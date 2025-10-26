ส่องรายชื่อ 4 แคนดิเดตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ แทนที่ “แพทองธาร”
ส่องรายชื่อ 4 แคนดิเดตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ แทนที่ น.ส.แพทองธาร ที่ลาออกไปก่อนหน้านี้ ก่อนโหวตจริง 31 ต.ค.
จากกรณีที่ พรรคเพื่อไทย โพสต์แถลงการณ์ของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุว่า น.ส.แพทองธาร ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค เป็นการยกเครื่องเล็งชนะเลือกตั้งครั้งหน้านั้น
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า ปัจจุบันมีการเสนอ 4 ชื่อเป็นแคนดิเดตหัวหน้าพรรคคนต่อไป ได้แก่ นายจาตุรนต์ ฉายแสง สส.บัญชีรายชื่อ, นายจุลพันธ์ อมรววิวัฒน์ สส.เชียงใหม่, นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน พรรคเพื่อไทย และ นายสุทิน คลังแสง สส.บัญชีรายชื่อ
โดยผู้สื่อข่าวได้รับรายงานอีกว่ารายชื่อที่ได้รับเสียงสนับสนุนมากที่สุดคือนายจาตุรนต์ เพราะต่างมองที่จุดเด่นในความเป็นนักประชาธิปไตย ที่เหมาะจะมานำพรรคในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อเรียกคะแนนนิยมให้กับพรรค
อย่างไรก็ตามต้องจับตาดูในวันที่ 31 ต.ค. ที่จะถึงนี้ เนื่องจากเป็นวันประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพื่อไทย เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่แทน น.ส.แพทองธาร และคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ต่อไป
