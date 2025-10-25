ครู-บุคลากรไว้ทุกข์ 1 ปี แจ้งรร.ลดธงครึ่งเสา 30 วัน-งดกิจกรรมรื่นเริงทุกประเภท
กระทรวงศึกษา ส่งหนังสือด่วนที่สุด ! ถึงโรงเรียนทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน งดจัดงานที่มีบรรยากาศรื่นเริงทุกประเภทนาน 1 ปี ครูและบุคลลากรการศึกษาไว้ทุกข์ 365 วัน
กระทรวงศึกษาธิการ มีเรื่องแจ้งเวียนให้หน่อยงาน องค์กรในกำกับ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่าสำนักพระราชวังมีประกาศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 21.21 น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สิริพระชนมพรรษาปีที่ 93 โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เป็นตันไป ดังต่อไปนี้
- ให้หน่วยงานในสังกัดและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน
- ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้ทุกข์ เป็นเวลา 1 ปี
- ให้หน่วยงานในสังกัดและสถานศึกษาทุกแห่งงดจัดงานที่มีบรรยากาศรื่นเริงทุกประเภท เป็นเวลา 1 ปี
- ให้หน่วยงานในสังกัดเผยแพร่พระราชกรณียกิจ บนหน้าหลักเว็บไซต์ของหน่วยงานและให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขณะเดียวกัน สำนักงานราชบัณทิตยสภา ได้ออกมาเผยแพร่ประกาศ ตัวอย่างถ้อยคำแสดงความอาลัย ประมวลจากหนังสือ ราชาศัพท์ที่ใช้ในโอกาสต่าง ๆ ฉบับราชบัณฑิตยสภาด้วย
