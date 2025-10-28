โฆษกรัฐบาล แจง “อนุทิน” ไม่ได้บอกว่าไทยล้ำแดนเขมร แค่เปรียบเทียบ
นายสิริพงศ์ โฆษกรัฐบาล ออกมาชี้แจง ยืนยันว่า นายกหนู ไม่ได้บอกว่าไทยล้ำแดนเขมร แค่เปรียบเทียบ เป็นการพูดถึงการบริหารที่เป็นธรรม
จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงประเด็นพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า “การบริหารจัดการพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทับซ้อน ขณะนี้เราเน้นไปที่บ้านหนองจาน และบ้านหนองหญ้าแก้ว จังหวัดสระแก้ว ส่วนของกัมพูชาที่ล้ำมาฝั่งไทยก็มี และส่วนของฝั่งไทย ที่ล้ำไปฝั่งกัมพูชาก็มีเช่นกัน
ซึ่งหากจะแฟร์ ก็ต้องแฟร์ทั้งสองฝ่าย และถ้าตกลงได้แล้ว มีของเราล้ำเข้าไป เราก็ต้องกลับมา และรัฐบาลไทยต้องจัดหาที่อยู่ให้กับคนที่ล้ำเข้าไปฝั่งกัมพูชา เช่นเดียวกันกับฝั่งกัมพูชาที่ล้ำเข้ามาในฝั่งไทย หากทำเช่นนี้ได้ ความเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศไทยจะลดน้อยลง และถึงจะมาเริ่มฟื้นฟูเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งขณะนี้เราเหลือแค่เลขานุการโท เราได้เรียกทูตกลับมาแล้ว” จนกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์นั้น
ล่าสุดนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีที่เกิดความไม่เข้าใจจากการให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางปฏิบัติตามถ้อยแถลงระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาที่มีการลงนามที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2568 ซึ่งกัมพูชาต้องทำตามข้อตกลง 4 ข้อให้เห็นในทางปฏิบัติทั้งการถอนอาวุธหนัก การเก็บกู้ทุ่นระเบิด การปราบปรามสแกมเมอร์ และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน ซึ่งในการจัดการพื้นที่ชายแดนที่ยังมีปัญหา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงพื้นที่ที่ไทยล้ำพื้นที่ของกัมพูชาก็มีนั้น เป็นการพูดเชิงเปรียบเทียบในการบริหารจัดการพื้นที่ เป็นการตอบข้อซักถามเรื่องบริหารจัดการพื้นที่ทับซ้อน ตามข้อตกลงที่ 4
“ท่านเปรียบเทียบว่าในการบริหารจัดการในข้อที่ 4 ถ้าไทยรุกล้ำไปฝั่งเขาก็ต้องเอากลับมาหาที่ให้อยู่ ซึ่งการที่กัมพูชารุกล้ำมาฝั่งไทยก็ต้องหาที่ให้คนที่รุกล้ำฝั่งไทยอยู่ใหม่ ในเชิงบริหารจัดการควรทำเช่นนั้น
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำว่า นายกพูดถึงการบริหารจัดการที่เป็นธรรม ไม่ได้ไปเฉพาะเจาจงหรือชี้ว่ามีตรงไหนที่ไทยไปรุกล้ำกัมพูชา และการแก้ปัญหาต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง
