังสือฉบับถัดไป ระบุว่า “ด่วนที่สุด ขอรับการสนับสนุนแผ่นเกราะแข็งป้องกันกระสุนระดับ 4 เนื่องด้วยปัจจุบัน การปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา อยู่ระหว่างการรบปะทะตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งหน่วยมีกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ควบคุมทางยุทธการในจังหวัด … จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมของกำลังพลและอุปกรณ์ให้พร้อมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

เพื่อเป็น…ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในการปกป้องอธิปไตย และประชาชนในพื้นที่ชายแดน จึงขอสนับสนุนแผ่นเกราะแข็งป้องกันกระสุนระดับ 4 จำนวน 120 แผ่น จากมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ผ่านบริษัท … จำกัด ซึ่งบริษัทเขาไปทำเรื่องกับหน่วยเอง”

ด้านนายจิรัฏฐ์ สอบถามต่อว่า ที่คุณกัน จอมพลัง จ่ายเงินไปนั้นได้ทราบหรือไม่ว่า จ่ายเงินไปซื้ออะไร หน้าตาเป็นอย่างไร ลักษณะของเกราะเป็นอย่างไร ได้เห็นบ้างหรือไม่

กัน จอมพลัง กล่าวว่า “ทางมูลนิธิเขาน่าจะต้องคุยกับทางหน่วยงาน ซึ่งมีความต้องการแบบไหน ผมเชื่อว่าเขาน่าจะต้องทราบว่าของเป็นของแบบไหน ราคาเทียบกันเป็นอย่างไร ผมว่าต้องเห็นอยู่แล้ว”

Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

