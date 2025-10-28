ข่าว

ส่องดูสรรพคุณ ยาดมหงส์ไทย สูตร 1 สูตร 2 ต่างกันอย่างไร

เผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 15:17 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 15:36 น.
ขอบคุณภาพจาก : บริษัทสมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด -เพจสำนักงานใหญ่

ส่องดูสรรพคุณ ยาดมหงส์ไทย สูตร 1 สูตร 2 ต่างกันอย่างไร ภายหลังจากที่ อย. ระบุว่าสูตร 2 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐานใน

จากกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรื่อง ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร ด้วยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาดมผสม สมุนไพร ตราหงส์ไทย สูตร 2 รุ่นการผลิต : 000332
วันที่ผลิต : 09/12/2024 วันที่สิ้นอายุ : 08/12/2027

โดยจากการตรวจสอบพบว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐานในรายการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ Total Aerobic Microbial Count, Total Combined Yeasts and Mould Count และ Clostridium spp. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน ค่าความบริสุทธิ์ หรือคุณลักษณะอื่นอันมีความสําคัญต่อคุณภาพ สําหรับตํารับผลิตภัณฑ์ สมุนไพรที่ขึ้นทะเบียน แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้ง พ.ศ. 2564 ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ทั้งนี้เกิดคำถามว่าสูตร 1 และ 2 ต่างกันอย่างไร โดยสำนักข่าว TheThaiger ได้ตรวจสอบพบข้อมูลที่ทางเพจเฟซบุ๊ก บริษัทสมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด -เพจสำนักงานใหญ่ ระบุไว้ว่า

“ยาดมสมุนไพร สูตร 1 (เขียว เขียว) : สดชื่น ซ่า ถึงใจ – เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความตื่นตัวระหว่างวัน ส่วนประกอบ เกล็ดสะระแหน่ การบูร พิมเสน และตัวยาอื่นๆ

ยาดมสมุนไพร สูตร 2 (หมักเขียว) : หอมละมุน ผ่อนคลาย – เหมาะกับคนที่ต้องการความผ่อนคลายจากความเครียด ส่วนประกอบ เกล็ดสะระแหน่ การบูร พิมเสน และตัวยาอื่นๆ”

ขณะที่อีกโพสต์หนึ่งของทางเพจอธิบายว่า สูตร 1 – พัฒนาเป็นน้ำมัน สกัดเข้มข้น กลิ่นหอมเย็น สดชื่น และไม่มีเศษสมุนไพร สูตร 2 – สูตรดั้งเดิม กลิ่นสมุนไพรธรรมชาติ สมุนไพรหมัก กลิ่นหมอละมุน คนส่วนมากติดใจ”

Nateetorn S.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

เลชเช่ พบ นาโปลี ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 28 ต.ค. 68

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568
ปืนกล ต สุรัตน์ ประวัติ

ปืนกล ต.สุรัตน์ อดีตยอดมวย 5 สถาบัน ประวัติผลิกพัน โผล่ทำเว็บพนันเงินทะลุ 100 ล้าน

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568

“หมิว พรปวีณ์” โพสต์แล้ว หลังหวนติดทีมชาติลุยซีเกมส์ ยันอยากให้วงการแบดมินตันไทยพัฒนา

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568
เช็กที่นี่ วิธีใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง จำกัดสิทธิ 200 บาท/คน/วัน เริ่มลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิ์ 20-26 ต.ค. 68 เริ่มใช้ 29 ต.ค.นี้ ย้ำ ต้องใช้ครั้งแรกก่อน 11 พ.ย. มิฉะนั้นถูกตัดสิทธิ์

วิธีใช้คนละครึ่งพลัส เริ่ม 29 ต.ค 68 วันแรก จ่าย-เติมเงินยังไง

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568
