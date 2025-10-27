ข่าว

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ งด 2 งานใหญ่ ธ.ค. ถวายความอาลัย “พระพันปีหลวง”

เผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 12:09 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 13:26 น.
โรงเรียนแจ้งยกเลิก "ราตรีเพลินเพลง" และละครเพลง "HARRIS THE MUSICAL" ที่กำหนดจัด 19 ธ.ค. 68 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

โรงเรียนแจ้งยกเลิก “ราตรีเพลินเพลง” และละครเพลง “HARRIS THE MUSICAL” ที่กำหนดจัด 19 ธ.ค. 68 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ออกประกาศแจ้งงดการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ประกาศดังกล่าวระบุว่า โรงเรียนของดการจัดงาน “ราตรีเพลินเพลง (MUSIC NIGHT)” และงดการจัด “ละครเพลง HARRIS THE MUSICAL” งานทั้งสองรายการเดิมมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2568

สาเหตุการงดจัดงานครั้งนี้ เพื่อถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย แถลงงดกิจกรรม
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

โรงเรียนระบุเพิ่มเติมว่า การงดจัดงานดังกล่าว เป็นไปเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ต่อมา รองศาสตราจารย์ เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ก็ได้แสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวว่า “นี่แหละครับ ผลจากคำสั่งที่เกินเหตุของ รมต.ศึกษาธิการ (หัวหน้าพรรคกล้าธรรม) ที่ให้งด “งานที่มีบรรยากาศร่าเริง” ของทุกหน่วยงานของกระทรวง 1 ปี (โรงเรียนเอกชน ก็อยู่ในกำกับกระทรวง) คือถ้าอิงตามมติ ครม. ก็จะแค่ 30 วัน .. แปลว่า งานเดือนธันวาคม ก็ยังจัดได้ ไม่ใช่เลิกกันดื้อๆ สงสารเด็กๆ ที่เตรียมตัวกันมานาน ต้องมาโดนทำร้ายจิตใจกัน ด้วยนโยบายที่เกินไปของรัฐมนตรี”

อ.เจษ โพสต์ ใต้โพสต์
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 12:09 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 13:26 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

