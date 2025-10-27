ข่าว

นฤมล แจงชัดงดกิจกรรมรื่นเริง ยังจัดกีฬาสี-จตุรมิตรได้ ไม่ปิดกั้นโอกาสนักเรียน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 09:51 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 09:51 น.
66
รมว.นฤมล แจงชัดกรณีงดงานรื่นเริงช่วงถวายความอาลัย ไม่กระทบ กีฬาสี-จตุรมิตร

นฤมล รมว. กระทรวงศึกษาธิการ แจงชัดกรณีงดกิจกรรมรื่นเริง ไม่กระทบกีฬาสี-ฟุตบอลจตุรมิตร ถือเป็นหลักสูตรผู้เรียน ยัน ศธ. ไม่ปิดกั้นกิจกรรมนักเรียน แค่ของดงานสังสรรค์ งานเลี้ยง

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568 ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกมากล่าวชี้แจงอย่างเป็นทางการเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต โดยขอความร่วมมือให้งดจัดกิจกรรมที่มีลักษณะรื่นเริงเป็นเวลา 1 ปี เพื่อแสดงความอาลัย

รมว.ศึกษาธิการ ยืนยันว่า คำสั่งดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักเรียน แต่อย่างใด

ศ.ดร.นฤมล อธิบายถึงความหมายและขอบเขตของกิจกรรมที่ขอความร่วมมือให้งดจัดอย่างชัดเจนว่า กิจกรรมที่ควรงด คืองานสังสรรค์ที่ไม่เป็นทางการ และงานบันเทิงที่มีความครื้นเครง เช่น งานสังสรรค์ศิษย์เก่า หรืองานแสดงความยินดีรับ-ส่งตำแหน่ง ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ยังคงดำเนินการได้ตามปกติ เช่น กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน และ กิจกรรมเสริมในหลักสูตรของนักเรียน

นอกจากนี้ยังคลายความกังวลของผู้ปกครองบางส่วนที่เกรงว่าหนังสือดังกล่าวจะกระทบต่อกิจกรรมสำคัญของนักเรียน เช่น กีฬาสี หรือกิจกรรมสร้างสรรค์อื่น ๆ ยืนยันว่า “กระทรวง ศธ. ไม่ได้มีสั่งห้ามหรือปิดกั้นการจัดกิจกรรมของเด็กนักเรียนแต่อย่างใด รวมถึงประเพณีการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีก็ยังสามารถจัดได้ เพราะถือเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรของผู้เรียน เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ด้วย”

ทั้งนี้ได้กำชับปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้แจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้เข้าใจความหมายและขอบเขตของประกาศดังกล่าวให้ชัดเจนและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน พร้อมขอให้ผู้บริหารโรงเรียนสื่อสารกับครู นักเรียน และผู้ปกครองอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
ภาพจาก Facebook : ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ Prof.Dr.Narumon Pinyosinwat

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เก้า เกริกพล ยินยันไม่ได้เลิก ครูเคท เผยภรรยาป่วยซึมเศร้าหลังคลอด บันเทิง

เก้า เกริกพล เคลียร์ปมรักร้าว ยังรักกันดี-ไม่ใช่คอนเทนต์ ภรรยาอารมณ์สวิงหลังคลอด

33 วินาที ที่แล้ว
ปฏิทินตำรวจหุ่นล่ำเกาหลี 2025 กลับมาแล้ว คัด 49 นายตำรวจหุ่นฟิต สานต่อโครงการกุศล 7 ปี รายได้ช่วยซื้อผ้าอนามัยให้เด็กขาดแคลน ข่าวต่างประเทศ

ร้องซี้ด เกาหลีใต้ถ่าย ปฏิทินตำรวจหุ่นล่ำ 2026 กล้ามแน่น รายได้ช่วยการกุศล

6 นาที ที่แล้ว
&quot;กัน จอมพลัง&quot; ควักเงินส่วนตัวคืนแล้ว ด้าน &quot;บอสณวัฒน์&quot; ลั่น ต้องการเงินจากมูลนิธิเท่านั้น ข่าว

“กัน จอมพลัง” ควักเงินส่วนตัวคืนแล้ว “บอสณวัฒน์” ลั่น ต้องการเงินจากมูลนิธิเท่านั้น

14 นาที ที่แล้ว
เสรีพิศุทธ์ แจงข่าวด่วน เสียชีวิต คาดคนเข้าใจผิดเพราะเปลี่ยนภาพข่าวดำ ข่าว

เสรีพิศุทธ์ แจงข่าวด่วน เสียชีวิต คาดคนเข้าใจผิดเพราะเปลี่ยนภาพข่าวดำ

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไวรัลสุดฮา เด็กเดินขอเงินไปรักษาป้าป่วยหนัก ชาวเน็ตบอกหน้าคุ้นๆ ที่แท้ใช้รูป “เลดี้ กาก้า” มาอ้าง

29 นาที ที่แล้ว
สรุปแนวปฏิบัติจากสื่อหลัก วิธีติดริบบิ้นดำไว้อาลัย พระพันปีหลวง ตำแหน่ง-ขนาด-รูปแบบ การติดที่ &quot;หน้าอกซ้าย&quot; หรือ &quot;ต้นแขนซ้าย&quot; พร้อมข้อควรระวัง ข่าว

คู่มือติดริบบิ้นดำไว้อาลัย ‘พระพันปีหลวง’ ให้ถูกต้องเหมาะสมและสุภาพ

31 นาที ที่แล้ว
สื่อเขมรเผย กัมพูชา เริ่มถอนอาวุธหนัก ออกจากเขาพระวิหารแล้ว หลังลงนามสันติภาพกับไทย ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา เริ่มถอนอาวุธหนัก ออกจากเขาพระวิหารแล้ว หลังลงนามสันติภาพกับไทย

33 นาที ที่แล้ว
นเรนทรา โมดี นายกฯ อินเดีย แสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง ต่อการสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ข่าว

นายกฯ อินเดีย ‘นเรนทรา โมดี’ แสดงความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวงสวรรคต

40 นาที ที่แล้ว
พระราชกรณียกิจพระพันปีหลวง ข่าวในพระราชสำนัก

ย้อนชม สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จฯ พิธีเปิดกรงนกใหญ่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

41 นาที ที่แล้ว
เลขมงคล สมเด็จพระพันปีหลวง แม่ของแผ่นดิน เลขทะเบียนรถเคลื่อนพระศพ เวลา-วันที่ สวรรคต เลขอายุ 93 พรรษา เลขเด็ด

เลขมงคล สมเด็จพระพันปีหลวง แม่ของแผ่นดิน เลขทะเบียนรถ

44 นาที ที่แล้ว
ระเบิดป่วนใต้ นราธิวาสวันนี้ 27 ตุลาคม ข่าวอาชญากรรม

เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดใน พื้นที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บ 2 ราย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจผลรางวัล &quot;หวยลาวพัฒนา&quot; 20.00 น. คืนนี้ 27 ตุลาคม 2568 พร้อมเปิดปูมหลังสถิติ 3 งวดล่าสุด (24, 22, 20 ต.ค.) เพื่อใช้อ้างอิงแนวโน้ม หวยลาว

หวยลาววันนี้ 27 ต.ค. 68 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา ถ่ายทอดสดคืนนี้ 2 ทุ่มตรง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมว.นฤมล แจงชัดกรณีงดงานรื่นเริงช่วงถวายความอาลัย ไม่กระทบ กีฬาสี-จตุรมิตร ข่าว

