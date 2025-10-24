ข่าว

บอส ณวัฒน์ ลั่น ได้เห็นหน้าประธานแล้ว หลังขอเงินบริจาคคืน โต้เดือด กัน จอมพลัง

เผยแพร่: 24 ต.ค. 2568 16:39 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 16:50 น.
53
บอส ณวัฒน์ โพสต์หลัง กัน จอมพลัง แถลงเรื่องเงินบริจาคมูลนิธิ

โพสต์ล่าสุด บอส ณวัฒน์ หลังถามจี้ กัน จอมพลัง คืนเงินบริจาคมูลนิธิ ลั่น ‘สิ่งเดียวที่ได้วันนี้ คือเห็นหน้าประธานตัวจริง’ ย้ำไม่รับเงินคืนส่วนตัว ต้องคืนจากมูลนิธิเท่านั้น หลัง ‘กัน’ เสนอจ่ายเอง 5 หมื่น

เคลื่อนไหวแล้ว บอส ณวัฒน์ อิสรไกรศีล หลังจากที่เดินทางไปถาม กัน จอมพลัง แบบตัวต่อตัว ณ แถลงงาน ที่ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เป็นการตั้งโต๊ะชี้แจงคำถามต่าง ๆ ที่สังคมสงสัย พร้อมกับ อีฟ น.ส.กาญจนา สถาวร ประธานมูลนิธิ และ ผู้ตรวจสอบบัญชี ทั้งประเด็นการตรวจสอบเงินในมูลนิธิ และเงื่อนไขหากล้มเลิกมูลนิธิไปทรัพย์จะส่งต่อไปที่ มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า

ก่อนหน้านี้ บอส ณวัฒน์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ณวัฒน์ อิสรไกรศีล – Mr.Nawat Itsaragrisil ระบุว่า ตนเองเคยโอนเงินให้มูลนิธิจำนวน 50,000 บาท เพราะคิดว่าเป็นมูลนิธิของ กัน จอมพลัง เมื่อทราบความจริงแล้วว่าประธานมูลนิธิไม่ใช่อีกฝ่ายจึงอยากขอเงินที่บริจาคคืน เพราะมองว่ามีการปกปิดข้อมูลบางส่วนและมีความไม่โปร่งใส

ล่าสุด เจ้าตัว ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังหลังจากจบการแถลงข่าว โพสต์ข้อความว่า “สิ่งเดียวที่ได้วันนี้คือได้เห็นหน้าประธานมูลนิธิตัวจริง” และ “ถ้าชื่อมูลนิธิ อีฟ จอมพลัง เหตุการณ์วันนี้จะไม่เกิดขึ้น”

รวมทั้งโพสต์ภาพของ อีฟ กาญจนา พร้อมระบุว่า “คุณอีฟ ท่านประธานมูลนิธิ และท่านเคยเป็นผู้จัดการประกวดนางงามมาก่อน เคยส่งใครประกวดบ้างไปหาเอง ขอบคุณเครดิตรูปจาก Facebook และPPtv”

อย่างไรก็ดี ระหว่างการแถลงข่าวชี้แจงประเด็นต่าง ๆ เรื่องเงินบริจาค กัน จอมพลัง เผยว่า ณวัฒน์ อิสรไกรศีล น่าจะบริจาคเงินมานานแล้ว ซึ่งเงินส่วนนั้นน่าจะนำไปสร้างถนนแล้ว หากอีกฝ่ายรู้สึกไม่โอเคจะนำเงินส่วนตัวจ่ายคืนให้ เพื่อถือเป็นการรับผิดชอบ พร้อมทั้งเผยว่า ตนไม่ได้มีเงินมากมาย ที่มาช่วยทุกวันนี้ ไม่เคยได้เงินจากมูลนิธิเลย เงินเดือนก็ไม่มี รวมทั้ง ประธานมูลนิธิหรือกรรมการทุกคนก็ไม่มี

ขณะที่ บอส ณวัฒน์ เผยว่า ตนไม่รับเงินส่วนตัวของใคร หากโอนเงินไปที่ใครต้องโอนเงินกลับมา เพราะบริษัทของตนเป็นบริษัทมหาชนจะทำอะไรต้องทำให้ชัดเจนถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมตั้งข้อสงสัยในหากเกิดปัญหาในอนาคตตนไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยจึงอยากขอถอนตัวออกมาตอนนี้ ตนมีหน้าที่ดำเนินงานอยู่ตลอดทั้งประสานงานและลงพื้นที่ สาเหตุที่ไม่ออกมาเปิดตัวเพราะไม่ใช่คนในสื่อ ยืนยันว่าไม่มีเจตนาปกปิดข้อมูลแน่นอน

บอส ณวัฒน์ โพสต์หลังขอเงินคืนมูลนิธิกัน จอมพลัง
ภาพจาก Facebook : ณวัฒน์ อิสรไกรศีล – Mr.Nawat Itsaragrisil
บอส ณวัฒน์ เผยหลังถามเรื่องเงินบริจาค กัน จอมพลัง
ภาพจาก Facebook : ณวัฒน์ อิสรไกรศีล – Mr.Nawat Itsaragrisil
บอส ณวัฒน์ โพสต์ถึง อีฟ กาญจนา สถาวร
ภาพจาก Facebook : ณวัฒน์ อิสรไกรศีล – Mr.Nawat Itsaragrisil
ณวัฒน์ อิสรไกรศีล
ภาพจาก Facebook : ณวัฒน์ อิสรไกรศีล – Mr.Nawat Itsaragrisil
กันจอมพลัง
ภาพจาก Facebook : กันจอมพลัง ช่วยสู้

