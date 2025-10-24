ทนายอนันต์ชัย แนะสังคมให้อภัย กัน จอมพลัง ชี้พลาดเพราะขาดประสบการณ์

ข่าว

เผยแพร่: 24 ต.ค. 2568 14:30 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 14:23 น.
248
ทนายอนันต์ชัย พูดถึง กัน จอมพลัง แนะสังคมให้อภัยและเปิดโอกาสแก้ไข ควรแยกแยะผลงานกับข้อผิดพลาด ชี้ วันนี้ที่ผิดพลาดเพราะขาดประสบการณ์ พร้อมแนะแนวทางแก้ปัญหา

ภายหลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าวชี้แจงความบริสุทธิ์ของการทำงานภายในมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายของวันนี้ 24 ต.ค. 68 ล่าสุด ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม ได้ออกมาแสดงให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงกรณีที่เกิดขึ้น รวมทั้งข้อกฎหมายที่สำคัญ ระบุว่า

“ตามหลักของกฎหมายและการกำกับดูแลของนายทะเบียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มูลนิธิหรือสมาคมทุกแห่ง ไม่มีสิทธิ์เปิดรับบริจาคหรือเรี่ยไรเงินจากประชาชนทั่วไปได้เอง เว้นแต่ต้องยื่นขออนุญาตเป็นรายโครงการต่อทางราชการ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487

ทั้งนี้ การเรี่ยไรโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าผิดกฎหมาย ไม่ว่ามูลนิธินั้นจะมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนเพียงใดก็ตาม แต่หากต้องการเปิดรับบริจาคเพื่อใช้ในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ก็ต้องขออนุญาตจากนายทะเบียนก่อนทุกครั้ง เรื่องนี้เป็นข้อที่หลายมูลนิธิอาจยังไม่ทราบหรือเข้าใจคลาดเคลื่อน ซึ่งตนเองในฐานะประธานมูลนิธิ ก็ได้รับการยืนยันชัดเจนจากกรมการปกครองเช่นเดียวกัน”

ทนายอนันต์ชัย เชื่อมจิต
แฟ้มภาพ

นายอนันต์ชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า “ส่วนตัวไม่เคยบริจาคเงินให้มูลนิธิกันจอมพลัง และไม่ต้องการซ้ำเติม แต่ควรแยกให้ชัดระหว่าง “ผลงาน” กับ “ข้อผิดพลาดทางกฎหมาย” ซึ่งที่ผ่านมาถือว่ามีคุณูปการต่อประชาชนเป็นอย่างมาก แต่ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น การเปิดรับบริจาคโดยไม่ได้รับอนุญาต การจัดทำบัญชีไม่สมบูรณ์ หรือการระบุผู้รับมอบทรัพย์สินหากมูลนิธิเลิกล้ม เป็นสิ่งที่ควรได้รับการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง

กัน จอมพลัง อาจจะมีความตั้งใจดี แต่ขาดประสบการณ์ในการบริหารจัดการเอกสารและขั้นตอนทางกฎหมาย เพราะต้องใช้เวลามากในการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน จึงอยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจและให้อภัย พร้อมเปิดโอกาสให้เขาได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบ ไม่ควรทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่”

ประวัติ ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช
แฟ้มภาพ Fb. @ทนาย อนันต์ชัย ไชยเดช

นอกจากนั้น ทนายอนันต์ชัย ยังได้แนะนำแนวทางแก้ไขสำหรับเรื่องนี้ว่า “มูลนิธิฯ ควรมีการจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายให้โปร่งใสและยื่นต่อเจ้าหน้าที่นายทะเบียนอย่างถูกต้อง และต้องมีการแก้ไขข้อบังคับในส่วนของผู้รับมอบทรัพย์สินหากมูลนิธิเลิกล้ม ให้ส่งมอบทรัพย์สินแก่หน่วยงานหรือองค์กรสาธารณกุศลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เกิดความไว้วางใจจากสาธารณชน เช่นเดียวกับมูลนิธิทนายกองทัพธรรม ที่ระบุไว้ในข้อบังคับอย่างชัดเจนว่า หากมูลนิธิเลิกล้ม ให้โอนทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่วัดเทพลีลา”

ทนายอนันต์ชัย ยังทิ้งท้ายเอาไว้อีกด้วยว่า “กรณีของกัน จอมพลัง ควรเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกมูลนิธิในประเทศปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อคงไว้ซึ่งความโปร่งใสและความเชื่อมั่นจากประชาชน พร้อมให้กำลังใจว่าความผิดพลาดของกัน จอมพลังนั้นให้อภัยได้ ขอเพียงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายและทำงานเพื่อประชาชนอย่างบริสุทธิ์ใจต่อไป”

ประวัติ กันจอมพลัง

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