นฤมล แจงชัดงดกิจกรรมรื่นเริง ยังจัดกีฬาสี-จตุรมิตรได้ ไม่ปิดกั้นโอกาสนักเรียน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์อาลัย พระพันปีหลวง &quot;สมเด็จย่า ผู้เปรียบเสมือนแม่&quot; ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์อาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง “สมเด็จย่า ผู้เปรียบเสมือนแม่”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจปารีสรวบ 2 ผู้ต้องสงสัยปล้นพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ขโมยเครื่องเพชรราชวงศ์ฝรั่งเศส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายละเอียดการเปิดให้ประชาชน ถวายสักการะพระบรมศพ ข่าว

รายละเอียดเปิดให้ประชาชนถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ 27 ต.ค.68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กษัตริย์นโรดม สีหมุนี, พระวรราชมารดา, ฮุน มาเนต และ รมว.กลาโหม ร่วมส่งสารแสดงความเสียพระราชหฤทัย สื่อชี้เป็นการทิ้งความบาดหมาง ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ทิ้งความบาดหมาง ร่วมแสดงความอาลัย แด่ สมเด็จพระพันปีหลวง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วิธีเดินทาง เข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบรมมหาราชวัง รถเมล์ MRT เรือข้ามฟาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดูแลตัวเองในภาวะโศกเศร้า กรมสุขภาพจิตห่วงประชาชน จัดทีมเยียวยาห้วงถวายความอาลัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมการค้าภายในขอความร่วมมือขายชุดดำในราคาที่เหมาะสม ข่าว

คุมเข้ม ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาชุดดำ ไม่ปิดป้าย-กักตุน โทษหนักทั้งจำทั้งปรับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปผลการแข่งขัน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ สัปดาห์ที่ 9 ครบทุกคู่ พร้อมตารางคะแนนล่าสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทคโนโลยี

สร้างภาพชุดดำ ชุดไทยจิตรลดา ด้วย AI Gemini ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มกระซวกแทง &quot;เจ้าโลก&quot; คู่ขาจนขาดเละ แค้นข่มขืนลูกสาว รุนแรงจนเลือดออก ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มกระซวกแทง “เจ้าโลก” คู่ขาจนขาดเละ แค้นข่มขืนลูกสาว รุนแรงจนเลือดออก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดี้ นิติพงษ์ เดือดถึงนายก จี้ รมว.ศึกษา มาอบรม ปมสั่งงดงานรื่นเริง 1 ปี ข่าว

ดี้ นิติพงษ์ เดือดถึงนายก จี้ รมว.ศึกษา มาอบรม ปมสั่งงดงานรื่นเริง 1 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อก! มิ้วกี้ ไปรยา ป่วยหนักเข้า ICU โพสต์ “เห็นความตายอยู่ข้างหน้า”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 09:51 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 09:51 น.
66
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เก้า เกริกพล ยินยันไม่ได้เลิก ครูเคท เผยภรรยาป่วยซึมเศร้าหลังคลอด

เก้า เกริกพล เคลียร์ปมรักร้าว ยังรักกันดี-ไม่ใช่คอนเทนต์ ภรรยาอารมณ์สวิงหลังคลอด

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
ปฏิทินตำรวจหุ่นล่ำเกาหลี 2025 กลับมาแล้ว คัด 49 นายตำรวจหุ่นฟิต สานต่อโครงการกุศล 7 ปี รายได้ช่วยซื้อผ้าอนามัยให้เด็กขาดแคลน

ร้องซี้ด เกาหลีใต้ถ่าย ปฏิทินตำรวจหุ่นล่ำ 2026 กล้ามแน่น รายได้ช่วยการกุศล

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568

ไวรัลสุดฮา เด็กเดินขอเงินไปรักษาป้าป่วยหนัก ชาวเน็ตบอกหน้าคุ้นๆ ที่แท้ใช้รูป “เลดี้ กาก้า” มาอ้าง

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
สื่อเขมรเผย กัมพูชา เริ่มถอนอาวุธหนัก ออกจากเขาพระวิหารแล้ว หลังลงนามสันติภาพกับไทย

กัมพูชา เริ่มถอนอาวุธหนัก ออกจากเขาพระวิหารแล้ว หลังลงนามสันติภาพกับไทย

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
Back to top button