บอกลา AirJapan เหตุขาดแคลนเครื่องบิน บินส่งท้าย กรุงเทพ-นาริตะ 29 มี.ค.69

ปิดฉาก AirJapan ยุบสายการบิน เหตุสงครามยืดเยื้อ ส่งมอบเครื่องบินช้า เปลี่ยนเป็นกลยุทธ์ 2 แบรนด์ ANA-Peach ขยายธุรกิจ เปิดตารางบินวันสุดท้าย กรุงเทพฯ-นาริตะ 29 มี.ค. 69
วันนี้ (30 ตุลาคม 2568) ANA Group บริษัทสายการบินยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น ประกาศปรับโครงสร้างกลยุทธ์แบรนด์ครั้งใหญ่ ตัดสินใจ ยุบสายการบิน AirJapan โดยจะเปลี่ยนไปใช้กลยุทธ์สองแบรนด์แทน มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มบริษัทและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโลก
ANA Group ระบุว่า การปรับโครงสร้างนี้เป็นผลมาจากหลายปัจจัยที่กระทบต่ออุตสาหกรรมการบินทั่วโลก ได้แก่ สงครามในยูเครนที่ยืดเยื้อและปัญหาความล่าช้าในการส่งมอบเครื่องบิน ซึ่ง ANA Group กำลังประสบปัญหา AOG (Aircraft On the Ground) หรือ ปัญหาเครื่องบิน Boeing 787 จอดรอซ่อมบำรุง เพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าวและจัดสรรทรัพยากรของกลุ่มให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงตัดสินใจรวมเครื่องบินและบุคลากรของ AirJapan เข้ากับการดำเนินงานของแบรนด์ ANA โดยตรง เพื่อขยายธุรกิจระหว่างประเทศ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2569 เป็นต้นไป ANA Group จะเปลี่ยนไปใช้กลยุทธ์สองแบรนด์ (Dual-brand strategy) ประกอบด้วย ANA ที่มุ่งเน้นการขยายเส้นทางระหว่างประเทศจับกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง ที่ผ่านมามีการเปิดเส้นทางใหม่ เช่น ฮาเนดะ-สตอกโฮล์ม, มิลาน และอิสตันบูล ส่วน Peach มุ่งเน้นการขยายเส้นทางบินต้นทุนต่ำ (LCC) โดยเฉพาะเส้นทางจากคันไซไปยังเอเชีย เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการท่องเที่ยวและการเดินทางเข้าประเทศ
แม้จะมีการระงับแบรนด์ AirJapan แต่บริษัทแม่ที่บริหารจัดการเที่ยวบินของทั้งสองแบรนด์ (ANA และ AirJapan) จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยจะให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศภายใต้แบรนด์ ANA จะใช้ความเชี่ยวชาญด้านคุณภาพการปฏิบัติงานที่สูงของ AirJapan มาสนับสนุนธุรกิจระหว่างประเทศของ ANA Group
เช็กตารางบินวันสุดท้ายสายการบิน Air Japan
ล่าสุด เว็บไซต์ anahd เปิดเผยตารางบินวันสุดท้ายตรงกับวันเสาร์ที่ 28 และ วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2569 ดังนี้
วันที่ 28 มีนาคม 2569
- เส้นทาง นาริตะ – โซล (NQ121)
- เส้นทาง โซล – นาริตะ (NQ122)
- เส้นทาง นาริตะ – กรุงเทพฯ (NQ001)
- เส้นทาง นาริตะ – สิงคโปร์ (NQ003)
วันที่ 29 มีนาคม 2569
- เส้นทาง กรุงเทพฯ – นาริตะ (NQ002)
- เส้นทาง สิงคโปร์ – นาริตะ (NQ004)
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวทุกท่านสามารถจองตั๋วสำหรับเที่ยวบินที่เดินทางเส้นทางกรุงเทพฯ – นาริตะ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 มีนาคม 2569
ข้อมูลจาก : anahd
