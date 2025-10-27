การเงินเศรษฐกิจ

แจ้งข่าวเศร้า วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2568 หลังคนแห่เช็กปฏิทิน หวังวันหยุดยาว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 18:34 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 17:05 น.
79

ปิดปฏิทินวันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2568 สรุปชัด วันหยุดยาว-วันหยุดราชการ มีไหม ใครจะเที่ยวต้องใช้วันลาเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานการตรวจสอบปฏิทินวันหยุดประจำปี 2568 สำหรับผู้ที่วางแผนการเดินทาง หรือลางานในช่วงปลายปี

จากการตรวจสอบประกาศวันหยุดราชการและวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน (วันหยุดธนาคาร) ประจำปี 2568 พบว่า ในเดือนพฤศจิกายน 2568 ไม่มีวันหยุดราชการ หรือวันหยุดธนาคารเลยแม้แต่วันเดียว

หมายความว่า เดือนนี้จะไม่มี “วันหยุดยาว” ที่ต่อเนื่องมาจากวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ดังนั้น พนักงานบริษัท ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ที่ต้องการหยุดพักผ่อนยาวในเดือนนี้ จำเป็นต้องใช้สิทธิ์วันลาพักร้อน หรือวันลาส่วนตัวเท่านั้น

“วันลอยกระทง” ไม่ใช่วันหยุด

สำหรับเทศกาลสำคัญในเดือนพฤศจิกายน คือ วันลอยกระทง ข้อมูลจากปฏิทิน 2568 ระบุว่า วันลอยกระทงปีนี้ ตรงกับ วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12)

น่าเศร้า วันลอยกระทงไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ หรือวันหยุดธนาคาร สถานที่ทำงานส่วนใหญ่ยังคงเปิดทำการตามปกติ

งานลอยกระทง 2568 ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ลุงขับรถบรรทุกญี่ปุ่นฟ้องรพ. หลังรู้ความจริงในวัย 60 ปีว่าเป็น “ทายาทเศรษฐี” เหตุถูกสลับตัวตอนเกิด

19 วินาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ก.ล.ต. เชือด ‘ต๊อบ เถ้าแก่น้อย’ ฐานใช้อินไซด์ซื้อหุ้น สั่งปรับ 11.6 ล้านบาท

5 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

แจ้งข่าวเศร้า วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2568 หลังคนแห่เช็กปฏิทิน หวังวันหยุดยาว

26 นาที ที่แล้ว
ท่านอ้น โพสต์ ระลึกถึง สมเด็จพระพันปีหลวง ความผูกพันและพระมหากรุณาธิคุณสมัยทรงพระเยาว์ ทั้งเรื่องบวชถวาย การเสด็จเยี่ยมที่อังกฤษ และการสอนเปียโน ข่าวในพระราชสำนัก

ท่านอ้น โพสต์อาลัยถึง ‘สมเด็จพระพันปีหลวง’ ยอมรับ “เสียใจอย่างยิ่ง” ที่ไม่ได้กราบทูลลา

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สุดสลด เด็ก 5 ขวบ โยนน้องสาววัย 21 วันออกหน้าต่างชั้น 4 กระแทกพื้นดับ คาดเหตุเพราะอิจฉา

60 นาที ที่แล้ว
คุณหญิงพจมาน พินทองทา ข่าว

คุณหญิงพจมาน-พินทองทา ลงนามแสดงความอาลัย เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ขอบคุณ ชาดา ที่ทำให้รู้เจนตาของนายกฯ หลังให้สัมภาษณ์ โจรปราบโจร ข่าว

ไอซ์ รักชนก ขอบคุณชาดา หลังชม ‘วรภัค’ มีสปีริตลาออก เปิดใจปม ธรรมนัส-กัน จอมพลัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ซินดี้&quot; เล่าเรื่องราวประทับใจ ได้ถวายงานเดินแบบผ้าไทย ต่อหน้าพระพักตร์ &quot;สมเด็จพระพันปีหลวง&quot; บันเทิง

“ซินดี้” เล่าเรื่องราวประทับใจ ได้ถวายงานเดินแบบผ้าไทย ต่อหน้าพระพักตร์ “สมเด็จพระพันปีหลวง”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของเพจพี่แหม่ม หัวใจใหญ่กว่ามะเร็ง ข่าวอาชญากรรม

ช็อก! เจ้าของเพจดัง “พี่แหม่ม หัวใจใหญ่กว่ามะเร็ง” จ้างแม่บ้านวางยาพิษหวังดับสามี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เบนซ์ พรชิตา&quot; เผยภาพความภูมิใจ ครั้งเคยถวายงาน แฟชั่น-โชว์ผ้าไทย &quot;สมเด็จพระพันปีหลวง&quot; บันเทิง

“เบนซ์ พรชิตา” เผยภาพความภูมิใจ ครั้งเคยถวายงาน แฟชั่น-โชว์ผ้าไทย “สมเด็จพระพันปีหลวง”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
AMT Skincare ประกาศขอความร่วมมือแต่งกายโทนขาว-ดำ (26 ต.ค. 68 - 23 ม.ค. 69) พร้อมสวัสดิการจัดซื้อชุด โซเชียลชื่นชม ข่าว

ชื่นชมบริษัทดัง แจกเงินพนักงาน 2.5 พันบาท ซื้อชุดไว้ทุกข์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แร่แร์เอิร์ธ mou ตอบข้อสงสัย ข่าวการเมือง

เคลียร์จบทุกประเด็น MOU “แร่แรร์เอิร์ธ” เปิดคลิปเต็มนายกฯ ย้ำชัดไม่ผูกมัด-ยึดหลักกฎหมายไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ โพสต์ถึง หนุ่ม กรรชัย และ ทนายแก้ว บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาด พิธีกรคนดัง-ทนาย พูดไม่ตรงกัน เฉลยเรื่องใหญ่เพราะหมายศาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวรรคต เดือน ตุลาคม ข่าว

“ตุลาคมอาดูร” เดือนแห่งความโศกเศร้าของปวงชนชาวไทย สูญเสียดวงใจผู้เป็นที่รักยิ่งเหนือสิ่งใด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ชาดา&quot; สวนกลับปมตั้ง &quot;ธรรมนัส&quot; คุมทีมปราบสแกมเมอร์ เชื่อทำงานได้ อย่าเพิ่งด่วนตัดสิน ข่าว

“ชาดา” สวนกลับปมตั้ง “ธรรมนัส” คุมทีมปราบสแกมเมอร์ เชื่อทำงานได้ อย่าเพิ่งด่วนตัดสิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนวปฏิบัติ ชุดกากี ไว้อาลัย ติดริบบิ้น ข้าราชการ แต่งอย่างไรถึงเหมาะสม ไว้ทุกข์สมเด็จพระพันปีหลวง ข่าว

แนวปฏิบัติ ชุดกากี ไว้อาลัย ติดริบบิ้น ข้าราชการ แต่งอย่างไรถึงเหมาะสม ไว้ทุกข์สมเด็จพระพันปีหลวง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปขั้นตอนการตั้งโต๊ะหมู่ 9 ชั้น แสดงความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต้องใช้ฉากขาว-ดำ วางพานพุ่มทอง-เงินอย่างไรให้ถูกทิศ และตำแหน่งเครื่องทองน้อยที่ถูกต้อง ข่าวในพระราชสำนัก

วิธีจัดโต๊ะหมู่บูชา ถวายอาลัย “พระพันปีหลวง” ถูกต้องเหมาะสมช่วงไว้ทุกข์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีเติมเงิน G-wallet ใช้จ่ายคนละครึ่งพลัส เริ่ม 29 ต.ค. 68 เศรษฐกิจ

วิธีเติมเงิน G-wallet ใช้จ่ายคนละครึ่งพลัส เริ่ม 29 ต.ค.นี้ 4 ช่องทางง่าย ๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยแห่ส่องเลขเด็ดทะเบียนเรือ-รถบุปผชาติ พิธีแห่หลวงปู่ปานคลองด่าน 2568 เลขเด็ด

เลขเด็ด พิธีหลวงปู่ปานคลองด่าน ทะเบียนเรือ-รถแห่ 115 ปี แห่งศรัทธา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เล่าประวัติ ‘พระที่นั่งพิมานรัตยา’ จาก ‘ห้องบรรทม’ ส่วนพระองค์ สู่ ‘ที่สรงน้ำพระบรมศพ’ แห่งราชวงศ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบแดงชนาธิป ข่าวกีฬา

ดูคลิปเต็ม “ชนาธิป” โดนใบแดงในไทยลีก เปิดใจถึงกรรมการทำแฟนบอลคอมเมนต์สนั่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทักษิณ เสียใจ ไม่มีโอกาสกราบพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง ข่าว

ทักษิณ เสียใจ ไม่มีโอกาสกราบพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชื่นชม ตำรวจสน.พระราชวัง ช่วยยายพลัดหลงตอนถวายความอาลัย-ส่งกลับบ้านปลอดภัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ททท. แจ้งเลื่อนงาน วิจิตรเจ้าพระยา 2568 แสดงแสงสีเสียงริมเจ้าพระยา เดิมกำหนด 1 พ.ย.–15 ธ.ค. เพื่อความเหมาะสมช่วงไว้ทุกข์ สื่อคาดอาจเริ่มใหม่ 1 ธ.ค. รอยืนยัน ท่องเที่ยว

ททท. สั่งเลื่อน วิจิตรเจ้าพระยา 2568 งดแสดงพลุ งานรื่นเริง ถวายความอาลัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บอสณวัฒน์&quot; โดนทัวร์ลงยับ หลังไม่จบ แม้ &quot;กัน จอมพลัง&quot; โอนเงินส่วนตัวคืนแล้ว ข่าว

กระแสตีกลับ “บอสณวัฒน์” หลังไม่จบ แม้ “กัน จอมพลัง” โอนเงินส่วนตัวคืนแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 18:34 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 17:05 น.
79
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลุงขับรถบรรทุกญี่ปุ่นฟ้องรพ. หลังรู้ความจริงในวัย 60 ปีว่าเป็น “ทายาทเศรษฐี” เหตุถูกสลับตัวตอนเกิด

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
ท่านอ้น โพสต์ ระลึกถึง สมเด็จพระพันปีหลวง ความผูกพันและพระมหากรุณาธิคุณสมัยทรงพระเยาว์ ทั้งเรื่องบวชถวาย การเสด็จเยี่ยมที่อังกฤษ และการสอนเปียโน

ท่านอ้น โพสต์อาลัยถึง ‘สมเด็จพระพันปีหลวง’ ยอมรับ “เสียใจอย่างยิ่ง” ที่ไม่ได้กราบทูลลา

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568

สุดสลด เด็ก 5 ขวบ โยนน้องสาววัย 21 วันออกหน้าต่างชั้น 4 กระแทกพื้นดับ คาดเหตุเพราะอิจฉา

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
คุณหญิงพจมาน พินทองทา

คุณหญิงพจมาน-พินทองทา ลงนามแสดงความอาลัย เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
Back to top button