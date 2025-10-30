ราคาทองวันนี้ 30 ตุลาคม 2568 ร่วงหนัก 1000 บาท จับตาธนาคารกลางสหรัฐฯ

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค. 68 เปิดตลาดปรับลงแรง 1,000 บาท ทองแท่งขายออก 60,550 บาท ทองรูปพรรณขายออก 61,350 บาท
ราคาทองวันนี้ 30 ตุลาคม 2568 ปรับลดลงอย่างหนัก สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาซื้อขายทองคำครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:06 น. ราคาทองปรับลดลง 1,000 บาท
ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง 96.5% มีราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 60,450.00 บาท ราคาขายออกอยู่ที่บาทละ 60,550.00 บาท
ด้านทองรูปพรรณ 96.5% ราคาขายออกอยู่ที่บาทละ 61,350.00 บาท
ปัจจัยกดดันราคาทองร่วงหนัก
การปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วนี้มีปัจจัยสำคัญหลายประการ หลักๆ มาจากนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) นักลงทุนกำลังจับตาการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ในวันนี้ (30 ต.ค.) อย่างใกล้ชิด หาก FED ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูง อาจส่งผลให้ราคาทองคำอ่อนตัวลง
ขณะเดียวกัน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้น ยังเป็นอีกแรงกดดันสำคัญ ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ออกมาแข็งแกร่งเกินคาด ทำให้ความต้องการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำลดลง
ส่วนความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ แม้ยังคงอยู่ แต่ตลาดเริ่มปรับตัวรับสถานการณ์ได้ ปัจจัยนี้จึงส่งผลต่อราคาน้อยลง นักลงทุนบางส่วนจึงเริ่มเทขายทำกำไรหลังจากราคาปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
ข้อควรพิจารณาสำหรับนักลงทุน
สำหรับนักลงทุน ควรติดตามผลการประชุม FOMC ในวันนี้อย่างใกล้ชิด ผลการประชุมจะเป็นตัวชี้วัดทิศทางดอกเบี้ยกับค่าเงินดอลลาร์ในระยะสั้น รวมถึงต้องเฝ้าระวังการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ
การที่ราคาทองคำปรับตัวลงรวดเร็วหลังทำจุดสูงสุดใหม่ บ่งบอกถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้น นักลงทุนจึงควรเพิ่มความระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกยังคงมีอยู่ จึงควรพิจารณาการลงทุนในระยะยาวพร้อมกระจายความเสี่ยง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: