โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ งด 2 งานใหญ่ ธ.ค. ถวายความอาลัย “พระพันปีหลวง”
โรงเรียนแจ้งยกเลิก “ราตรีเพลินเพลง” และละครเพลง “HARRIS THE MUSICAL” ที่กำหนดจัด 19 ธ.ค. 68 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ออกประกาศแจ้งงดการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ประกาศดังกล่าวระบุว่า โรงเรียนของดการจัดงาน “ราตรีเพลินเพลง (MUSIC NIGHT)” และงดการจัด “ละครเพลง HARRIS THE MUSICAL” งานทั้งสองรายการเดิมมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2568
สาเหตุการงดจัดงานครั้งนี้ เพื่อถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โรงเรียนระบุเพิ่มเติมว่า การงดจัดงานดังกล่าว เป็นไปเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ต่อมา รองศาสตราจารย์ เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ก็ได้แสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวว่า “นี่แหละครับ ผลจากคำสั่งที่เกินเหตุของ รมต.ศึกษาธิการ (หัวหน้าพรรคกล้าธรรม) ที่ให้งด “งานที่มีบรรยากาศร่าเริง” ของทุกหน่วยงานของกระทรวง 1 ปี (โรงเรียนเอกชน ก็อยู่ในกำกับกระทรวง) คือถ้าอิงตามมติ ครม. ก็จะแค่ 30 วัน .. แปลว่า งานเดือนธันวาคม ก็ยังจัดได้ ไม่ใช่เลิกกันดื้อๆ สงสารเด็กๆ ที่เตรียมตัวกันมานาน ต้องมาโดนทำร้ายจิตใจกัน ด้วยนโยบายที่เกินไปของรัฐมนตรี”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: