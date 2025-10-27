แจ้งข่าวเศร้า วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2568 หลังคนแห่เช็กปฏิทิน หวังวันหยุดยาว

ปิดปฏิทินวันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2568 สรุปชัด วันหยุดยาว-วันหยุดราชการ มีไหม ใครจะเที่ยวต้องใช้วันลาเท่านั้น
ผู้สื่อข่าวรายงานการตรวจสอบปฏิทินวันหยุดประจำปี 2568 สำหรับผู้ที่วางแผนการเดินทาง หรือลางานในช่วงปลายปี
จากการตรวจสอบประกาศวันหยุดราชการและวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน (วันหยุดธนาคาร) ประจำปี 2568 พบว่า ในเดือนพฤศจิกายน 2568 ไม่มีวันหยุดราชการ หรือวันหยุดธนาคารเลยแม้แต่วันเดียว
หมายความว่า เดือนนี้จะไม่มี “วันหยุดยาว” ที่ต่อเนื่องมาจากวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ดังนั้น พนักงานบริษัท ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ที่ต้องการหยุดพักผ่อนยาวในเดือนนี้ จำเป็นต้องใช้สิทธิ์วันลาพักร้อน หรือวันลาส่วนตัวเท่านั้น
“วันลอยกระทง” ไม่ใช่วันหยุด
สำหรับเทศกาลสำคัญในเดือนพฤศจิกายน คือ วันลอยกระทง ข้อมูลจากปฏิทิน 2568 ระบุว่า วันลอยกระทงปีนี้ ตรงกับ วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12)
น่าเศร้า วันลอยกระทงไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ หรือวันหยุดธนาคาร สถานที่ทำงานส่วนใหญ่ยังคงเปิดทำการตามปกติ
