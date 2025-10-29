บอส ณวัฒน์ เดือด จ่อฟ้องคนโอนเงินป่วน 1 สตางค์ ทนายชี้โทษ 2 แสน
บอสณ วัฒน์ ปรึกษาทนายเดชา เผยลิสต์ 50 ชื่อโอนเงินป่วน 0.01 บาท ลั่นต้องมารับคืนเป็นเงินสดที่บริษัท
ดูเหมือนว่างานนี้ บอส ณวัฒน์ อิสรไกรศีล จะไม่ขอทนอีกต่อไป หลังจากเจ้าตัวอัดคลิปแสดงความไม่พอใจอย่างแรง กรณีที่มีกลุ่มคนพยายามกลั่นแกล้ง ด้วยการโอนเงินจำนวนน้อย ๆ เข้าบัญชีของเขาแบบถี่ ๆ ไม่ว่าจะเป็น 1 บาท, 50 สตางค์ หรือแม้แต่ 0.01 บาท หรือ 1 สตางค์
บอสณวัฒน์ เล่าว่า เหตุการณ์ป่วนบัญชีนี้เกิดขึ้น หลังจากที่ กัน จอมพลัง พูดถึงการจะโอนเงิน (ที่เคยรับบริจาค) คืนมาให้เขา ทำให้มีคนฉวยโอกาสนี้เข้ามาแกล้ง ณวัฒน์ระบุว่า การกระทำนี้ทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกนำมาแขวน และที่สำคัญคือ มันสร้างความวุ่นวายอย่างมากในการตรวจสอบยอดขายน้ำพริกของบริษัท
แน่นอนว่าบอสณวัฒน์ไม่ปล่อยผ่าน เจ้าตัวได้หอบหลักฐานทั้งหมดไปปรึกษาทนายคู่ใจอย่าง ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ เพื่อเตรียมดำเนินคดี ทนายเดชาชี้ชัดว่า การกระทำแบบนี้อาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ มาตรา 11 ฐานส่งข้อมูลก่อความเดือดร้อน โทษไม่ใช่เล่น ๆ เพราะปรับสูงถึงคนละ 200,000 บาท
บอสณวัฒน์ ลั่นว่า ตอนนี้มีรายชื่อในมือแล้วเบื้องต้น 50 ชื่อ และเตรียมแจ้งความทั้งหมด คาดว่าอาจถึงหลักร้อยคน ให้รอรับหมายเรียกได้เลย แต่จุดที่พีคที่สุดคือเงื่อนไขการคืนเงิน ณวัฒน์ประกาศชัดว่า เขาจะฟ้อง และใครก็ตามที่โอนมาแกล้ง จะต้องเดินทางมารับเงินจำนวนนั้นคืนเป็น “เงินสด” ที่บริษัทด้วยตัวเองเท่านั้น ย้ำว่า ไม่ว่าจะอยู่ไกลถึงเชียงใหม่ หรือ สตูล ก็ต้องเดินทางมากรุงเทพฯ เพื่อรับเงิน 1 สตางค์ หรือ 10 สตางค์นั้นกลับไป
นอกจากนี้ คุณณวัฒน์ ยังได้อัดคลิปบนโซเชียลส่วนตัว กล่าวว่า “ที่แกล้งโอนเงินเข้าบริษัท บาท 2 บาท สลึง 2 สลึง… แล้วคุณเอาไปใช้ประโยชน์ทางด้านการโจมตี หรือการให้ร้าย… มันผิดทั้งอาญาและ PDPA คุณรู้ไหม”
บอส เปิดเผยว่า “ตอนนี้เรารวบรวมทั้งหมดแล้วนะ ใครที่แกล้งโอน โอนเงินมาบาทนึง 25 ตังค์ อะไรเนี้ย มีประมาณสัก 30 คน… พรุ่งนี้จะปริ้นท์ไปแจ้งความให้หมด…เราไม่รู้ว่าเงินของคุณเป็นเงินอะไร… เราไม่เคยเรียกร้องขอเก็บเงิน แล้วเราก็ไม่เคยรับบริจาคแบบนี้ด้วย…”
คุณณวัฒน์ อธิบายว่า การกระทำดังกล่าวมีความผิด 2 อย่าง คือ PDPA “เพราะว่าธุรกรรมไม่ได้เกิดจากการเรียกเก็บ” และ กฎหมายอาญา โทษฐาน “ก่อให้เกิดความวุ่นวาย… ก่อให้เกิดความสับสน” ซึ่งกฎหมายอาญาจะพิจารณาที่ “วัตถุประสงค์ หรือ ความตั้งใจ เท่านั้น”
บอสกล่าวว่า เมื่อเงินโอนเข้าบัญชีบริษัท “บริษัทต้อง Action” (ดำเนินการ)
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สส.ไอซ์ จี้กระทรวงดีอีทำงาน กลุ่มข่าวกันจอมพลัง ปั่นข่าวปลอม ลิซ่าบริจาค 3 ล้าน
- บอส ณวัฒน์ ลั่น ได้เห็นหน้าประธานแล้ว หลังขอเงินบริจาคคืน โต้เดือด กัน จอมพลัง
- จบดราม่า กัน จอมพลัง โอนเงินคืน บอส ณวัฒน์ จะไปซื้อน้ำพริกแจกคนก็ได้ ขอแยกย้าย
ข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: