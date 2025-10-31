ข่าว

ทลายโรงงานเถื่อน ผงะ ลอบผลิตยาดมหงส์ไทย 2 ล้านชิ้น หลังพบปนเปื้อนจุลินทรีย์

เผยแพร่: 31 ต.ค. 2568 08:46 น.
51
ทลายโรงงานเถื่อน ผงะ ลอบผลิตยาดมหงส์ไทย 2 ล้านชิ้น หลังพบปนเปื้อนจุลินทรีย์

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วม อย. ทลายโรงงานเถื่อน ลักลอบผลิตยาดมสมุนไพร ยี่ห้อดัง ยึดของกลางกว่า 2 ล้านชิ้น มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท

ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค รายงาน สืบเนื่องจากปรากฏข่าว กรณีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกประกาศ ว่าพบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ในผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรยี่ห้อดัง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งหากมีการสูดดมยาดมสมุนไพที่ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์อาจทำให้เกิดความเสี่ยงให้หลอดลม หรือปอดอักเสบได้
.
ต่อมาจึงได้ทำการสืบสวนจนทราบถึงสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าวโดยพบว่า มีการผลิตลักลอบผลิตในสถานที่อื่น นอกเหนือจากที่ได้ขออนุญาตกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ โดยในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้เข้าทำการตรวจค้นสถานที่ผลิต และจัดเก็บผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 4 จุด ตรวจยึด

– ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาดมสมุนไพร สูตร 1 ฉลาก สีขาว – เขียว จำนวน 257,760 กระปุก
– ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาดมพิมเสนน้ำ ตรา หงส์ไทย ฉลาก สีขาว – ฟ้า จำนวน 184,144 กระปุก
– ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาดมสมุนไพร สูตร 1 กระปุกเขียว จำนวน 12,246 กระปุก
– ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาดมสมุนไพร สีแดง 341,670 หลอด
– ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาดมสมุนไพร สีม่วง 341,670 หลอด
– ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาดมสมุนไพร สีเหลือง 336,805 หลอด
– ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาดมสมุนไพร สีส้ม 341,228 หลอด
– ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาดมสมุนไพร สีเทา 344,308 หลอด
– ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาดมสมุนไพร สีขาว 199,890 หลอด

รวมตรวจค้นทั้งหมด 4 จุด ยึดของกลางเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร 9 รายการ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 2,350,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท นำส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ดำเนินคดีโดยจากกการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าว มีการขออนุญาตผลิตในโรงงานพื้นที่ แขวงบางไผ่ เขตบางแคกรุงเทพมหานคร แต่มีการลักลอบผลิตในสถานที่อื่น นอกเหนือจากที่ได้ขออนุญาตกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา การผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าวจึงเข้าข่ายผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม และผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่ได้รับอนุญาต

