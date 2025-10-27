วิธีเติมเงิน G-wallet ใช้จ่ายคนละครึ่งพลัส เริ่ม 29 ต.ค.นี้ 4 ช่องทางง่าย ๆ

เปิดทุกขั้นตอน เติมเงินเข้า G Wallet ทำอย่างไร ผ่าน 4 ช่องทางหลัก Mobile Banking-ตู้ ATM เตรียมรับสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส 29 ตุลาคม 68
หลังจากที่โครงการ คนละครึ่งพลัส ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง จนครบจำนวนสิทธิ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญที่สุดก่อนจะเริ่มใช้จ่ายในวันที่ 29 ตุลาคมนี้ คือ การเติมเงินเข้า G Wallet วันนี้ ทีมข่าวได้รวบรวมทุกช่องทางและวิธีการเติมเงินเข้า G Wallet บนแอปฯ เป๋าตัง เพื่อให้ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเตรียมความพร้อมก่อนใช้จ่ายจริง
4 ช่องทางหลักในการเติมเงิน G Wallet
ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเลือกเติมเงินเข้า G Wallet ได้ 4 ช่องทาง ดังนี้
1. เติมเงินด้วย G Wallet ID ผ่าน Mobile Banking ธนาคารต่าง ๆ เมนูเติมเงิน-โอนเงิน e-Wallet พร้อมเพย์ และระบุ G Wallet ID 15 หลัก
2. เติมเงิน G Wallet ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผูกอยู่บนเป๋าตังง่าย ๆ แค่มีบัญชีกรุงไทย และผูกบนเป๋าตัง
3. เติมเงินด้วย QR Code ผ่าน Mobile Banking ธนาคารต่าง ๆ สแกน QR พร้อมเพย์ จากเป๋าตัง G Wallet
4. ตู้ ATM ธนาคารชั้นนำ ด้วยเมนูเติมเงิน/โอนเงิน e Wallet พร้อมเพย์ และระบุ G Wallet ID 15 หลัก
วิธีเติมเงิน G Wallet ผ่านแอปฯ เป๋าตัง
1. เลือก G Wallet (หน้าแรกเป๋าตัง)
2.เลือกเติมเงินเข้า G Wallet
การเติมเงิน G Wallet บนแอปฯ เป๋าตัง สามารถทำได้ 4 ช่องทาง ได้แก่
- เติมเงินผ่าน Banner Paotang Pay
- เติมเงินผ่าน Banner Krungthai NEXT
- เติมเงินผ่าน Banner โลโก้บัญชีกรุงไทย
- เติมเงินผ่าน Banner โลโก้กรุงไทย หรือ ธนาคารอื่น ๆ
ขั้นตอนเติมเงินผ่าน Banner Paotang Pay
1. เลือกเติมเงินผ่าน Banner Paotang Pay
2. ระบุจํานวนเงิน
3. ยืนยันจํานวนเงิน
4. ระบุ PIN
5. ทํารายการสําเร็จ และบันทึกสลีปโดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนเติมเงินผ่าน Banner Krungthai NEXT
1. เติมเงินผ่าน Banner Krungthai NEXT
2. เข้าสู่ Krungthai NEXT
3. ระบุรหัส PIN Krungthai NEXT
4. ระบุจำนวนเงิน โดยระบบระบุเลขที่ G Wallet ให้อัตโนมัติ
5. ตรวจสอบรายการแล้วกดยืนยัน
6. ทำรายการสำเร็จบันทึกสลิปอัตโนมัติ
ขั้นตอนเติมเงิน G Wallet ผ่าน Banner บัญชีกรุงไทย
1. เลือกเติมเงินผ่าน Banner บัญชีกรุงไทย
2. ระบุจำนวนเงิน
3. ตรวจสอบรายการแล้วจึงกดยืนยัน
4. ระบุ PIN เป๋าตัง
5. ทำรายการสำเร็จและบันทึกสลิปโดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนเติมเงิน G Wallet ผ่านโลโก้กรุงไทย
1. เติมเงิน Krungthai NEXT ผ่านโลโก้กรุงไทย
2. เลือกแอปฯ Krungthai NEXT
3. เลือกคัดลอก และกดปุ่มเปิดแอปฯ
4. เลือกเมนูเติมเงิน
5. เลือกเติมเงิน G Wallet
6. กดค้างเพื่อวางหมายเลข G Wallet 15 หลัก และระบุจำนวนเงิน
7. ตรวจสอบรายการ แล้วจึงกดยืนยัน
8. ระบุ PIN NEXT
9. ทำรายการสำเร็จและบันทึกสลิปโดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนเติมเงิน G Wallet ผ่าน QR Code พร้อมเพย์
1. เลือกกรุงไทย
2. เลือก QR พร้อมเพย์
3. สแกน QR เพื่อเติมเงินทันที หรือกดบันทึกเพื่อทำการเติมเงินในภายหลัง
4. เลือก สแกน
5. กดปุ่มเปิดอัลบั้มรูปเพื่อเลือกรูป QR Code ที่เก็บไว้
6. ระบุจำนวนเงิน
7. ตรวจสอบรายการแล้วจึงกดยืนยัน
8. ระบุ PIN NEXT
9. ทำรายการสำเร็จ และบันทึกสลิปโดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนเติมเงินเข้า G Wallet ผ่าน Krungthai ATM
1. เลือกกรุงไทย
2. เลือกตู้ ATM
3. ระบบแสดงวิธีการเติมเงินผ่านตู้ ATM
4. สอดบัตร ATM จากนั้นรอสักครู่
5. ใส่รหัสบัตร
6. เลือกเมนูเติมเงิน
7. เลือกเมนูเติมเงินพร้อมเพย์
8. เลือกประเภทบัญชีในบัตรในที่นี้ คือ บัตร ATM ผูกกับบัญชีออมทรัพย์
9. ระบุเลข G Wallet ID 15 หลัก
10. ระบุจำนวนเงิน
11. ตรวจสอบ และยืนยันรายการโดยกดตกลง จากนั้นรอสักครู่
12. ระบบจะตรวจสอบและกดตกลงยืนยันรายการ
13. กดปุ่มไม่ต้องการ หยิบบัตรและใบบันทึกรายการ
ขอให้ผู้ได้รับสิทธิ์ทุกท่านเติมเงินเตรียมไว้ให้พร้อม เพื่อเริ่มใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งพลัส ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
ข้อมูลจาก : คนละครึ่งพลัส
