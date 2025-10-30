ข่าวต่างประเทศ

ส่องลุค ซิดนีย์ สวีนนีย์ ใส่เดรสบางไร้บรา โชว์อกเปลือย อวดหุ่นเป๊ะทุกมุม

เผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 14:36 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 14:37 น.
169
ซิดนีย์ สวีนนีย์ สวมชุดผ้าบางไร้บรา ยืนยันไม่ศัลยกรรม

ลุคสุดปัง ‘ซิดนีย์ สวีนนีย์’ ใส่ชุดผ้าบาง ไร้บรา-เปลือยอก อวดหุ่นเป๊ะบนพรมแดง ยันไม่เคยศัลยกรรม เปิดใจหลังถูกมองสัญลักษณ์ทางเพศ เผยอยากแรงบันดาลใจให้ผู้หญิง

สวยจนฮอลลีวูดฮือฮา ซิดนีย์ สวีนนีย์ (Sydney Sweeney) นักแสดงสาวสุดฮอตวัย 28 ปี จากซีรีส์ดัง Euphoria เป็นที่จับตามองอย่างมากหลังการปรากฏตัวบนพรมแดงงาน Variety Power of Women: Los Angeles ด้วยราตรีสีเงินผ้าบาง ไร้ชุดชั้นใน โชว์หุ่นสุดปังสะกดสายตาจนหลายคนชมในความกล้าหาญ เธอได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ได้รับการยกย่องในงานนี้ พร้อมทั้งเปิดใจถึงการทำงานที่กำลังจะสิ้นสุดลงในซีรีส์และมุมมองเรื่องความงาม

ซิดนีย์ สวีนนีย์ เลือกสวมชุดราตรีสีเงินระยิบระยับที่มีท่อนบนเป็นผ้าโปร่งใส โดยที่เธอไม่ได้สวมชุดชั้นใน แสดงออกถึงความมั่นใจและภูมิใจในรูปร่างของตัวเองมาพร้อมกับผมบ๊อบสั้นสีบลอนด์ทรงใหม่ มาในลุคแต่งหน้าสไตล์ Soft Glam เน้นแก้มสีชมพูสดใส และริมฝีปากสีนู้ด

เธอเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับเกียรติในงานนี้ ร่วมกับคนดังอย่าง เจมี่ ลี เคอร์ติส, นิโคล เชอร์ซิงเกอร์ และ เคท ฮัดสัน นอกจากนี้ยังได้พบปะและถ่ายภาพร่วมกับนักแสดงรุ่นใหญ่อย่าง เจมี่ ลี เคอร์ติส และ ชารอน สโตน ในงานนี้ด้วย

ซิดนีย์ สวีนนีย์ - 4
ภาพจาก : AP

ในการพูดคุยกับ Variety นักแสดงสาวได้เปิดเผยจุดยืนของเธอต่อเรื่องการทำศัลยกรรมและความงาม เผยว่า “ฉันไม่เคยทำศัลยกรรมหรือทำหัตถการเสริมความงามใด ๆ เลย ฉันกลัวเข็มมาก ไม่มีรอยสัก ไม่มีอะไรทั้งนั้น ฉันจะแก่ไปอย่างสง่างาม” พร้อมทั้งกล่าวถึงภาพเปรียบเทียบในอดีตที่มักถูกนำมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์ว่า “มันตลกมาก ที่ฉันเห็นคนเอามาเปรียบเทียบรูปที่ฉันอายุ 12 ปี แน่นอนว่าฉันต้องดูแตกต่าง เพราะตอนนี้ฉันแต่งหน้าแล้วและอายุมากขึ้น 15 ปี”

ซิดนีย์ยอมรับว่าเธอรับบทเป็นตัวละครที่มีความยั่วยุและทำให้หลายคนมองเธอเป็นสัญลักษณ์ทางเพศ (Sex Symbol) แต่เธอไม่ได้ทำเพื่อคนอื่น “เมื่อผู้คนคิดว่าบทบาทที่ฉันได้รับคือ sex symbol หรือ กำลังโชว์รูปร่าง ฉันจะบอกว่าไม่ใช่ค่ะ ฉันแค่รู้สึกดีและทำเพื่อตัวเอง ฉันรู้สึกแข็งแกร่ง'” และ หวังว่าการแสดงออกถึงความมั่นใจนี้จะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงคนอื่นกล้าที่จะโชว์สิ่งที่พวกเธอมีและรู้สึกดีกับตัวเอง เพราะ “คุณไม่ควรต้องขอโทษหรือซ่อนเร้นหรือปกปิดตัวเองในห้องใด ๆ”

นักแสดงสาวยังได้เผยถึงการทำงานเบื้องหลัง ตอนนี้กำลังเตรียมถ่ายทำฉากสุดท้ายของซีรีส์ Euphoria ซีซั่น 3 ภายในสัปดาห์นี้ “มันจะเป็นช่วงเวลาที่หวานอมขมกลืนมาก ฉันค่อนข้างกลัวว่ามันจะสะเทือนอารมณ์แค่ไหน เพราะมันคือการเดินทางตลอดช่วงอายุ 20 ของฉัน พวกเขาเป็นเหมือนครอบครัวและเพื่อนของฉันมานานมาก ฉันรู้สึกขอบคุณทุกคนจริง ๆ”

นอกจากนี้ เธอกำลังจะมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง Christy ซึ่งสร้างจากเรื่องจริงของนักมวยหญิง คริสตี้ มาร์ติน และเพิ่งได้รับรางวัล Spotlight Award จากเทศกาลภาพยนตร์ SCAD Savannah Film Festival สำหรับบทบาทในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย

ซิดนีย์ สวีนนีย์ - 3
ภาพจาก : AP
ซิดนีย์ สวีนนีย์ - 2
ภาพจาก : AP
ซิดนีย์ สวีนนีย์ - 1
ภาพจาก : AP
ซิดนีย์ สวีนนีย์ - 8
ภาพจาก Instagram : sydney_sweeney
ซิดนีย์ สวีนนีย์ - 7
ภาพจาก Instagram : sydney_sweeney
ซิดนีย์ สวีนนีย์ - 6
ภาพจาก Instagram : sydney_sweeney
ซิดนีย์ สวีนนีย์ - 5
ภาพจาก Instagram : sydney_sweeney

ข้อมูลจาก : dailymail

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

