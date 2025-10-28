ข่าวกีฬา

4 ปีหลังหนีตายตาลิบัน ทีมฟุตบอลหญิงอัฟกานิสถาน ลงแข่งนัดแรกในฐานะ “ผู้ลี้ภัย”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 21:21 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 19:12 น.
53
ภาพ @AP

การกลับมาของนักสู้ผู้ลี้ภัย แม้ไร้สถานะทีมชาติ แต่จิตวิญญาณแห่งอัฟกานิสถานได้ถูกประกาศก้องในสนาม FIFA Unites : Women’s Series 2025

การกลับมาของนักสู้ผู้ลี้ภัยนาน 4 ปีหลังจากที่นักเตะจากทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติอัฟกานิสถานจำต้องหนีเอาชีวิตรอดออกจากมาตุภูมิ ท่ามกลางการยึดอำนาจของกลุ่มตาลิบัน วันนี้ (28 ต.ค.) เรื่องราวบทใหม่ของพวกเธอกำลังถูกจารึกขึ้น เมื่อผู้เล่นหลายคนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลแต่ในฐานะ “ผู้ลี้ภัย”

การแข่งขันกระชับมิตรครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการต่อสู้เพื่อได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในฐานะทีมชาติบนเวทีโลก โดยพวกเธอรวมตัวกันภายใต้ชื่อ อัฟกัน วีเมน ยูไนเต็ด (Afghan Women United)

ฟาติมา ไฮดารี กัปตันทีมซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ในอิตาลี กล่าวว่า มันน่าตื่นเต้นมากที่ได้พบกัน, ได้กอดกันและสุดท้ายก็ได้ลงเล่นร่วมกันอีกครั้ง ในฐานะนักกีฬา ดิฉันอยากจะบอกว่า คุณจะเผชิญหน้ากับความท้าทายและความยากลำบากในชีวิต แต่คุณจะสามารถเอาชนะมันได้เสมอและจะไม่มีวันยอมแพ้ ไม่ยอมแพ้เด็ดขาด

ทีมฟุตบอลหญิงอัฟกานิสถาน 11 ตัวจริง
ทีมฟุตบอลหญิงอัฟกานิสถาน ถ่ายรูปร่วมกันก่อนการแข่งขัน ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติครั้งแรกนับตั้งแต่หนีออกจากประเทศ (AP Photo/Mosa’ab Elshamy)

“FIFA Unites” การกลับมาที่ไม่มีตำแหน่ง

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ได้จัดการแข่งขันกระชับมิตร 4 เส้า ภายใต้ชื่อ “FIFA Unites: Women’s Series 2025” ขึ้นที่โมร็อกโก โดยมีทีมนักเตะผู้ลี้ภัยทีมนี้เข้าร่วมแข่งขันกับทีมชาติชาด, ลิเบีย และตูนิเซีย

การแข่งขันครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการวิ่งเต้นมานานหลายปีจากบรรดานักกีฬา, คาลิดา โปปาล อดีตกัปตันทีมและนักเคลื่อนไหว, และกลุ่มสิทธิมนุษยชน

“ด้วยความท้าทายทั้งหมดที่เราเผชิญหน้ามา ในที่สุด หลังผ่านไปสี่ปีกับอีกไม่กี่เดือน เด็กสาวเหล่านี้ก็ได้เล่นฟุตบอลในนามของทีมอัฟกานิสถาน แต่เป็นทีมที่ไม่มีตำแหน่ง” โปปาล กล่าว “ดิฉันดีใจที่พวกเธอได้เล่น แต่มันเพียงพอไหม? ไม่ แต่มันคือการเริ่มต้นที่ดี”

(AP Photo/Mosa’ab Elshamy)

บาดแผลที่ยังคงอยู่ เพื่อเป็น “เสียง” ของผู้ถูกเงียบ

ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติอัฟกานิสถานลงเล่นอย่างเป็นทางการครั้งสุดท้ายในปี 2018 ก่อนที่กลุ่มตอลิบานจะกลับมามีอำนาจในปี 2021 และสั่งยุติกิจกรรมกีฬาของผู้หญิงทั้งหมด ความหวาดกลัวการถูกตามล่าทำให้ผู้เล่นหลายคนต้องหนีออกจากประเทศ หลายคนต้องเผชิญกับประสบการณ์อันน่าสะพรึงกลัวถึงขั้นต้อง เผาชุดกีฬาของตนเองทิ้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม

“เราเผชิญหน้ากับความยากลำบากที่แม้แต่จะนึกถึงก็ยังเจ็บปวด เพราะมันขมขื่นจริงๆ” ไฮดารีกล่าว “มันคือการทิ้งบ้านเกิด เพื่อนฝูง และครอบครัวไป สิ่งที่ทำให้ดิฉันเสียใจคือ ยังมีผู้หญิงอีกมากมายในอัฟกานิสถานที่ไม่ได้เล่นกีฬา แต่พวกเขาก็หวังว่าจะได้มายืนบนสนามระดับนานาชาติแบบพวกเรา เราต้องการเป็นเสียงของพวกเธอ”

คูร์ซันด์ อาซิซี นักฟุตบอลหญิงทีมชาติอัฟกานิสถาน หลั่งน้ำตาขณะฟังเพลงชาติ
คูร์ซันด์ อาซิซี นักฟุตบอลหญิงทีมชาติอัฟกานิสถาน หลั่งน้ำตาขณะฟังเพลงชาติ (AP Photo/Mosa’ab Elshamy)
ประชุมทีมและความพร้อมก่อนลงแข่ง ฟีฟ่า ยูไนส์
(AP Photo/Mosa’ab Elshamy)

อนาคตที่ต้องสร้างเอง

แม้การแข่งขันที่โมร็อกโกจะเป็นเพียง “ก้าวแรก” แต่เป้าหมายของพวกเธอคือการได้รับการยอมรับอย่างมีความหมายในฐานะทีมชาติ และการจัดตั้งสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งชาติที่เป็นอิสระ “เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กผู้หญิงจะไม่ถูกปิดปากอีกต่อไป”

โค้ช พอลีน แฮมิล กล่าวว่า “เราต้องการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่เรามี เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไร”

แม้ว่าในแมตช์แรก Afghan Women United จะพ่ายให้กับทีมชาติชาดไป 1-6 แต่สำหรับผู้เล่นเหล่านี้ ผลแพ้ชนะไม่ใช่สาระสำคัญ “ดิฉันรู้สึกปลอดภัย รู้สึกเป็นอิสระ ในฐานะเด็กผู้หญิง ในฐานะผู้หญิง ที่จะได้มีชีวิตปกติ ได้เล่น ได้ฝัน” กัปตันไฮดารีกล่าว

“และฉันไม่ได้แบกรับแค่ความฝันของตัวเอง แต่แบกรับความฝันของผู้หญิงทุกคนในอัฟกานิสถาน ที่ต้องการจะเล่นฟุตบอล

การกลับมาสู่สนามครั้งนี้มองในอีกแง่มุมนอกเหนือจากผลแข่งจึงปฏิเสธไม่ได้ว่า นี่เป็นชัยชนะทางจิตวิญญาณซึ่งเปี่ยมไปด้วยความหวังและความกล้าหาญอันหาญกล้าที่โลกควรสดุดีอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 ต.ค.ที่ผ่านมา บัญชีเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของฟีฟ่า เปิดเผยภาพนาทีประวัติศาสตร์พร้อมกับระบุข้อความ “จารึกประวัติศาสตร์ในโมร็อกโก! ทีมฟุตบอลหญิง (Afghan Women United) ลงสนามนัดแรกทัวร์นาเมนต์ฟีฟ่า ยูไนท์ส วีเมนส์ ซีรีส์ 2025.

ทีมฟุตบอลหญิงอัฟกานิสถานร่วมแบ่งปันช่วงเวลาในระหว่างการฝึกซ้อม
(AP Photo/Mosa’ab Elshamy)
ทีมฟุตบอลหญิงอัฟกานิสถาน ล่าสุด 25 ตุลาคม 2025
(AP Photo/Mosa’ab Elshamy)
นักฟุตบอลหญิงอัฟกานิสถาน 2025
(AP Photo/Mosa’ab Elshamy)
นักเตะอัฟกานิสถาน หญิง 2568
(AP Photo/Mosa’ab Elshamy)
(AP Photo/Mosa’ab Elshamy)
ทีมนักฟุตบอลหญิงอัฟกานิสถาน ลงแข่งครั้งแรก
ทีมฟุตบอลหญิงอัฟกานิสถาน เตรียมตัวลงแข่ง ที่คาซาบลังกาโมร็อกโก เมื่อ 25 ตุลาคม 2025 (AP Photo/Mosa’ab Elshamy)
(AP Photo/Mosa’ab Elshamy)

อ่านข่าวกีฬารอบโลกที่น่าสนใจ

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

“จิโร่ โอโนะ” ปรมจารย์ซูชิ ฉลองอายุครบ 100 ปี พร้อมเผยเคล็ดลับสุขภาพดี

40 วินาที ที่แล้ว
พ่อกระโดดน้ำในสระตื้น 110 ซม. โชว์ลูกสาวก่อนเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

พ่อกระโดดน้ำโชว์ลูกสาว ไม่รู้สระตื้น หัวกระแทกพื้น เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

4 ปีหลังหนีตายตาลิบัน ทีมฟุตบอลหญิงอัฟกานิสถาน ลงแข่งนัดแรกในฐานะ “ผู้ลี้ภัย”

39 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วนที่สุด! กระทรวงศึกษาธิการออกหนังสือใหม่ ไม่พูดถึงห้ามจัดงานรื่นเริงแล้ว

40 นาที ที่แล้ว
ข่าว

แห่เตือน “อย่าพิมพ์ May” ในเฟซบุ๊ก โผล่คลิปช็อกตาตั้ง

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เด็กนิวซีแลนด์วัย 13 เล่นพิเรนทร์ กลืนแม่เหล็กเกือบ 100 ชิ้น สุดท้ายพบเนื้อเยื่อเน่า ต้องผ่าตัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด น้องเพชรกล้า เด็กชายนำโชค งวด 1 พฤศจิกายน 2568 เลขเด็ด

เลขเด็ด น้องเพชรกล้า งวด 1/11/68 ฟันเลขปิงปอง 2 ตัว กระซิบเลขชอบเน้น ๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! นักแสดงรุ่นใหญ่ เสียชีวิตแล้ว ในวัย 76 ปี หลังถูกหามส่งรพ.อาการทรุดหนัก บันเทิง

ช็อก! นักแสดงรุ่นใหญ่ ป่วยมะเร็ง เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 76 ปี หลังอาการทรุดหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อตาลันต้า พบ เอซี มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 28 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เร่งเก็บคืน ยาดมหงส์ไทย สูตร 2 ล็อตปนเปื้อน ยืนยันผลิตได้มาตรฐาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ เศรษฐกิจ

ราคาทองร่วงหนัก จับสัญญาณ โอกาสต่ำกว่า 4 หมื่น เป็นไปได้แค่ไหน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พร้อมแล้ว! กรมทางหลวง เปิดวิ่งฟรี ‘มอเตอร์เวย์ M81’ ตลอด 24 ชม. เริ่ม 31 ต.ค.นี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้ว แม่น้ำหนึ่ง แจกเลขเด็ด ขันน้ำมนต์ งวด 1 พฤศจิกายน 2568 เลขเด็ด

ส่องด่วนโชคอยู่แค่เอื้อม แม่น้ำหนึ่ง เปิดเลขเด็ด ขันน้ำมนต์ งวด 1/11/68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“เดอะ ตุ๊ก” รับมีส่วนสั่งปลด ‘อิชิอิ’ ลั่นพร้อมลาออก หากทีมชาติไทยชวดลุยเอเชียนคัพ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เจษฎา เตือนหลัง อย. เปิดผลการตรวจสอบ ยาดมหงส์ไทย สูตร 2 สี่ยงเชื้อรา-จุลินทรีย์ปนเปื้อน ข่าว

อ.เจษฎ์ เคยเตือนแล้ว ยาดมสมุนไพร เสี่ยงจุลินทรีย์-เชื้อราปนเปื้อน แนะวิธีใช้ปลอดภัย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
SenateThailand today 2025 ข่าวการเมือง

ด่วน! สว. รวมกัน ฟันผิด นันทนา ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม ยื่นป.ป.ช.ฟันต่อ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลชเช่ พบ นาโปลี ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 28 ต.ค. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปืนกล ต สุรัตน์ ประวัติ ข่าวกีฬา

ปืนกล ต.สุรัตน์ อดีตยอดมวย 5 สถาบัน ประวัติผลิกพัน โผล่ทำเว็บพนันเงินทะลุ 100 ล้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบดมินตัน

“หมิว พรปวีณ์” โพสต์แล้ว หลังหวนติดทีมชาติลุยซีเกมส์ ยันอยากให้วงการแบดมินตันไทยพัฒนา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กที่นี่ วิธีใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง จำกัดสิทธิ 200 บาท/คน/วัน เริ่มลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิ์ 20-26 ต.ค. 68 เริ่มใช้ 29 ต.ค.นี้ ย้ำ ต้องใช้ครั้งแรกก่อน 11 พ.ย. มิฉะนั้นถูกตัดสิทธิ์ เศรษฐกิจ

วิธีใช้คนละครึ่งพลัส เริ่ม 29 ต.ค 68 วันแรก จ่าย-เติมเงินยังไง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เซบาสเตียน พาลูก ๆ เที่ยวสวนสนุก สุดอบอุ่น พร้อมสาวข้างกายที่ทุกคนคุ้นตา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า BLACKPINK มีโอกาสรับบทราพันเซลฉบับคนแสดง ใน Tangled ข่าวต่างประเทศ

ลุ้นหนัก ลิซ่า BLACKPINK รับบท ราพันเซล ใน Rapunzel ภาพจำใหม่เจ้าหญิงผมทอง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยามาล นักเตะเก่งสุดโลก ข่าวกีฬา

ลามีน ยามาล เจอมรสุม อดีตประธานบาร์ซ่าจวกแรง! หลังปากพล่อยก่อนกลาซิโก้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทศบาลเชียงใหม่ แจงดราม่า พ่นสีดำทับดอกไม้ งานยี่เป็ง 2568 ช่วงไว้อาลัย ยันยังแต่งไม่เสร็จ ข่าว

เทศบาลเชียงใหม่ แจงดราม่า พ่นสีดำทับดอกไม้ งานยี่เป็ง 2568 ช่วงไว้อาลัย ยันยังแต่งไม่เสร็จ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ฝ่ายจัดยืนยัน “ฟุตบอลจตุรมิตรฯ ครั้งที่ 31” แข่งขันตามกำหนดเดิม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 21:21 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 19:12 น.
53
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฉีดโบท็อก ที่ไหนดี

ฉีดโบท็อก ที่ไหนดี แนะนำวิธีดูคลินิกได้มาตรฐาน ใช้โบท็อกแท้ ทำแล้วเห็นผล อยู่ได้นาน

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568

“จิโร่ โอโนะ” ปรมจารย์ซูชิ ฉลองอายุครบ 100 ปี พร้อมเผยเคล็ดลับสุขภาพดี

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568
พ่อกระโดดน้ำในสระตื้น 110 ซม. โชว์ลูกสาวก่อนเสียชีวิต

พ่อกระโดดน้ำโชว์ลูกสาว ไม่รู้สระตื้น หัวกระแทกพื้น เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568

ด่วนที่สุด! กระทรวงศึกษาธิการออกหนังสือใหม่ ไม่พูดถึงห้ามจัดงานรื่นเริงแล้ว

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568
Back to top button