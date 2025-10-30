สรุปผลการจับสลาก คาราบาว คัพ 2025/26 รอบ 8 ทีมสุดท้าย

สรุปผลการจับสลากประคู่การแข่งขัน คาราบาว คัพ 2025/26 รอบ 8 ทีมสุดท้าย หลังจบการแข่งขันรอบ 4 ไปเมื่อคืนที่ผ่านมา
เมื่อคืนที่ผ่านมา (30 ตุลาคม) การแข่งขันฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 รอบ 4 หรือรอบ 16 ทีมสุดท้ายได้จบลงไปแล้ว โดยเหล่าบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ต่างพากันเข้ารอบตามความคาดหมาย แต่ก็มีบางทีมที่สุดท้ายต้องจอดป้ายไว้เพียงแค่รอบนี้เท่านั้น
โดยหลังจบการแข่งขันทุกคู่ ทางฝ่ายจัดการแข่งขันได้มีการจับสลากประกบคู่การแข่งขันของรอบ 8 ทีมสุดท้ายออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการจับสลากออกมาเป็นดังนี้
สรุปการจับสลาก คาราบาว คัพ 2025/26 รอบ 8 ทีมสุดท้าย
อาร์เซนอล พบ คริสตัล พาเลซ
คาร์ดิฟฟ์ พบ เชลซี
แมนฯ ซิตี้ พบ เบรนท์ฟอร์ด
นิวคาสเซิล พบ ฟูแล่ม
ตามกำหนดการ ทั้ง 4 คู่จะลงทำการแข่งขันในวันที่ 17 ธันวาคมนี้ โดยจะมีการกำหนดเวลาอย่างเป็นทางการออกมาในภายหลัง
อ้างอิง : Facebook Carabao Cup
ติดตาม The Thaiger บน Google News: