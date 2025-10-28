ข่าว

อย. เตือน ยาดมหงส์ไทย สูตร 2 ผิดมาตรฐาน ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 15:15 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 16:42 น.
2,075
อย. ประกาศเตือน ยาดมสมุนไพรหงส์ไทย สูตร 2 พบปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์

อย. ประกาศผลตรวจ ยาดมสมุนไพรหงส์ไทย สูตร 2 รุ่นการผลิต 000332 ผิดมาตรฐานทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ เมื่

วันที่ 27 ตุลาคม 2568 มีการเผยแพร่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร ด้วยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาดมผสม สมุนไพร ตราหงส์ไทย สูตร 2 เลขทะเบียนที่ G 309/62 จากสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร หงส์ไทยพาณิชย์ ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ปรากฏว่า เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐานในรายการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ Total Aerobic Microbial Count, Total Combined Yeasts and Mould Count และ Clostridium spp. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน ค่าความบริสุทธิ์ หรือคุณลักษณะอื่นอันมีความสําคัญต่อคุณภาพ สําหรับตํารับผลิตภัณฑ์ สมุนไพรที่ขึ้นทะเบียน แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้ง พ.ศ. 2564

ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค จึงเห็นควรประกาศผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ประชาชนทราบ

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 65 (2) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงประกาศผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ประชาชนทราบ ดังนี้

  • สถานที่ผลิต : หงส์ไทยพาณิชย์ เลขที่ 434 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
  • รุ่นการผลิต : 000332
  • วันที่ผลิต : 09/12/2024
  • วันที่สิ้นอายุ : 08/12/2027
  • ผลการตรวจสอบ : ผิดมาตรฐานในรายการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ Total Aerobic Microbial Count, Total Combined Yeasts and Mould Count was Clostridium spp..

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐานตามมาตรา 60 (2) โดยผู้ใดผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐาน อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 58 (2) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 103 และผู้ใดขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐานอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 58 (2) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562

จึงขอประกาศให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าว

ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทําความผิดต่อไป

หงษ์ไทยสูตร2 ปนเปื้อนจุลินทรีย์ - 1
ภาพจาก : safetyalert
หงษ์ไทยสูตร2 ปนเปื้อนจุลินทรีย์-2
ภาพจาก : safetyalert
หงษ์ไทยสูตร2 ปนเปื้อนจุลินทรีย์-3
ภาพจาก : safetyalert

ข้อมูลจาก : safetyalert

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

เลชเช่ พบ นาโปลี ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 28 ต.ค. 68

13 นาที ที่แล้ว
ปืนกล ต สุรัตน์ ประวัติ ข่าวกีฬา

ปืนกล ต.สุรัตน์ อดีตยอดมวย 5 สถาบัน ประวัติผลิกพัน โผล่ทำเว็บพนันเงินทะลุ 100 ล้าน

13 นาที ที่แล้ว
แบดมินตัน

“หมิว พรปวีณ์” โพสต์แล้ว หลังหวนติดทีมชาติลุยซีเกมส์ ยันอยากให้วงการแบดมินตันไทยพัฒนา

20 นาที ที่แล้ว
เช็กที่นี่ วิธีใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง จำกัดสิทธิ 200 บาท/คน/วัน เริ่มลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิ์ 20-26 ต.ค. 68 เริ่มใช้ 29 ต.ค.นี้ ย้ำ ต้องใช้ครั้งแรกก่อน 11 พ.ย. มิฉะนั้นถูกตัดสิทธิ์ เศรษฐกิจ

วิธีใช้คนละครึ่งพลัส เริ่ม 29 ต.ค 68 วันแรก จ่าย-เติมเงินยังไง

26 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เซบาสเตียน พาลูก ๆ เที่ยวสวนสนุก สุดอบอุ่น พร้อมสาวข้างกายที่ทุกคนคุ้นตา

40 นาที ที่แล้ว
ลิซ่า BLACKPINK มีโอกาสรับบทราพันเซลฉบับคนแสดง ใน Tangled ข่าวต่างประเทศ

ลุ้นหนัก ลิซ่า BLACKPINK รับบท ราพันเซล ใน Rapunzel ภาพจำใหม่เจ้าหญิงผมทอง

59 นาที ที่แล้ว
ยามาล นักเตะเก่งสุดโลก ข่าวกีฬา

ลามีน ยามาล เจอมรสุม อดีตประธานบาร์ซ่าจวกแรง! หลังปากพล่อยก่อนกลาซิโก้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทศบาลเชียงใหม่ แจงดราม่า พ่นสีดำทับดอกไม้ งานยี่เป็ง 2568 ช่วงไว้อาลัย ยันยังแต่งไม่เสร็จ ข่าว

เทศบาลเชียงใหม่ แจงดราม่า พ่นสีดำทับดอกไม้ งานยี่เป็ง 2568 ช่วงไว้อาลัย ยันยังแต่งไม่เสร็จ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ฝ่ายจัดยืนยัน “ฟุตบอลจตุรมิตรฯ ครั้งที่ 31” แข่งขันตามกำหนดเดิม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ส่องดูสรรพคุณ ยาดมหงส์ไทย สูตร 1 สูตร 2 ต่างกันอย่างไร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย. ประกาศเตือน ยาดมสมุนไพรหงส์ไทย สูตร 2 พบปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ข่าว

อย. เตือน ยาดมหงส์ไทย สูตร 2 ผิดมาตรฐาน ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนเรื่องเล่า &quot;รักแรกเกลียด&quot; ที่พระพันปีหลวงตรัสว่า ในหลวง รัชกาลที่ 9 มาสาย ก่อนความรู้สึกจะเปลี่ยนเป็นความรักและคู่พระบารมี ข่าวในพระราชสำนัก

ตำนาน “รักแรกเกลียด” พระพันปีหลวง ตรัสถึง ร.9 ว่า “เกลียดแรกพบ” สู่ คู่พระบารมี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บิ๊กเล็ก” เผย ไทย-กัมพูชา ดีเดย์เริ่มถอนอาวุธหนักไปแล้ว ตั้งแต่ 26 ต.ค.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้

แน้วโน้มราคาทอง 28 ตุลาคม 68 ร่วงอีก ! รูปพรรณบาทละ 61,350 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โพสต์ดีใจฉิบหาย ได้เงินจาก สปสช. 122.80 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถบัสประสานงารถนักเรียน ข่าวอาชญากรรม

เศร้ารับเปิดเทอม รถบัสประสานงารถนักเรียน ที่อ.บ้านค่าย ดับ 1 ราย เจ็บอีก 28 คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดัง พันกร ประกาศเลื่อนวันจัดคอนเสิร์ต DUNK PHUNKORN THE GOLDEN ERA CONCERT

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ เชียงใหม่แจงปมพ่นสีดำทับดอกไม้ ข่าว

ดราม่า เชียงใหม่พ่นสีดำทับดอกไม้ งานยี่เป็ง 2568 ยันแค่ปรับโทนสี คงวัฒนธรรมเดิม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ตำนานผีอีสาน “พญาปอบ ห่าก้อม” ดูหนังออนไลน์ แล้ววันนี้บน Netflix

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบดมินตัน

“หมิว พรปวีณ์” เปลี่ยนใจ กลับติดทีมชาติลุยซีเกมส์ 2025 หลังคุยธรรมนัส-กกท.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบอดีตนักมวยดัง พร้อมเครือข่าย ทำเว็บพนันออนไลน์ เงินหมุนเวียน 100 ล้านบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แรร์เอิร์ธ คืออะไร แร่หายาก ขุมทรัพย์แห่งศตวรรษที่ 21 อาวุธชิ้นใหม่ของประเทศไทย ในสงครามการค้าโลก ของไทย อยู่ที่ไหนบ้าง เทคโนโลยี

แรร์เอิร์ธ ไทยอยู่ที่ไหน ทำไมสำคัญ อาวุธชิ้นใหม่ ในสงครามการค้าโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รองผกก บริษัทญาติบัญชีม้า ข่าวอาชญากรรม

ให้ได้แบบนี้! รวบสีกากีระดับ “รองผกก.” พื้นที่นครบาล ฟันเดือน 7 หลักโยงบริษัทญาติรับเปิดบัญชีม้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“โรนัลโด้-เมสซี่” คัมแบ็กติดโผ 26 นักเตะลุ้นติดทีมยอดดเยี่ยม FIFPRO 2025

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

DSI ลงเรือเก็บหลักฐานคดี “แตงโม” ครั้งสุดท้าย ปิดคดีเดือนหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 15:15 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 16:42 น.
2,075
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลชเช่ พบ นาโปลี ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 28 ต.ค. 68

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568
ปืนกล ต สุรัตน์ ประวัติ

ปืนกล ต.สุรัตน์ อดีตยอดมวย 5 สถาบัน ประวัติผลิกพัน โผล่ทำเว็บพนันเงินทะลุ 100 ล้าน

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568

“หมิว พรปวีณ์” โพสต์แล้ว หลังหวนติดทีมชาติลุยซีเกมส์ ยันอยากให้วงการแบดมินตันไทยพัฒนา

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568
เช็กที่นี่ วิธีใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง จำกัดสิทธิ 200 บาท/คน/วัน เริ่มลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิ์ 20-26 ต.ค. 68 เริ่มใช้ 29 ต.ค.นี้ ย้ำ ต้องใช้ครั้งแรกก่อน 11 พ.ย. มิฉะนั้นถูกตัดสิทธิ์

วิธีใช้คนละครึ่งพลัส เริ่ม 29 ต.ค 68 วันแรก จ่าย-เติมเงินยังไง

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568
Back to top button