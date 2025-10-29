อังกฤษป่วนหนัก! ฆาตกร-นักข่มขืน ทะลักเข้าประเทศ นั่งเรือยางลี้ภัยคึกคัก รัฐบาลอ้ารับ อ้างศีลธรรม
ข้อมูล NCA รายชื่อส่งผู้ร้ายข้ามแดนลับ เผยอาชญากรต่างชาติหลายร้อยคน ลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ก่อนใช้ช่องโหว่ขอเงินภาษีประชาชนสู้คดี เลี่ยงการถูกเนรเทศ
สำนักข่าวอังกฤษ รายงาน วิกฤตผู้อพยพในอังกฤษคุมไม่อยู่ อาชญากรต่างชาติทั้งฆาตกร-นักข่มขืน แฝงตัวเข้าเมืองผ่านเรือเล็ก อียูจี้ส่งตัวกลับ แต่จับได้เพียงน้อยนิด
แฟ้มศาลเปิดเผยข้อมูลน่าตกใจ อาชญากรต่างชาติที่หลบหนีคดีอุกฉกรรจ์ ทั้งข่มขืน ฆาตกรรม ความรุนแรงจากแก๊ง กำลังทะลักเข้าสู่อังกฤษผ่านเรือเล็กโดยไม่มีการตรวจสอบ
ข้อมูลจากบัญชีส่งผู้ร้ายข้ามแดนลับ สำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ (NCA) ชี้ชัด อาชญากรต่างชาติหลายร้อยคนลอบเข้าประเทศผิดกฎหมาย คนเหล่านี้ใช้วิธีขอสถานะลี้ภัย ขอความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยใช้เงินภาษีประชาชน เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเนรเทศ
ผู้อพยพผิดกฎหมายจากตะวันออกกลางกับแอฟริกา กลายเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ยอดขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนพุ่งกระฉูด หลายคนในกลุ่มนี้เคยถูกเยอรมนีปฏิเสธคำขอลี้ภัยมาแล้ว
เฉพาะเยอรมนีประเทศเดียว ยื่นคำขอมายังสหราชอาณาจักรมากกว่า 5,000 ครั้งใน 2 ปีที่ผ่านมา ทั่วยุโรปกำลังตื่นตระหนก เจ้าหน้าที่พยายามอย่างหนักเพื่อติดตามอาชญากรโหดเหล่านี้
เบลเยียม ฝรั่งเศส ออสเตรีย โรมาเนีย สวีเดน ไซปรัส ต่างยื่นคำขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน แต่มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จบลงด้วยการจับกุม เรื่องนี้กำลังปล่อยให้อาชญากรอันตรายเดินลอยนวลอย่างอิสระในอังกฤษ
