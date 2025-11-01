คุณจ๋า ภริยานายกฯ อนุทิน โพสต์ขอโทษ หลังดราม่าพูดหยอกสื่อ ยืนยันแค่พูดเล่น
จ๋า ธนนนท์ ภริยาของ ท่านนายกฯ อนุทิน โพสต์ขอโทษสื่อมวลชน หลังใช้คำหยอกเล่นแรงจนกลายเป็นดราม่า ย้ำชัดไม่ได้มีเจตนาคุกคาม ยังเคารพสื่อเสมอ
ถึงขั้นต้องออกมาโพสต์ชี้แจงกันเลยทีเดียว สำหรับ คุณจ๋า ธนนนท์ นิรามิษ ภริยาของนายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล หลังจากที่เจ้าตัวพูดหยอกล้อกับกองทัพสื่อมวลชนเมื่อหลายวันก่อน ว่า “ทำไมใจร้ายกับท่านนายกฯ จังเลย เดี๋ยวต่อไปจะจำไว้แล้วนะ เกินไปแล้วนะ” จนเกิดเป็นดราม่าที่หลาย ๆ กระแสตีกลับว่าเป็นการคุกคามสื่อ
ล่าสุด 1 พ.ย. 68 คุณจ๋า ภริยานายกฯ อนุทิน ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยการโพสต์ข้อความเพื่อขอโทษพี่น้องสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการ ผ่านทางหน้าอินสตาแกรมส่วนตัว @jaa.thananon ระบุว่า
“จ๋าต้องขออภัย พี่ ๆ สื่อมวลชนทุกท่านนะคะ สำหรับสิ่งที่จ๋าพูดเมื่อวันก่อนเป็นเพียงการพูดเล่น ซึ่งอาจดูไม่เหมาะสม หรือทำให้หลายคนรู้สึกไม่สบายใจ จ๋าไม่มีเจตนาที่จะคุกคาม หรือลดคุณค่าการทำงานของสื่อมวลชนเลยแม้แต่น้อย
ขอบคุณทุกคำวิจารณ์ และคำแนะนำจากทุก ๆ ท่าน จ๋าขอรับฟังด้วยความจริงใจ และยังคงให้ความเคารพต่อพี่ ๆ สื่อมวลชนทุกท่านเสมอค่ะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงจาก : IG jaa.thananon
ติดตาม The Thaiger บน Google News: