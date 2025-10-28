ด่วน! สว. รวมกัน ฟันผิด นันทนา ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม ยื่นป.ป.ช.ฟันต่อ
มติวุฒิสภาเสียงข้างมาก เห็นด้วย 130 ต่อ 26 งดออกเสียง 11 ไม่ลงคะแนน 2 น.ส.นันทนา กระทำการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ประธานวุฒิสภาเตรียมส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.พิจารณาตามกฎหมาย
วันนี้ (28 ต.ค.2568) นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในที่ประชุมที่มีการพิจารณารายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรมสมาชิกวุฒิสภาของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา กรณี น.ส.นันทนา นันทวโรภาส ตามคำร้องเห็นว่าคำร้อง น.ส.นันทนา ผู้ถูกร้องไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม
ตามประมวลจริยธรรมของวุฒิสภาและกรรมาธิการ เนื่องจากเป็นการกระทำที่วางตัวไม่เป็นกลาง ดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของบุคคล ให้เกียรติไม่เคารพสิทธิ์เสรีภาพส่วนบุคคล และเสียดสีสมาชิกวุฒิสภาคนอื่น อันเป็นการกระทำที่สูญเสียต่อเกียรติศักดิ์การดำรงตำแหน่ง สว. ซึ่งกรรมการจริยธรรมได้พิจารณาเห็นว่า การกระทำดังกล่าวขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
หลังการลงคะแนนลับ โดยมีมติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 130 ต่อ 23 งดออดเสียง 11 ไม่ลงคะแนน 2 ชี้ว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการปี 2563 และวุฒิสภามีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 คือ เห็นด้วย 130 ต่อ 26 งดออกเสียง 11 ไม่ลงคะแนน 2 สรุปว่าวุฒิสภา เห็นว่า น.ส.นันทนา กระทำการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
ทั้งนี้ประธานวุฒิสภาจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขณะเดียวกันมีรายงานตั้งแต่เข้าสู่วาระการประชุมที่ประชุมพิจารณาลับนานกว่า 4 ชม. ก่อนที่ น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สมาชิกวุฒิสภา ผู้ถูกร้องจะชี้แจงและกรรมการจะได้ทำสรุป จากนั้นก็เป็นการลงคะแนน เรื่องการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม แต่เมื่อกำลังจะลงมติกรณีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมซึ่งลงคะแนนขัดข้อง ทำให้ประธานในที่ประชุมสั่งพรรคประชุม 15 นาที ก่อนที่จะกลับมาลงอีกครั้ง ใหม่ทั้ง 2 ประเด็น.
ต่อมา ที่รัฐสภา นางสาวนันทนา นันทวโรภาส และนายเปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ร่วมแถลงข่าว นางสาวนันทนา แถลงว่า มติของวุฒิสภาในวันนี้เป็น “มติอัปยศ” สะท้อนให้เห็นว่าวุฒิสภามีเจ้าของ สามารถกดปุ่มสั่งการได้ตามต้องการ
กระบวนการตรวจสอบเป็นการสมคบคิดตั้งแต่ต้น ผู้ยื่นคำร้องยอมรับว่าเป็นการทำตามหน้าที่ ไม่ได้เกิดจากความเสียหายจริง อีกทั้งตนไม่ได้รับโอกาสเข้าชี้แจง มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงในเอกสารก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติ 130 เสียง ชี้ว่าผิดจริยธรรมร้ายแรง เหตุการณ์นี้สะท้อนการใช้นิติสงครามเพื่อปิดปากและทำลายผู้เห็นต่างในวุฒิสภา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายาม “กินรวบทางการเมือง” พร้อมประกาศว่าจะยืนหยัดต่อสู้เพื่อไม่ให้เกิดการผูกขาดทางอำนาจในประเทศ
ตั้งคำถามถึงความเร่งรีบของกระบวนการสอบสวนว่า เหตุใดจึงไม่รอให้ศาลมีคำวินิจฉัยในวันที่ 10 พฤศจิกายน ก่อนตั้งกรรมการสอบสวนและลงมติ พร้อมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทนายความยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. และจะนำเอกสารจากศาลมาประกอบการพิจารณา
.
“ในอดีตมี ส.ว. ที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวพันกับคดีร้ายแรง แต่คำร้องกลับถูกยกไป ขณะที่ดิฉันพูดเพียงเรื่องคนขายหมู กลับถูกชี้ว่าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง” นางสาวนันทนากล่าว หากกระบวนการยุติธรรมยังบิดเบี้ยว วุฒิสภาก็ไม่อาจเป็นที่พึ่งของประชาชนได้
คลิป : สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
การเมืองวันนี้ 28 ตุลาคม 2568 มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจ
- พี่ศรี ยื่น ป.ป.ช. ไต่สวนชี้มูลความผิด อนุทิน เหตุลงปฏิญญาสันติภาพกับเขมร
- อนุทิน เซ็นตั้ง 3 คณะอนุกรรมการ ลุยปราบสแกมเมอร์ ไร้ชื่อธรรมนัส
- เคลียร์จบทุกประเด็น MOU แร่แรร์เอิร์ธ เปิดคลิปเต็มนายกฯ ย้ำชัดไม่ผูกมัด-ยึดหลักกฎหมายไทย
- ด่วน! เอกสารหลุด 1200 ชื่อ อ้าง DSI เตรียมเรียกสอบ ให้การพยานคดีฮั้วสว.
ติดตาม The Thaiger บน Google News: