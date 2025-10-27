ข่าว

ชื่นชม ตำรวจสน.พระราวัง ช่วยยายพลัดหลงตอนถวายความอาลัย-ส่งกลับบ้านปลอดภัย

เผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 15:17 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 15:23 น.
ชื่นชมตำรวจ 1 สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง ไม่ละเลยหน้าที่ ปรี่ช่วยยายเดินทางจากอุบลฯ ก่อนพลัดหลงตอนถวายความอาลัย ล่าสุดถึงหมอชิตส่งกลับบ้านปลอดภัย

วันที่ 27 ตุลาคม 2568 สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง เปิดเผยเรื่องราวสุดประทับใจของผู้พิทักสันติราษฎร์นายหนึ่งซึ่งไม่ลืมที่จะหยิบยื่นความช่วยหลือตามหน้าที่รับใช้ประชาชนในห้วงเวลาสำคัญกับการถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคต

หลังจากเมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง แจ้งผ่านบัญชีประชาสัมพันธ์ทางโซเียลของโรงพักโดยระบุ “พบประชาชนพลัดหลงที่มาร่วมงานขบวนเชิญพระบรมศพฯ เมื่อวาน (26 ต.ค.68) ดำเนินการติดต่อญาติและให้การช่วยเหลือต่อไป”

ทั้งนี้เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น.ที่ผ่านมา สน.พระราชวังอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดว่า “อัพเดทเพิ่มเติมส่งยายถึงหมอชิตรอรถกลับอุบลเรียบร้อยครับ”

“เบื้องต้นยายคน ม.5 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อ.วาริน กลับบ้านเฮาเด้อ”.

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

