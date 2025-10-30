การเงินเศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 30 ตุลาคม 2568 ร่วงหนัก 1000 บาท จับตาธนาคารกลางสหรัฐฯ

เผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 09:28 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 09:28 น.
116
ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค. 68 เปิดตลาดปรับลงแรง 1,000 บาท ทองแท่งขายออก 60,550 บาท ทองรูปพรรณขายออก 61,350 บาท

ราคาทองวันนี้ 30 ตุลาคม 2568 ปรับลดลงอย่างหนัก สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาซื้อขายทองคำครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:06 น. ราคาทองปรับลดลง 1,000 บาท

ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง 96.5% มีราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 60,450.00 บาท ราคาขายออกอยู่ที่บาทละ 60,550.00 บาท

ด้านทองรูปพรรณ 96.5% ราคาขายออกอยู่ที่บาทละ 61,350.00 บาท

ปัจจัยกดดันราคาทองร่วงหนัก

การปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วนี้มีปัจจัยสำคัญหลายประการ หลักๆ มาจากนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) นักลงทุนกำลังจับตาการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ในวันนี้ (30 ต.ค.) อย่างใกล้ชิด หาก FED ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูง อาจส่งผลให้ราคาทองคำอ่อนตัวลง

ขณะเดียวกัน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้น ยังเป็นอีกแรงกดดันสำคัญ ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ออกมาแข็งแกร่งเกินคาด ทำให้ความต้องการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำลดลง

ส่วนความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ แม้ยังคงอยู่ แต่ตลาดเริ่มปรับตัวรับสถานการณ์ได้ ปัจจัยนี้จึงส่งผลต่อราคาน้อยลง นักลงทุนบางส่วนจึงเริ่มเทขายทำกำไรหลังจากราคาปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

ข้อควรพิจารณาสำหรับนักลงทุน

สำหรับนักลงทุน ควรติดตามผลการประชุม FOMC ในวันนี้อย่างใกล้ชิด ผลการประชุมจะเป็นตัวชี้วัดทิศทางดอกเบี้ยกับค่าเงินดอลลาร์ในระยะสั้น รวมถึงต้องเฝ้าระวังการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ

การที่ราคาทองคำปรับตัวลงรวดเร็วหลังทำจุดสูงสุดใหม่ บ่งบอกถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้น นักลงทุนจึงควรเพิ่มความระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกยังคงมีอยู่ จึงควรพิจารณาการลงทุนในระยะยาวพร้อมกระจายความเสี่ยง

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

