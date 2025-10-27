“อรรษิษฐ์” แจงผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ไม่ได้ห้ามจัดกิจกรรม ช่วงงานพระบรมศพ แต่ขอให้เหมาะสม
มหาดไทย ส่งหนังสือด่วนถึงผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ย้ำไม่ได้ห้ามหรือระงับกิจกรรมใด ในช่วงงานพระบรมศพฯ แต่ขอความร่วมมือประชาชนและเอกชนปรับรูปแบบให้เหมาะสม
27 ตุลาคม 2568 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอันเนื่องกับงานพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2568 พร้อมทั้งให้แจ้งอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับจังหวัด
ซึ่งมีสาระสำคัญเน้นย้ำถึง “การไม่ได้ห้ามหรือให้ระงับกิจกรรมใดเป็นการเฉพาะ” โดยประชาชนพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ รัฐบาลขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนและภาคเอกชนพิจารณาปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับบรรยากาศแห่งความอาลัย
นายอรรษิษฐ์ ยังได้ลงนามหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามแนวทางที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด เพื่อให้จังหวัดทราบและถือปฏิบัติ โดยให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป และให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ แต่งกายไว้ทุกข์ มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
ด้านการประดับพระฉายาลักษณ์ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยดาวน์โหลดไฟล์ภาพพระฉายาลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ และในส่วนของถ้อยคำแสดงความอาลัย อาจใช้ถ้อยคำตามตัวอย่างของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และในเรื่องการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ ให้ปฏิบัติตามรูปแบบที่กำหนด โดยงดการประดับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.
สำหรับการจัดกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญ และกิจกรรมต่าง ๆ ขอให้พิจารณาตามความเหมาะสมโดยอาจปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการถวายอาลัย
นอกจากนี้ ในส่วนของภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ขอความร่วมมือลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ในส่วนของการแต่งกายไว้ทุกข์และระยะเวลา สามารถพิจารณาตามความเหมาะสม โดยในด้านการประดับพระฉายาลักษณ์ การจัดโต๊ะหมู่บูชา และการจัดกิจกรรม สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และในด้านการออกอากาศรายการของสถานีโทรทัศน์ ให้ยึดแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน กสทช.
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นฤมล แจงชัดงดกิจกรรมรื่นเริง ยังจัดกีฬาสี-จตุรมิตรได้ ไม่ปิดกั้นโอกาสนักเรียน
- ครู-บุคลากรไว้ทุกข์ 1 ปี แจ้งรร.ลดธงครึ่งเสา 30 วัน-งดกิจกรรมรื่นเริงทุกประเภท
ติดตาม The Thaiger บน Google News: