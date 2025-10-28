เร่งเก็บคืน ยาดมหงส์ไทย สูตร 2 ล็อตปนเปื้อน ยืนยันผลิตได้มาตรฐาน
จากกรณี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกาศผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร “ยาดมผสมสมุนไพร ตราหงส์ไทย สูตร 2” เลขทะเบียนที่ G 308/62
อย. ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากสถานที่ผลิต ส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจวิเคราะห์ ผลปรากฏว่า ผลิตภัณฑ์รุ่นการผลิต 000332 เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐาน พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์เกินเกณฑ์ที่กำหนด (Total Aerobic Microbial Count, Total Combined Yeasts and Mould Count และ Clostridium spp.)
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาคือ รุ่นการผลิต 000332 วันที่ผลิต 09 ธ.ค. 2567 วันที่สิ้นอายุ 08 ธ.ค. 2570 อย. ย้ำว่าการตรวจพบปัญหานี้เฉพาะสูตร 2 ในล็อตการผลิตดังกล่าวเท่านั้น ส่วนสูตรอื่นไม่พบปัญหา
ผลิตภัณฑ์นี้เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐานตามมาตรา 60 (2) ผู้ผลิตที่ฝ่าฝืนมาตรา 58 (2) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท ส่วนผู้ขายที่ฝ่าฝืนมาตรา 58 (2) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
หงส์ไทยแจง เร่งเก็บคืน-เตรียมแถลง
นายธีระพงศ์ ระบือธรรม ผู้ก่อตั้ง บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทกำลังดำเนินการเรียกเก็บคืนสินค้าล็อต 332 ยอมรับว่าเป็นล็อตเก่าจากปีก่อน จึงรวบรวมคืนได้เพียงบางส่วน
บริษัทได้นัดหมายกับ อย. เพื่อทำลายสินค้าในวันที่ 4 พ.ย. 2568 พร้อมกันนี้ บริษัทอยู่ระหว่างประสานงานให้ อย. ออกหนังสือชี้แจงเพิ่มเติม เตรียมตั้งโต๊ะแถลงข่าวภายใน 2-3 วันนี้ เพื่ออธิบายข้อเท็จจริง
นายธีระพงศ์กล่าวว่า การตรวจพบครั้งนี้น่าจะเกิดจากการสุ่มตรวจของหน่วยงานกำกับ ไม่ได้เกิดจากปัญหาต่อเนื่องในสายการผลิต ยืนยันว่ากระบวนการผลิตในปัจจุบันมีความเข้มงวด พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้มาตรฐานยิ่งขึ้นกว่าในอดีต
ผู้ก่อตั้งหงส์ไทยยืนยัน “รับผิดชอบ 100%” หากพิสูจน์ได้ว่าปัญหาเกิดจากสินค้าของบริษัท เบื้องต้นบริษัทได้รับแจ้งว่าเป็นเชื้อจุลินทรีย์เกินมาตรฐาน แต่ยังไม่ชัดคือชนิดของเชื้อและนิยามทางเทคนิค เนื่องจากทาง อย. ยังไม่ได้แจ้งรายละเอียด ว่าเชื้อดังอะไร อันตรายแค่ไหนต่อผู้บริโภค
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อ.เจษฎ์ เคยเตือนแล้ว ยาดมสมุนไพร เสี่ยงจุลินทรีย์-เชื้อราปนเปื้อน แนะวิธีใช้ปลอดภัย
- ส่องดูสรรพคุณ ยาดมหงส์ไทย สูตร 1 สูตร 2 ต่างกันอย่างไร
- อย. เตือน ยาดมหงส์ไทย สูตร 2 ผิดมาตรฐาน ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: