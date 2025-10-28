ข่าว

“บิ๊กเล็ก” เผย ไทย-กัมพูชา ดีเดย์เริ่มถอนอาวุธหนักไปแล้ว ตั้งแต่ 26 ต.ค.

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 14:53 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 14:53 น.
62
ภาพประกอบ

พล.อ.ณัฐพล เผย ไทย และ กัมพูชา ดีเดย์เริ่มถอนอาวุธหนักไปแล้ว ตั้งแต่ 26 ต.ค. เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ยืนยันกลาโหมยึดมั่นความปลอดภัย ปชช. เป็นหลัก

พล.อ.ณัฐพล​ นาคพาณิชย์​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า การถอนอาวุธหนักออกจากแนวชายแดนไทย​ – กัมพูชา ว่าหากนับเวลา ตั้งแต่มีการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป​ หรือ GBC​ 23 ต.ค. ที่ผ่านมา

นายอนุทิน​ ชาญ​วีรกูล​ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามปฏิญญาเพื่อนำไปสู่สันติภาพ การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในวันที่ 26 ต.ค. และคืนวันเดียวกัน เริ่มถอนอาวุธ​ ซึ่งอาวุธของทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชา ที่ถอนออกมาไม่เหมือนกัน

ซึ่งขณะนี้กองทัพภาคที่​ 2​ อยู่ระหว่างการพูดคุยในรายละเอียดกับกัมพูชา​ จึงขอให้ประชาชนมั่นใจ ว่ากระทรวงกลาโหมยึดมั่นในอธิปไตย และความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ จะไม่ยอมให้ไทยเสียศักดิ์ศรีอย่างแน่นอน

เมื่อถามว่าไทยก็มีการถอนอาวุธในช่วงค่ำวันที่ 26 ต.ค. ที่ผ่านมาใช่หรือไม่เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ พล.อ.ณัฐพล ยอมรับว่า​ ใช่

ส่วน BM 21 ที่ไทยคาดหวังให้กัมพูชาถอนออกไปเนื่องจากเป็นอาวุธที่อันตรายนั้น พล.อ.ณัฐพล​ ระบุว่า ถือเป็นสิ่งที่อยากให้กัมพูชาได้ดำเนินการถอน ซึ่งตามแผนการปฏิบัติการ ได้กำหนดกรอบเวลา เอาไว้ 6 สัปดาห์ เดือนครึ่งประมาณ 1 เดือนครึ่ง หรืออาจจะมากกว่านั้น และกัมพูชาก็เห็นพร้อง ซึ่งจะมีอยู่ 3 เฟส คือเริ่มทันทีในคืนวันที่ 26 ต.ค. 2568​ ส่วนเฟสที่ 2 จะเริ่มภายใน 3 สัปดาห์​ และเฟสที่​ 3 คือ​ สัปดาห์ที่​ 6 ซึ่งจะมีการแบ่งการถอนอาวุธเป็นล็อต​ ส่วนแต่ละล็อตจะถอนอาวุธอะไรบ้างนั้น อยู่ระหว่างการพูดคุย และต้องถอนพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นเฟสไหนก็ตาม

เมื่อถามถึงการจัดตั้งคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียนหรือ AOT ใช้กรอบการทำงานระยะเวลาเท่าใด พลเอกณัฐพลชี้แจงว่า ประมาณ 3 เดือน และสามารถต่อได้อีก​ ซึ่งคาดว่าในห้วงเวลาดังกล่าว สามารถเห็นผลได้ใน 3 เรื่อง ทั้งถอนอาวุธหนัก​ เก็บกู้วัตถุระเบิด​ตามแนวชายแดน ในส่วนของบ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว​ อำเภอโคกสูง​ จังหวัดสระแก้ว โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ​ในวันที่ 17 ธ.ค.​ 2568​ รวมถึงพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ด้วย ซึ่งขณะนี้ก็เริ่มทำอยู่ ซึ่งก็เริ่มทำแผนการดำเนินการ​ ส่งไปยังกัมพูชา​ ก่อนย้ำว่าวันที่​ 26 ต.ค.​ ที่ผ่านมา ถือเป็นวันดีเดย์ อาวุธอะไรที่เริ่มถอนได้ก็ให้ถอน แม้จะเล็กน้อย แต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้น เราก็ติดตามความคืบหน้าไป ซึ่งปัจจุบันนี้ได้ขอนายกรัฐมนตรี ตั้งคณะทำงานในเรื่องนี้ โดยมีพลเอกอุกฤษฏ์​ บุญตานนท์​ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน​ และมีหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศ​ สภาความมั่นคงแห่งชาติ​ และกระทรวงมหาดไทยร่วม ขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนสบายใจ

