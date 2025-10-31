ข่าว

“กัน จอมพลัง” เปิดหนังสือโต้ ขอความอนุเคราะห์ หลัง กมธ.ทหาร ขอดู

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 31 ต.ค. 2568 07:53 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2568 07:53 น.
58

กัน จอมพลัง เปิดหนังสือโต้ ขอความอนุเคราะห์ แผ่นเกราะแข็งป้องกันกระสุน หลังจากที่ทาง กมธ. ทหารขอดูเอกสาร

จากกรณีที่ นายกัณฐัศว์ พงศ์​ไพบูลย์​เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง ได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการทหาร ซึ่งก่อนหน้านี้พลตรีวินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ยืนยันว่า ไม่เคยร้องขอรับบริจาค อาหารทหาร บังเกอร์ทหาร หรือถนนทางยุทธศาสตร์ จากกัน จอมพลัง หรือ ภาคประชาชนนั้น

โดยในที่ประชุมได้ตั้งคำถาม​ว่า​ อยากเห็นหนังสือการขอความอนุเคราะห์ทั้งหมดจากกองทัพ​ มีหน่วยงานไหนบ้างและขออะไรบ้าง​

ซึ่งนายกันจอมพลังได้อ่านหนังสือ ซึ่งมีเนื้อหาระบุว่า หน่วยงานมีความต้องการเงินไปซื้อของ​ใช้ จากบริษัทหนึ่ง จึงมาขอความอนุเคราะ​ห์ เงินจากมูลนิธิ เพื่อไปซื้อของที่ต้องการใช้​ อาทิ​ แผ่นเกราะแข็งป้องกันกระสุนระดับ 4​ จำนวน​ 250 แผ่น​ จากนั้นมูลนิธิก็โอนเงินไปที่บริษัทดังกล่าวเลย​ โดยไม่ได้ผ่านหน่วยงาน​ ส่วนการส่งมอบสินค้า​ บริษัทก็ส่งให้หน่วยงานเลย​ ส่วนตัวจะไปร่วมถ่ายรูปตอนส่งมอบบ้าง​บางครั้ง

​กัน​ จอมพลัง​ ไม่ขอระบุว่า​ มีหน่วยงานใดบ้าง​ และใครเป็นคนเซ็น​ เนื่องจากกังวลว่า ผู้ขอความอนุเคราะห์จะได้รับผลกระทบ แต่ที่ผ่านมามีทั้งทหารและตำรวจที่ขอความอนุเคราะห์มา​

ทั้งนี้นายกัน จอมพลัง ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กพร้อมแนบหนังสือฉบับดังกล่าว และระบุว่า “ผมพูดกับพี่น้องทหารตำรวจที่รักเสมออะไรที่ทำให้ทหารกับตำรวจหน้าแนวปลอดภัยกับเข้าใกล้ชัยชนะในเวลานั้นผมทำหมด ผมอยากให้ทุกคนได้กลับบ้านไปเจอครอบครัวชุดเกราะเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตพวกเค้าได้จริง”

อย่างไรก็ตามในช่องคอมเม้นท์พบ สส.ไอซ์ รักชนก ศรีนอก โพสต์ตั้งคำถามว่า “สรุปมีกี่ฉบับฮะ อยากให้ส่งทั้งหมดกลับมาห้อง กมธ. เหมือนที่ขอไปเมื่อวาน จะได้ไหมฮะ”

58
58
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

