ชื่นชม ตำรวจสน.พระราวัง ช่วยยายพลัดหลงตอนถวายความอาลัย-ส่งกลับบ้านปลอดภัย
ชื่นชมตำรวจ 1 สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง ไม่ละเลยหน้าที่ ปรี่ช่วยยายเดินทางจากอุบลฯ ก่อนพลัดหลงตอนถวายความอาลัย ล่าสุดถึงหมอชิตส่งกลับบ้านปลอดภัย
วันที่ 27 ตุลาคม 2568 สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง เปิดเผยเรื่องราวสุดประทับใจของผู้พิทักสันติราษฎร์นายหนึ่งซึ่งไม่ลืมที่จะหยิบยื่นความช่วยหลือตามหน้าที่รับใช้ประชาชนในห้วงเวลาสำคัญกับการถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคต
หลังจากเมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง แจ้งผ่านบัญชีประชาสัมพันธ์ทางโซเียลของโรงพักโดยระบุ “พบประชาชนพลัดหลงที่มาร่วมงานขบวนเชิญพระบรมศพฯ เมื่อวาน (26 ต.ค.68) ดำเนินการติดต่อญาติและให้การช่วยเหลือต่อไป”
ทั้งนี้เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น.ที่ผ่านมา สน.พระราชวังอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดว่า “อัพเดทเพิ่มเติมส่งยายถึงหมอชิตรอรถกลับอุบลเรียบร้อยครับ”
“เบื้องต้นยายคน ม.5 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อ.วาริน กลับบ้านเฮาเด้อ”.
