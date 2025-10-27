ราชกิจจาฯ ประกาศ โปรดเกล้าฯ ให้ “พลเอก ชาติชาย น้าวแสง” พ้นหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ให้ พลเอก ชาติชาย น้าวแสง นายทหารราชองครักษ์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2568
วันที่ 27 ตุลาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ โดยเนื้อความในประกาศระบุว่า
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ.2560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480
และข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งราชองครักษ์ พ.ศ.2559 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ชาติชาย น้าวแสง นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม พุทธศักราช 2568
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน
