ข่าว
แห่เตือน “อย่าพิมพ์ May” ในเฟซบุ๊ก โผล่คลิปช็อกตาตั้ง
กระแสไวรัลเตือน ห้ามค้นหาคำว่า “May” บนเฟซบุ๊ก หลังมีรายงานว่าระบบค้นหาแสดงผลลัพธ์เป็นคลิปวิดีโอโป๊จำนวนมาก
ผู้สื่อข่าวรายงาน ผู้คนในโลกออนไลน์กำลังส่งต่อคำเตือน ระบุว่า “อย่าค้นหาคำว่า May บนเฟซบุ๊ก”
สาเหตุของคำเตือนนี้มาจากผู้ใช้หลายคน รายงานว่า เมื่อพิมพ์คำว่า “May” ลงในช่องค้นหาของ Facebook ผลลัพธ์ที่ปรากฏขึ้นกลับเต็มไปด้วยคลิปวิดีโออนาจาร หรือเนื้อหาโป๊เปลือย จำนวนมาก
ผลลัพธ์สร้างความสับสนงุนงงให้ผู้ใช้ หลายคนสงสัยว่าเหตุใดการค้นหาคำธรรมดาจึงนำไปสู่เนื้อหาไม่เหมาะสม อีกทั้งเฟซบุ๊กมีนโยบายเข้มงวดเรื่องคอนเทนต์ลามกอนาจาร เหตุใดจึงปล่อยให่หลุดรอดได้
ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าปัญหานี้เกิดจากความผิดพลาดของระบบอัลกอริทึม หรือเกิดจากการจงใจใช้ช่องโหว่ของผู้ไม่หวังดี
