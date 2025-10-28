อ.เจษฎ์ เคยเตือนแล้ว ยาดมสมุนไพร เสี่ยงจุลินทรีย์-เชื้อราปนเปื้อน แนะวิธีใช้ปลอดภัย
อ.เจษฎา เคยเตือนแล้ว ยาดมสมุนไพร ตราหงส์ไทย เสี่ยงเชื้อรา-จุลินทรีย์ปนเปื้อน แนะวิธีใช้ให้ปลอดภัย หลัง อย. พบ สูตร 2 รุ่น 000332 ผิดมาตรฐาน-ผู้ผลิตเจอโทษหนัก
จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกาศตรวจสอบยาดมผสมสมุนไพร ตราหงส์ไทย สูตร 2 เลขทะเบียนที่ G 309/62 รุ่นการผลิต 000332 พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ผิดมาตรฐาน ล่าสุด รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกมาโพสต์ย้ำเตือนถึงความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทนี้
รศ.ดร.เจษฎา ได้กล่าวเสริมจากประกาศเตือนของ อย. ผ่านเฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant ระบุว่า “อย่างที่เคยโพสต์เตือนครับ ยาดมสมุนไพรพวกนี้ มีความเสี่ยงเรื่องเชื้อจุลินทรีย์ เชื้อราปนเปื้อนได้ โดยเฉพาะเมื่อเปิดใช้แล้ว ไม่ปิดให้ดี ไม่เก็บในที่แห้งพอ”
ก่อนหน้านี้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาดมผสม สมุนไพร ตราหงส์ไทย สูตร 2 เลขทะเบียนที่ G 309/62 เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ ผลการตรวจวิเคราะห์ปรากฏว่าเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐานในรายการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ Total Aerobic Microbial Count, Total Combined Yeasts and Mould Count และ Clostridium spp. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ระบุสถานที่ผลิต ณ หงส์ไทยพาณิชย์ เลขที่ 434 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 รุ่นการผลิต 000332 ผลิตวันที่ 24 ธันวาคม 2024 และสิ้นอายุวันที่ 8 ธันวาคม 2027
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผิดมาตรฐานตามมาตรา 60 (2) ผู้ผลิตต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท ตามมาตรา 103 ส่วนผู้จำหน่ายระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
อย่างไรก็ดี อย. เตือนให้ประชาชนระวังการซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร ขณะนี้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากำลังดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อย. เตือน ยาดมหงส์ไทย สูตร 2 ผิดมาตรฐานปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
- ส่องดูสรรพคุณ ยาดมหงส์ไทย สูตร 1 สูตร 2 ต่างกันอย่างไร
- ตัวช่วยยกฉลุย ‘หงส์ไทย’ ร่วมยินดี “ฟ่าง ธีรพงศ์” ได้เป็นอาวุธลับ ก่อนคว้าเหรียญเงินโอลิมปิก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: