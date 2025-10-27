วิธีจัดโต๊ะหมู่บูชา ถวายอาลัย “พระพันปีหลวง” ถูกต้องเหมาะสมช่วงไว้ทุกข์
สรุปขั้นตอนการตั้งโต๊ะหมู่ 9 ชั้น แสดงความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต้องใช้ฉากขาว-ดำ วางพานพุ่มทอง-เงินอย่างไรให้ถูกทิศ และตำแหน่งเครื่องทองน้อยที่ถูกต้อง
สำหรับหน่วยงานและประชาชน ที่ต้องการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในช่วงเวลาแห่งการถวายความอาลัย กรมประชาสัมพันธ์ได้เผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับห้วงเวลานี้ไว้
ขั้นตอนจัดโต๊ะหมู่บูชา ถวายราชสักการะ สมเด็จพระพันปีหลวง
แนวทางหลักคือ ให้ใช้ม่านหรือฉากหลังเป็นสี “ขาว–ดำ” เท่านั้น แนะนำให้ใช้โต๊ะหมู่ 9 ประกอบเครื่องสักการะด้วย พานพุ่ม 7 พาน และ เครื่องทองน้อย 1 พาน โดยพระฉายาลักษณ์ต้องประดิษฐานอยู่สูงสุด และห้ามมีสิ่งใดบดบัง
ในการเตรียมอุปกรณ์มาตรฐาน ประกอบด้วย พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (สามารถดาวน์โหลดไฟล์ทางการได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์) โต๊ะหมู่บูชาชุดหมู่ 9, พานพุ่มสักการะ 7 พาน (ควรมี พานพุ่มเงิน–พานพุ่มทอง อย่างน้อย 1 คู่), เครื่องทองน้อย 1 พาน (หรืออาจใช้พานกรวยดอกไม้–ธูปเทียนแพ แล้วแต่รูปแบบพิธี) และฉากหรือม่านสี “ขาว–ดำ” สำหรับเป็นพื้นหลัง
หากมีพื้นที่ สามารถวางแจกันดอกไม้โทนสีสุภาพ โดยเน้นสีขาว เพื่อวางเสริมด้านซ้ายและขวาได้
ขั้นที่ 1 เริ่มด้วยการตั้งฉากและวางโต๊ะ โดยจัดฉากหรือม่านสี ขาว–ดำ ให้เรียบตึง สะอาด ไม่มีลวดลาย จากนั้นตั้งโต๊ะหมู่ 9 ให้สมดุลซ้าย–ขวา โดยโต๊ะแถวกลางจะอยู่ในตำแหน่งสูงสุด
ขั้นที่ 2 ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ โดยวางไว้ที่ “บนสุด” และ “กึ่งกลาง” ของชุดโต๊ะ ห้ามวางสิ่งใดสูงกว่าหรือบดบังพระฉายาลักษณ์
ขั้นที่ 3 วางพานพุ่ม จัดวางพานพุ่มทั้ง 7 พาน ไล่ระดับลงมาบริเวณด้านข้างและด้านหน้า ให้ดูสมมาตร ข้อสำคัญคือ การวางคู่พานพุ่มเงิน–พุ่มทอง ให้ยึดหลัก “ทอง–ขวา / เงิน–ซ้าย” (เมื่อเทียบจากองค์พระฉายาลักษณ์ หรือมองจากพระฉายาลักษณ์ออกมา) และหากพานพุ่มมีพู่ ให้หันพู่ออกด้านหน้าเสมอ
ขั้นที่ 4 วางเครื่องทองน้อย ให้นำ “เครื่องทองน้อย” หรือพานธูปเทียนแพ วางไว้ที่ “ชั้นล่างสุด” และ “กึ่งกลาง” ของชุดโต๊ะ ข้อสำคัญในขั้นตอนนี้คือ ต้องหัน “ดอกไม้” เข้าหาพระฉายาลักษณ์ และหัน “ธูป–เทียน” ออกด้านหน้า
ขั้นที่ 5 จัดดอกไม้เสริม หากมีพื้นที่ สามารถวางแจกันหรือพุ่มดอกไม้โทนสีสุภาพ (เน้นสีขาว) เสริมด้านซ้ายและขวาได้ แต่ขนาดต้องไม่ใหญ่จนบดบังองค์ประกอบหลัก โดยพระฉายาลักษณ์ต้องเด่นที่สุด
สุดท้ายนี้ ข้อควรระวังเพื่อความถูกต้อง คือ ห้ามวางสิ่งใดสูงกว่าพระฉายาลักษณ์ และห้ามให้ของตกแต่งบดบังพระพักตร์ ให้ยึดโทนสี “ขาว–ดำ” และลดสีฉูดฉาด การวางพานพุ่มเงิน–ทอง อย่าสลับข้าง (ยึดหลัก ทองอยู่ขวา / เงินอยู่ซ้าย ของพระฉายาลักษณ์) และเครื่องทองน้อย ต้องหันดอกไม้เข้า และหันธูปเทียนออก เสมอ
