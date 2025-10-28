ส่องดูสรรพคุณ ยาดมหงส์ไทย สูตร 1 สูตร 2 ต่างกันอย่างไร
ส่องดูสรรพคุณ ยาดมหงส์ไทย สูตร 1 สูตร 2 ต่างกันอย่างไร ภายหลังจากที่ อย. ระบุว่าสูตร 2 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐานใน
จากกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรื่อง ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร ด้วยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาดมผสม สมุนไพร ตราหงส์ไทย สูตร 2 รุ่นการผลิต : 000332
วันที่ผลิต : 09/12/2024 วันที่สิ้นอายุ : 08/12/2027
โดยจากการตรวจสอบพบว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐานในรายการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ Total Aerobic Microbial Count, Total Combined Yeasts and Mould Count และ Clostridium spp. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน ค่าความบริสุทธิ์ หรือคุณลักษณะอื่นอันมีความสําคัญต่อคุณภาพ สําหรับตํารับผลิตภัณฑ์ สมุนไพรที่ขึ้นทะเบียน แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้ง พ.ศ. 2564 ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ทั้งนี้เกิดคำถามว่าสูตร 1 และ 2 ต่างกันอย่างไร โดยสำนักข่าว TheThaiger ได้ตรวจสอบพบข้อมูลที่ทางเพจเฟซบุ๊ก บริษัทสมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด -เพจสำนักงานใหญ่ ระบุไว้ว่า
“ยาดมสมุนไพร สูตร 1 (เขียว เขียว) : สดชื่น ซ่า ถึงใจ – เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความตื่นตัวระหว่างวัน ส่วนประกอบ เกล็ดสะระแหน่ การบูร พิมเสน และตัวยาอื่นๆ
ยาดมสมุนไพร สูตร 2 (หมักเขียว) : หอมละมุน ผ่อนคลาย – เหมาะกับคนที่ต้องการความผ่อนคลายจากความเครียด ส่วนประกอบ เกล็ดสะระแหน่ การบูร พิมเสน และตัวยาอื่นๆ”
ขณะที่อีกโพสต์หนึ่งของทางเพจอธิบายว่า สูตร 1 – พัฒนาเป็นน้ำมัน สกัดเข้มข้น กลิ่นหอมเย็น สดชื่น และไม่มีเศษสมุนไพร สูตร 2 – สูตรดั้งเดิม กลิ่นสมุนไพรธรรมชาติ สมุนไพรหมัก กลิ่นหมอละมุน คนส่วนมากติดใจ”
