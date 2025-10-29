ข่าวต่างประเทศ

อังกฤษป่วนหนัก! ฆาตกร-นักข่มขืน ทะลักเข้าประเทศ นั่งเรือยางลี้ภัยคึกคัก รัฐบาลอ้ารับ อ้างศีลธรรม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 21:18 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 19:04 น.
51

ข้อมูล NCA รายชื่อส่งผู้ร้ายข้ามแดนลับ เผยอาชญากรต่างชาติหลายร้อยคน ลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ก่อนใช้ช่องโหว่ขอเงินภาษีประชาชนสู้คดี เลี่ยงการถูกเนรเทศ

สำนักข่าวอังกฤษ รายงาน วิกฤตผู้อพยพในอังกฤษคุมไม่อยู่ อาชญากรต่างชาติทั้งฆาตกร-นักข่มขืน แฝงตัวเข้าเมืองผ่านเรือเล็ก อียูจี้ส่งตัวกลับ แต่จับได้เพียงน้อยนิด

แฟ้มศาลเปิดเผยข้อมูลน่าตกใจ อาชญากรต่างชาติที่หลบหนีคดีอุกฉกรรจ์ ทั้งข่มขืน ฆาตกรรม ความรุนแรงจากแก๊ง กำลังทะลักเข้าสู่อังกฤษผ่านเรือเล็กโดยไม่มีการตรวจสอบ

ข้อมูลจากบัญชีส่งผู้ร้ายข้ามแดนลับ สำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ (NCA) ชี้ชัด อาชญากรต่างชาติหลายร้อยคนลอบเข้าประเทศผิดกฎหมาย คนเหล่านี้ใช้วิธีขอสถานะลี้ภัย ขอความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยใช้เงินภาษีประชาชน เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเนรเทศ

ผู้อพยพผิดกฎหมายจากตะวันออกกลางกับแอฟริกา กลายเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ยอดขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนพุ่งกระฉูด หลายคนในกลุ่มนี้เคยถูกเยอรมนีปฏิเสธคำขอลี้ภัยมาแล้ว

เฉพาะเยอรมนีประเทศเดียว ยื่นคำขอมายังสหราชอาณาจักรมากกว่า 5,000 ครั้งใน 2 ปีที่ผ่านมา ทั่วยุโรปกำลังตื่นตระหนก เจ้าหน้าที่พยายามอย่างหนักเพื่อติดตามอาชญากรโหดเหล่านี้

เบลเยียม ฝรั่งเศส ออสเตรีย โรมาเนีย สวีเดน ไซปรัส ต่างยื่นคำขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน แต่มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จบลงด้วยการจับกุม เรื่องนี้กำลังปล่อยให้อาชญากรอันตรายเดินลอยนวลอย่างอิสระในอังกฤษ

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

อังกฤษป่วนหนัก! ฆาตกร-นักข่มขืน ทะลักเข้าประเทศ นั่งเรือยางลี้ภัยคึกคัก รัฐบาลอ้ารับ อ้างศีลธรรม

22 วินาที ที่แล้ว
เปิดเลขเด็ด เลขธูป &quot;เจ๊ฟองเบียร์&quot; งวด 1/11/68 เห็นชัดๆ 3 ตัว คอหวยจ้องตาไม่กระพริบ Line News

เปิดเลขเด็ด เลขธูป “เจ๊ฟองเบียร์” งวด 1/11/68 เห็นชัดๆ 3 ตัว คอหวยจ้องตาไม่กระพริบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

จดด่วน เลขเด็ด “ปฏิทินคำชะโนด” 1/11/68 เปิดเลขเด่น 3 ตัว 2 ตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตะวันฉาย แต่งงานหวาน ฟีม สาวิตา เซอร์ไพรส์ เปิดตัวลูกชาย &quot;น้องคิริน&quot; บันเทิง

ตะวันฉาย แต่งงานหวาน ฟีม สาวิตา เซอร์ไพรส์ เปิดตัวลูกชาย “น้องคิริน”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ คริสตัล พาเลซ ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้ำชัด! ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ณ 1 ต.ค. 68 ไม่เข้าร่วม คนละครึ่งพลัส ชี้ รัฐจัดสวัสดิการแยกให้แล้ว สิทธิซ้ำซ้อนไม่ได้ เศรษฐกิจ

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนใช้ “คนละครึ่งพลัส” ได้ไหม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

วูล์ฟแฮมป์ตัน พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กเงื่อนไข &quot;เที่ยวดีมีคืน 2568&quot; เที่ยวเมืองรอง ช่วงสิ้นปี ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 บาท เศรษฐกิจ

เช็กเงื่อนไข “เที่ยวดีมีคืน 2568” เที่ยวเมืองรอง ช่วงสิ้นปี ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สวอนซี พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่จำเนียร งวด 1 พ.ย. 68 เลขเด็ด

10 อันดับเลขขายดี หวยแม่จำเนียร 1/11/68 รวมเลขมงคล-เลขดังทั่วไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนะช่องทางแจ้งทุจริต ร้านค้ารับแลกเงิน คนละครึ่งพลัส เร็วสุดโทร 02-111-1111 (กรุงไทย) และ 1441 (ตำรวจไซเบอร์) รัฐชี้โทษหนักจำคุก 3 ปี ข่าว

เจอร้านทุจริต รับแลกเงิน “คนละครึ่งพลัส” หัก % แจ้ง 4 ช่องทางนี้ เอาผิดได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลอริยองต์ พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตะลึง งานวิจัยญี่ปุ่นชี้ &quot;ผมหงอก&quot; ไม่ใช่แค่เริ่มแก่ แต่ร่างกายกำลังสู้ &quot;มะเร็ง&quot; ข่าวต่างประเทศ

ตะลึง งานวิจัยญี่ปุ่นชี้ “ผมหงอก” ไม่ใช่แค่เริ่มแก่ แต่ร่างกายกำลังสู้ “มะเร็ง”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดิว อริสรา โพสต์ลุคใหม่สวยละมุน จนกุ๊บกิ๊บเมนต์ชม บันเทิง

ดิว อริสรา อวดลุคใหม่ สวยอ่อนหวานทุกองศา แฟน ๆ ชมทวงบัลลังก์ตัวแม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับจริง 3 สาวแสบ เปิดเพจรับแลกสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส เป็นเงินสด ฟันหัวคิว 10-20% ข่าว

จับจริง 3 สาวแสบ เปิดเพจรับแลกสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส เป็นเงินสด ฟันหัวคิว 10-20%

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ ฟิออเรนติน่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเวนตุส พบ อูดิเนเซ่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายกฯ มาเล เหน็บแรง คุยกับทรัมป์ เป็นความลับ ถ้ามีคลิปเสียงหลุด คงไม่มีใครอยากคุยด้วย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อัจฉริยะ&quot; กางแผนแฉ นักการเมือง &quot;ช.ช้าง&quot; เอี่ยวแก๊งคอลฯ รับเงินเว็บพนันเขมร 170 ล้าน ข่าว

“อัจฉริยะ” กางแผนแฉ นักการเมือง “ช.ช้าง” เอี่ยวแก๊งคอลฯ รับเงินเว็บพนันเขมร 170 ล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
5 เทคนิคยิงแอดให้ปัง ! เพิ่มยอดขายด้วยงบไม่บานปลาย เศรษฐกิจ

5 เทคนิคยิงแอดให้ปัง ! เพิ่มยอดขายด้วยงบไม่บานปลาย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

สถิติหวยออก 1 พฤศจิกายน ย้อนหลัง 15 ปี เล่นไหนมาแรง เคยซ้ำ 2 งวด เช็กที่นี่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์&quot; ทายาทบ้านใหญ่เชียงใหม่ สู่ตัวเต็งหัวหน้า &quot;พรรคเพื่อไทย&quot; คนใหม่ ข่าว

ประวัติ “จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์” อดีตมือคุม ดิจิทัลวอลเล็ต ผงาดเต็งหนึ่ง นั่งหัวหน้า “พรรคเพื่อไทย”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภากาชาดไทย ประกาศจัด งานกาชาด 2568 ปรับรูปแบบให้เหมาะสมช่วงถวายอาลัย ข่าว

สภากาชาดไทย ประกาศจัด งานกาชาด 2568 ปรับรูปแบบให้เหมาะสมช่วงถวายอาลัย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 21:18 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 19:04 น.
51
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดเลขเด็ด เลขธูป &quot;เจ๊ฟองเบียร์&quot; งวด 1/11/68 เห็นชัดๆ 3 ตัว คอหวยจ้องตาไม่กระพริบ

เปิดเลขเด็ด เลขธูป “เจ๊ฟองเบียร์” งวด 1/11/68 เห็นชัดๆ 3 ตัว คอหวยจ้องตาไม่กระพริบ

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568

จดด่วน เลขเด็ด “ปฏิทินคำชะโนด” 1/11/68 เปิดเลขเด่น 3 ตัว 2 ตัว

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568

นิวคาสเซิล พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 29 ต.ค. 68

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
ตะวันฉาย แต่งงานหวาน ฟีม สาวิตา เซอร์ไพรส์ เปิดตัวลูกชาย &quot;น้องคิริน&quot;

ตะวันฉาย แต่งงานหวาน ฟีม สาวิตา เซอร์ไพรส์ เปิดตัวลูกชาย “น้องคิริน”

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
Back to top button