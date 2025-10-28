อย. เตือน ยาดมหงส์ไทย สูตร 2 ผิดมาตรฐาน ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
อย. ประกาศผลตรวจ ยาดมสมุนไพรหงส์ไทย สูตร 2 รุ่นการผลิต 000332 ผิดมาตรฐานทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ เมื่
วันที่ 27 ตุลาคม 2568 มีการเผยแพร่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร ด้วยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาดมผสม สมุนไพร ตราหงส์ไทย สูตร 2 เลขทะเบียนที่ G 309/62 จากสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร หงส์ไทยพาณิชย์ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ปรากฏว่า เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐานในรายการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ Total Aerobic Microbial Count, Total Combined Yeasts and Mould Count และ Clostridium spp. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน ค่าความบริสุทธิ์ หรือคุณลักษณะอื่นอันมีความสําคัญต่อคุณภาพ สําหรับตํารับผลิตภัณฑ์ สมุนไพรที่ขึ้นทะเบียน แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้ง พ.ศ. 2564
ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค จึงเห็นควรประกาศผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ประชาชนทราบ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 65 (2) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงประกาศผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ประชาชนทราบ ดังนี้
- สถานที่ผลิต : หงส์ไทยพาณิชย์ เลขที่ 434 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
- รุ่นการผลิต : 000332
- วันที่ผลิต : 09/12/2024
- วันที่สิ้นอายุ : 08/12/2027
- ผลการตรวจสอบ : ผิดมาตรฐานในรายการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ Total Aerobic Microbial Count, Total Combined Yeasts and Mould Count was Clostridium spp..
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐานตามมาตรา 60 (2) โดยผู้ใดผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐาน อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 58 (2) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 103 และผู้ใดขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐานอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 58 (2) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
จึงขอประกาศให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าว
ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทําความผิดต่อไป
ข้อมูลจาก : safetyalert
