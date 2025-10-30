ข่าวต่างประเทศ

ร้องห๊ะ! ศาลอิหร่าน ยกเลิกประหาร “นักข่มขืนต่อเนื่อง” แต่สั่งแขวนคอ “หญิงชราวัย 67” คดีการเมือง

เผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 18:17 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 18:18 น.
ศาลอิหร่านถูกวิจารณ์หนัก หลังยกเลิกโทษประหารนักข่มขืนต่อเนื่อง แต่สั่งประหารนักโทษการเมืองหญิงวัย 67 หลังพิจารณาคดี 10 นาที

ระบบยุติธรรมของอิหร่านกำลังเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังจากมีรายงานผลคำพิพากษาที่ขัดกับสามัญสำนึกของวิญญูชนอย่างสิ้นเชิง โดยตัดสินประหารชีวิตนักโทษการเมืองหญิงชราวัย 67 ปี ในสัปดาห์เดียวกับที่ศาลเพิ่งยกเลิกโทษประหารของนักข่มขืนต่อเนื่องชาย ฉายา “ปีศาจแห่งเตหะราน”

รายงานระบุว่า นางซาห์รา ทาบารี วัย 67 ปี ถูกตัดสินประหารชีวิต การพิจารณาคดีของเธอใช้เวลาเพียง 10 นาที เธอไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมกระบวนการพิจารณาคดี ศาลไม่อนุญาตให้เธอแต่งตั้งทนายความที่เธอเลือก ปัจจุบันเธอถูกคุมขังรอการประหารชีวิตที่เรือนจำลาคาน ในเมืองราชต์

นางซาห์รา ทาบารี วัย 67 ปี ถูกตัดสินประหารชีวิต

นางทาบารีถูกกล่าวหาว่าร่วมมือกับองค์การโมจาเฮดีนแห่งประชาชนอิหร่าน (PMOI/MEK) ซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านรัฐบาล ยังมีนักโทษการเมืองอีก 16 คนที่ถูกตัดสินประหารชีวิตในข้อหาเดียวกัน

ที่ตลกร้าน เพียงไม่กี่วันก่อนหน้า ศาลอิหร่านสร้างความตกตะลึงแก่เหยื่อผู้หญิง 9 คน ด้วยการกลับคำตัดสินโทษประหารชีวิต 2 กระทงของชายฉายา “ปีศาจแห่งเตหะราน” ชายคนนี้รู้จักเพียงชื่อ คาลิล (Khalil) เขาก่อเหตุตระเวนไปตามท้องถนนในเมือง พร้อมมีด สเปรย์พริกไทย เพื่อก่อเหตุข่มขืน

เดิมทีคาลิลถูกตัดสินประหารชีวิตถึง 2 กระทง แต่ศาลได้ลดโทษเหลือเพียงเฆี่ยน 100 ที เนรเทศไปยังอัฟกานิสถาน

Devil of Tehran นักข่มขืนรอดโทษประหาร เพราะศาลอิหร่านกลับคำตัดสิน

คาดกันว่าในปี 2025 นี้ อิหร่านจะเป็นประเทศที่มีการประหารชีวิตพลเมืองของตนเองมากที่สุดในโลก สถิติการแขวนคอโดยรัฐพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก หลังจากการโจมตีของอิสราเอลต่ออิหร่าน ระบอบการปกครองที่นำโดยอยาตอลเลาะห์ เฉพาะเดือนกันยายนเพียงเดือนเดียว มีการบันทึกการประหารชีวิตมากกว่า 200 ครั้ง ตัวเลขนี้สูงที่สุดในรอบ 36 ปี สูงกว่าเดือนกันยายน 2024 (84 ราย) 2.5 เท่า สูงกว่าเดือนกันยายน 2023 (29 ราย) 7 เท่า จำนวนการประหารชีวิตในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2025 มีอย่างน้อย 1,300 ครั้ง เปรียบเทียบกับ 1,001 ครั้ง ตลอดทั้งปี 2024

ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา คนหนุ่มสาวชาวอิหร่านออกมาประท้วงบนท้องถนนอย่างกล้าหาญ พวกเขายอมเสี่ยงต่อการถูกทรมาน ถูกสังหารโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติ (IRGC)

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา สภาเยาวชนอิหร่าน (Iranian Youth Congress) จัดการประชุมพร้อมกันในลอนดอน ปารีส บอนน์ ซูริก การประชุมรวบรวมเยาวชนชาวอิหร่านจากทั่วโลก เพื่อแสดงการสนับสนุนกลุ่ม PMOI/MEK สภาแห่งชาติเพื่อการต่อต้านแห่งอิหร่าน (NCRI)

ผู้เข้าร่วมรับรองแผน 10 ประการของ NCRI เพื่อเปลี่ยนอิหร่านจากเผด็จการไปสู่ประชาธิปไตย โดยมีความเสมอภาคทางเพศเป็นหัวใจสำคัญ

นางมัรยัม ราจาวี (Maryam Rajavi) ว่าที่ประธานาธิบดีของ NCRI กล่าวสุนทรพจน์สำคัญว่า “ตอนนี้สังคมอิหร่านได้ลุกขึ้นต่อต้านนโยบายการประหารชีวิตของระบอบการปกครองแล้ว”

“วันนี้ เราใกล้เคียงกับการโค่นล้มระบอบการปกครองของนักบวชมากกว่าที่เคยเป็นมา” เธอกล่าว “ตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดของประชาธิปไตยในอิหร่านเสรีในวันพรุ่งนี้ คือบทบาทที่ผู้หญิง เยาวชนจะต้องมี”

