คณะอักษรจุฬาฯ แต่งกลอนสุดไพเราะ ถวายความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่งกลอนสุดไพเราะ ถวายความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง ชาวเน็ตแห่แชร์ซึ้งใจมาก
เพจเฟซบุ๊ก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อัปเดตรูปภาพหน้าปก เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยทาง คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังได้แต่งกลอนเทิดพระเกียรติ โดยระบุว่า “เสด็จมาเปนสิริแก่รัฐราษฎร์
เสด็จมาเปนกิติประสาทสาร
เสด็จไปทรงสิรินิรันดร์กาล
เสด็จไปกิติพิมานสวรรค์เทอญ
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ. ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ ผู้ประพันธ์”
ทั้งนี้หลังบทกลอนดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมในความงดงามของบทกลอน และแชร์ต่อออกไปเป็นจำนวนมาก โดยล่าสุดมีคนแชร์แล้วกว่า 5 พันครั้ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “แม่บุ๋ม” เตรียมตั้งโรงครัว รองรับพี่น้อง ปชช. ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ
- เคลื่อนพระบรมศพ “สมเด็จพระพันปีหลวง” จากรพ.จุฬา สู่พระบรมมหาราชวัง เลขทะเบียนรถ
- “ซินดี้” เล่าเรื่องราวประทับใจ ได้ถวายงานเดินแบบผ้าไทย ต่อหน้าพระพักตร์ “สมเด็จพระพันปีหลวง”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: