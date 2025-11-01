คุณจ๋า ภริยานายกฯ อนุทิน โพสต์ขอโทษ หลังดราม่าพูดหยอกสื่อ ยืนยันแค่พูดเล่น

ข่าว

จ๋า ภริยานายกฯ อนุทิน โพสต์ขอโทษสื่อ ปมหยอกแรง "ใจร้ายกับท่านนายก" ยันไม่มีเจตนาคุกคาม ยังเคารพพี่ๆ นักข่าวเสมอ

จ๋า ธนนนท์ ภริยาของ ท่านนายกฯ อนุทิน โพสต์ขอโทษสื่อมวลชน หลังใช้คำหยอกเล่นแรงจนกลายเป็นดราม่า ย้ำชัดไม่ได้มีเจตนาคุกคาม ยังเคารพสื่อเสมอ

ถึงขั้นต้องออกมาโพสต์ชี้แจงกันเลยทีเดียว สำหรับ คุณจ๋า ธนนนท์ นิรามิษ ภริยาของนายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล หลังจากที่เจ้าตัวพูดหยอกล้อกับกองทัพสื่อมวลชนเมื่อหลายวันก่อน ว่า “ทำไมใจร้ายกับท่านนายกฯ จังเลย เดี๋ยวต่อไปจะจำไว้แล้วนะ เกินไปแล้วนะ” จนเกิดเป็นดราม่าที่หลาย ๆ กระแสตีกลับว่าเป็นการคุกคามสื่อ

ล่าสุด 1 พ.ย. 68 คุณจ๋า ภริยานายกฯ อนุทิน ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยการโพสต์ข้อความเพื่อขอโทษพี่น้องสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการ ผ่านทางหน้าอินสตาแกรมส่วนตัว @jaa.thananon ระบุว่า

“จ๋าต้องขออภัย พี่ ๆ สื่อมวลชนทุกท่านนะคะ สำหรับสิ่งที่จ๋าพูดเมื่อวันก่อนเป็นเพียงการพูดเล่น ซึ่งอาจดูไม่เหมาะสม หรือทำให้หลายคนรู้สึกไม่สบายใจ จ๋าไม่มีเจตนาที่จะคุกคาม หรือลดคุณค่าการทำงานของสื่อมวลชนเลยแม้แต่น้อย

ขอบคุณทุกคำวิจารณ์ และคำแนะนำจากทุก ๆ ท่าน จ๋าขอรับฟังด้วยความจริงใจ และยังคงให้ความเคารพต่อพี่ ๆ สื่อมวลชนทุกท่านเสมอค่ะ”

อ้างอิงจาก : IG jaa.thananon

จ๋า ภริยานายกฯ อนุทิน โพสต์ขอโทษสื่อ ปมหยอกแรง &quot;ใจร้ายกับท่านนายก&quot; ยันไม่มีเจตนาคุกคาม ยังเคารพพี่ๆ นักข่าวเสมอ

