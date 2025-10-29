หงส์ไทย พร้อมรับผิดชอบ หากพิสูจน์ได้ว่าใช้ผลิตภัณฑ์ ส่งผลกระทบสุขภาพ
หงส์ไทย พร้อมรับผิดชอบ หากพิสูจน์ได้ว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของหงส์ไทยแล้ว ส่งผลกระทบสุขภาพ สั่งเรียกคืนสินค้าจำนวน 2 แสนกระปุกแล้ว
หงส์ไทย โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก จากกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรื่อง ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร ด้วยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาดมผสม สมุนไพร ตราหงส์ไทย สูตร 2 รุ่นการผลิต : 000332 วันที่ผลิต : 09/12/2024 วันที่สิ้นอายุ : 08/12/2027
โดยจากการตรวจสอบพบว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐานในรายการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ Total Aerobic Microbial Count, Total Combined Yeasts and Mould Count และ Clostridium spp. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน ค่าความบริสุทธิ์ หรือคุณลักษณะอื่นอันมีความสําคัญต่อคุณภาพ สําหรับตํารับผลิตภัณฑ์ สมุนไพรที่ขึ้นทะเบียน แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้ง พ.ศ. 2564 ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
โดยทางหงส์ไทย ระบุว่า บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ขอเรียนชี้แจงต่อผู้บริโภคด้วยความเคารพว่า ตามประกาศ
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรื่องผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐาน รุ่นการผลิตที่ 000332 (วันที่ผลิต 09/12/2024 –วันที่สิ้นอายุ 08/12/2027) นั้นในล็อตดังกล่าวมีจำนวนทั้งสิ้น 200,000 กระปุก (16,666 โหล)
บริษัทฯ ขอน้อมรับผลการตรวจสอบดังกล่าวด้วยความเคารพ และได้ดำเนินการเรียกคืนสินค้าทั้งหมดจากท้องตลาดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ประสานงานกับทาง อย. เพื่อดำเนินการทำลายสินค้าล็อตดังกล่าวให้เร็วที่สุด โดยทางบริษัทฯจะประกาศวันที่แน่ชัดให้ทราบอีกครั้ง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการ ปรับปรุงและยกระดับกระบวนการผลิตให้เข้มงวดขึ้น โดยเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพในทุกระดับ ผ่านการฆ่าเชื้อด้วย รังสี Ultraviolet เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดมีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน
สำหรับคู่ค้าหรือลูกค้าที่อาจยังมีสินค้ารุ่นนี้อยู่ในครอบครอง บริษัทฯ ยินดีรับคืนสินค้าและคืนเงินเต็มจำนวนพร้อมกับส่งผลิตภัณฑ์ล็อตใหม่ให้ตามจำนวนที่คืนโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ
โดยลูกค้าและคู่ค้าสามารถจัดส่งสินค้าคืนได้ที่ หงส์ไทยพาณิชย์ เลขที่ 434 ถนนพุทธมณฑลสาย2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 และสอบถามหรือขอรับเงินคืนได้ที่
โทร.02-803-1549, 081-252-3406, 092-740-5500, 092-740-7700
บริษัทฯใคร่ขอกราบขออภัยคู่ค้าในความไม่สะดวกและใคร่กราบขออภัยลูกค้าสำหรับความกังวลที่เกิดขึ้น และขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าใจ มอบความไว้วางใจและกำลังใจให้เสมอมา บริษัทฯ ขอสัญญาว่า จะมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง นำบทเรียน ดังกล่าวมาปรับปรุง ด้วยความรับผิดชอบและความใส่ใจ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของหงส์ไทยเป็นสมุนไพรที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และเป็นที่เชื่อมั่นของผู้บริโภคตลอดไป
พร้อมยังระบุอีกด้วยว่า หากมีการพิสูจน์ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของหงส์ไทยแล้วมีปัญหาต่อร่างกาย
บริษัทฯ พร้อมรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในทุกกรณีด้วยความจริงใจ