ขณะเดียวกัน พล.อ.ณัฐพล​ ยังระบุอีกว่า​ เรื่องการเก็บกู้ทุ่นระเบิดหากอยู่ในพื้นที่ของฝ่ายใดให้ฝ่ายนั้นเป็นผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิด

เมื่อถามว่าจะมั่นใจได้อย่างไรว่าฝ่ายกัมพูชาจะเก็บคู่ทุ่นระเบิดในพื้นที่ เช่นในพื้นที่ปราสาทตาควายและพื้นที่โดยรอบ พล.อ.ณัฐพล​ กล่าวว่า​ คณะ AOT ต้องลงไปดู ในพื้นที่ปราสาทตาควาย ว่ามีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดจริงหรือไม่ โดยเบื้องต้นเริ่ม 13 พื้นที่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

เลชเช่ พบ นาโปลี ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 28 ต.ค. 68

13 นาที ที่แล้ว
ปืนกล ต สุรัตน์ ประวัติ ข่าวกีฬา

ปืนกล ต.สุรัตน์ อดีตยอดมวย 5 สถาบัน ประวัติผลิกพัน โผล่ทำเว็บพนันเงินทะลุ 100 ล้าน

14 นาที ที่แล้ว
แบดมินตัน

“หมิว พรปวีณ์” โพสต์แล้ว หลังหวนติดทีมชาติลุยซีเกมส์ ยันอยากให้วงการแบดมินตันไทยพัฒนา

20 นาที ที่แล้ว
เช็กที่นี่ วิธีใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง จำกัดสิทธิ 200 บาท/คน/วัน เริ่มลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิ์ 20-26 ต.ค. 68 เริ่มใช้ 29 ต.ค.นี้ ย้ำ ต้องใช้ครั้งแรกก่อน 11 พ.ย. มิฉะนั้นถูกตัดสิทธิ์ เศรษฐกิจ

วิธีใช้คนละครึ่งพลัส เริ่ม 29 ต.ค 68 วันแรก จ่าย-เติมเงินยังไง

26 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เซบาสเตียน พาลูก ๆ เที่ยวสวนสนุก สุดอบอุ่น พร้อมสาวข้างกายที่ทุกคนคุ้นตา

40 นาที ที่แล้ว
ลิซ่า BLACKPINK มีโอกาสรับบทราพันเซลฉบับคนแสดง ใน Tangled ข่าวต่างประเทศ

ลุ้นหนัก ลิซ่า BLACKPINK รับบท ราพันเซล ใน Rapunzel ภาพจำใหม่เจ้าหญิงผมทอง

59 นาที ที่แล้ว
ยามาล นักเตะเก่งสุดโลก ข่าวกีฬา

ลามีน ยามาล เจอมรสุม อดีตประธานบาร์ซ่าจวกแรง! หลังปากพล่อยก่อนกลาซิโก้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทศบาลเชียงใหม่ แจงดราม่า พ่นสีดำทับดอกไม้ งานยี่เป็ง 2568 ช่วงไว้อาลัย ยันยังแต่งไม่เสร็จ ข่าว

เทศบาลเชียงใหม่ แจงดราม่า พ่นสีดำทับดอกไม้ งานยี่เป็ง 2568 ช่วงไว้อาลัย ยันยังแต่งไม่เสร็จ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ฝ่ายจัดยืนยัน “ฟุตบอลจตุรมิตรฯ ครั้งที่ 31” แข่งขันตามกำหนดเดิม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ส่องดูสรรพคุณ ยาดมหงส์ไทย สูตร 1 สูตร 2 ต่างกันอย่างไร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย. ประกาศเตือน ยาดมสมุนไพรหงส์ไทย สูตร 2 พบปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ข่าว

อย. เตือน ยาดมหงส์ไทย สูตร 2 ผิดมาตรฐาน ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนเรื่องเล่า &quot;รักแรกเกลียด&quot; ที่พระพันปีหลวงตรัสว่า ในหลวง รัชกาลที่ 9 มาสาย ก่อนความรู้สึกจะเปลี่ยนเป็นความรักและคู่พระบารมี ข่าวในพระราชสำนัก

ตำนาน “รักแรกเกลียด” พระพันปีหลวง ตรัสถึง ร.9 ว่า “เกลียดแรกพบ” สู่ คู่พระบารมี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บิ๊กเล็ก” เผย ไทย-กัมพูชา ดีเดย์เริ่มถอนอาวุธหนักไปแล้ว ตั้งแต่ 26 ต.ค.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้

แน้วโน้มราคาทอง 28 ตุลาคม 68 ร่วงอีก ! รูปพรรณบาทละ 61,350 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โพสต์ดีใจฉิบหาย ได้เงินจาก สปสช. 122.80 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถบัสประสานงารถนักเรียน ข่าวอาชญากรรม

เศร้ารับเปิดเทอม รถบัสประสานงารถนักเรียน ที่อ.บ้านค่าย ดับ 1 ราย เจ็บอีก 28 คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดัง พันกร ประกาศเลื่อนวันจัดคอนเสิร์ต DUNK PHUNKORN THE GOLDEN ERA CONCERT

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ เชียงใหม่แจงปมพ่นสีดำทับดอกไม้ ข่าว

ดราม่า เชียงใหม่พ่นสีดำทับดอกไม้ งานยี่เป็ง 2568 ยันแค่ปรับโทนสี คงวัฒนธรรมเดิม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ตำนานผีอีสาน “พญาปอบ ห่าก้อม” ดูหนังออนไลน์ แล้ววันนี้บน Netflix

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบดมินตัน

“หมิว พรปวีณ์” เปลี่ยนใจ กลับติดทีมชาติลุยซีเกมส์ 2025 หลังคุยธรรมนัส-กกท.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบอดีตนักมวยดัง พร้อมเครือข่าย ทำเว็บพนันออนไลน์ เงินหมุนเวียน 100 ล้านบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แรร์เอิร์ธ คืออะไร แร่หายาก ขุมทรัพย์แห่งศตวรรษที่ 21 อาวุธชิ้นใหม่ของประเทศไทย ในสงครามการค้าโลก ของไทย อยู่ที่ไหนบ้าง เทคโนโลยี

แรร์เอิร์ธ ไทยอยู่ที่ไหน ทำไมสำคัญ อาวุธชิ้นใหม่ ในสงครามการค้าโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รองผกก บริษัทญาติบัญชีม้า ข่าวอาชญากรรม

ให้ได้แบบนี้! รวบสีกากีระดับ “รองผกก.” พื้นที่นครบาล ฟันเดือน 7 หลักโยงบริษัทญาติรับเปิดบัญชีม้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“โรนัลโด้-เมสซี่” คัมแบ็กติดโผ 26 นักเตะลุ้นติดทีมยอดดเยี่ยม FIFPRO 2025

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

DSI ลงเรือเก็บหลักฐานคดี “แตงโม” ครั้งสุดท้าย ปิดคดีเดือนหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 14:53 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 14:53 น.
62
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลชเช่ พบ นาโปลี ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 28 ต.ค. 68

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568
ปืนกล ต สุรัตน์ ประวัติ

ปืนกล ต.สุรัตน์ อดีตยอดมวย 5 สถาบัน ประวัติผลิกพัน โผล่ทำเว็บพนันเงินทะลุ 100 ล้าน

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568

“หมิว พรปวีณ์” โพสต์แล้ว หลังหวนติดทีมชาติลุยซีเกมส์ ยันอยากให้วงการแบดมินตันไทยพัฒนา

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568
เช็กที่นี่ วิธีใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง จำกัดสิทธิ 200 บาท/คน/วัน เริ่มลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิ์ 20-26 ต.ค. 68 เริ่มใช้ 29 ต.ค.นี้ ย้ำ ต้องใช้ครั้งแรกก่อน 11 พ.ย. มิฉะนั้นถูกตัดสิทธิ์

วิธีใช้คนละครึ่งพลัส เริ่ม 29 ต.ค 68 วันแรก จ่าย-เติมเงินยังไง

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568
Back to top button