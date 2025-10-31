“กัน จอมพลัง” เปิดหนังสือโต้ ขอความอนุเคราะห์ หลัง กมธ.ทหาร ขอดู
กัน จอมพลัง เปิดหนังสือโต้ ขอความอนุเคราะห์ แผ่นเกราะแข็งป้องกันกระสุน หลังจากที่ทาง กมธ. ทหารขอดูเอกสาร
จากกรณีที่ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง ได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการทหาร ซึ่งก่อนหน้านี้พลตรีวินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ยืนยันว่า ไม่เคยร้องขอรับบริจาค อาหารทหาร บังเกอร์ทหาร หรือถนนทางยุทธศาสตร์ จากกัน จอมพลัง หรือ ภาคประชาชนนั้น
โดยในที่ประชุมได้ตั้งคำถามว่า อยากเห็นหนังสือการขอความอนุเคราะห์ทั้งหมดจากกองทัพ มีหน่วยงานไหนบ้างและขออะไรบ้าง
ซึ่งนายกันจอมพลังได้อ่านหนังสือ ซึ่งมีเนื้อหาระบุว่า หน่วยงานมีความต้องการเงินไปซื้อของใช้ จากบริษัทหนึ่ง จึงมาขอความอนุเคราะห์ เงินจากมูลนิธิ เพื่อไปซื้อของที่ต้องการใช้ อาทิ แผ่นเกราะแข็งป้องกันกระสุนระดับ 4 จำนวน 250 แผ่น จากนั้นมูลนิธิก็โอนเงินไปที่บริษัทดังกล่าวเลย โดยไม่ได้ผ่านหน่วยงาน ส่วนการส่งมอบสินค้า บริษัทก็ส่งให้หน่วยงานเลย ส่วนตัวจะไปร่วมถ่ายรูปตอนส่งมอบบ้างบางครั้ง
กัน จอมพลัง ไม่ขอระบุว่า มีหน่วยงานใดบ้าง และใครเป็นคนเซ็น เนื่องจากกังวลว่า ผู้ขอความอนุเคราะห์จะได้รับผลกระทบ แต่ที่ผ่านมามีทั้งทหารและตำรวจที่ขอความอนุเคราะห์มา
ทั้งนี้นายกัน จอมพลัง ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กพร้อมแนบหนังสือฉบับดังกล่าว และระบุว่า “ผมพูดกับพี่น้องทหารตำรวจที่รักเสมออะไรที่ทำให้ทหารกับตำรวจหน้าแนวปลอดภัยกับเข้าใกล้ชัยชนะในเวลานั้นผมทำหมด ผมอยากให้ทุกคนได้กลับบ้านไปเจอครอบครัวชุดเกราะเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตพวกเค้าได้จริง”
อย่างไรก็ตามในช่องคอมเม้นท์พบ สส.ไอซ์ รักชนก ศรีนอก โพสต์ตั้งคำถามว่า “สรุปมีกี่ฉบับฮะ อยากให้ส่งทั้งหมดกลับมาห้อง กมธ. เหมือนที่ขอไปเมื่อวาน จะได้ไหมฮะ”
