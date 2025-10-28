ข่าว

แห่เตือน “อย่าพิมพ์ May” ในเฟซบุ๊ก โผล่คลิปช็อกตาตั้ง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 21:05 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 21:06 น.
193

กระแสไวรัลเตือน ห้ามค้นหาคำว่า “May” บนเฟซบุ๊ก หลังมีรายงานว่าระบบค้นหาแสดงผลลัพธ์เป็นคลิปวิดีโอโป๊จำนวนมาก

ผู้สื่อข่าวรายงาน ผู้คนในโลกออนไลน์กำลังส่งต่อคำเตือน ระบุว่า “อย่าค้นหาคำว่า May บนเฟซบุ๊ก”

สาเหตุของคำเตือนนี้มาจากผู้ใช้หลายคน รายงานว่า เมื่อพิมพ์คำว่า “May” ลงในช่องค้นหาของ Facebook ผลลัพธ์ที่ปรากฏขึ้นกลับเต็มไปด้วยคลิปวิดีโออนาจาร หรือเนื้อหาโป๊เปลือย จำนวนมาก

ผลลัพธ์สร้างความสับสนงุนงงให้ผู้ใช้ หลายคนสงสัยว่าเหตุใดการค้นหาคำธรรมดาจึงนำไปสู่เนื้อหาไม่เหมาะสม อีกทั้งเฟซบุ๊กมีนโยบายเข้มงวดเรื่องคอนเทนต์ลามกอนาจาร เหตุใดจึงปล่อยให่หลุดรอดได้

ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าปัญหานี้เกิดจากความผิดพลาดของระบบอัลกอริทึม หรือเกิดจากการจงใจใช้ช่องโหว่ของผู้ไม่หวังดี

