บอส ณวัฒน์ ลั่น ได้เห็นหน้าประธานแล้ว หลังขอเงินบริจาคคืน โต้เดือด กัน จอมพลัง
โพสต์ล่าสุด บอส ณวัฒน์ หลังถามจี้ กัน จอมพลัง คืนเงินบริจาคมูลนิธิ ลั่น ‘สิ่งเดียวที่ได้วันนี้ คือเห็นหน้าประธานตัวจริง’ ย้ำไม่รับเงินคืนส่วนตัว ต้องคืนจากมูลนิธิเท่านั้น หลัง ‘กัน’ เสนอจ่ายเอง 5 หมื่น
เคลื่อนไหวแล้ว บอส ณวัฒน์ อิสรไกรศีล หลังจากที่เดินทางไปถาม กัน จอมพลัง แบบตัวต่อตัว ณ แถลงงาน ที่ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เป็นการตั้งโต๊ะชี้แจงคำถามต่าง ๆ ที่สังคมสงสัย พร้อมกับ อีฟ น.ส.กาญจนา สถาวร ประธานมูลนิธิ และ ผู้ตรวจสอบบัญชี ทั้งประเด็นการตรวจสอบเงินในมูลนิธิ และเงื่อนไขหากล้มเลิกมูลนิธิไปทรัพย์จะส่งต่อไปที่ มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า
ก่อนหน้านี้ บอส ณวัฒน์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ณวัฒน์ อิสรไกรศีล – Mr.Nawat Itsaragrisil ระบุว่า ตนเองเคยโอนเงินให้มูลนิธิจำนวน 50,000 บาท เพราะคิดว่าเป็นมูลนิธิของ กัน จอมพลัง เมื่อทราบความจริงแล้วว่าประธานมูลนิธิไม่ใช่อีกฝ่ายจึงอยากขอเงินที่บริจาคคืน เพราะมองว่ามีการปกปิดข้อมูลบางส่วนและมีความไม่โปร่งใส
ล่าสุด เจ้าตัว ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังหลังจากจบการแถลงข่าว โพสต์ข้อความว่า “สิ่งเดียวที่ได้วันนี้คือได้เห็นหน้าประธานมูลนิธิตัวจริง” และ “ถ้าชื่อมูลนิธิ อีฟ จอมพลัง เหตุการณ์วันนี้จะไม่เกิดขึ้น”
รวมทั้งโพสต์ภาพของ อีฟ กาญจนา พร้อมระบุว่า “คุณอีฟ ท่านประธานมูลนิธิ และท่านเคยเป็นผู้จัดการประกวดนางงามมาก่อน เคยส่งใครประกวดบ้างไปหาเอง ขอบคุณเครดิตรูปจาก Facebook และPPtv”
อย่างไรก็ดี ระหว่างการแถลงข่าวชี้แจงประเด็นต่าง ๆ เรื่องเงินบริจาค กัน จอมพลัง เผยว่า ณวัฒน์ อิสรไกรศีล น่าจะบริจาคเงินมานานแล้ว ซึ่งเงินส่วนนั้นน่าจะนำไปสร้างถนนแล้ว หากอีกฝ่ายรู้สึกไม่โอเคจะนำเงินส่วนตัวจ่ายคืนให้ เพื่อถือเป็นการรับผิดชอบ พร้อมทั้งเผยว่า ตนไม่ได้มีเงินมากมาย ที่มาช่วยทุกวันนี้ ไม่เคยได้เงินจากมูลนิธิเลย เงินเดือนก็ไม่มี รวมทั้ง ประธานมูลนิธิหรือกรรมการทุกคนก็ไม่มี
ขณะที่ บอส ณวัฒน์ เผยว่า ตนไม่รับเงินส่วนตัวของใคร หากโอนเงินไปที่ใครต้องโอนเงินกลับมา เพราะบริษัทของตนเป็นบริษัทมหาชนจะทำอะไรต้องทำให้ชัดเจนถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมตั้งข้อสงสัยในหากเกิดปัญหาในอนาคตตนไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยจึงอยากขอถอนตัวออกมาตอนนี้ ตนมีหน้าที่ดำเนินงานอยู่ตลอดทั้งประสานงานและลงพื้นที่ สาเหตุที่ไม่ออกมาเปิดตัวเพราะไม่ใช่คนในสื่อ ยืนยันว่าไม่มีเจตนาปกปิดข้อมูลแน่นอน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ณวัฒน์ ปะทะเดือด กัน จอมพลัง ขอเงินบริจาคมูลนิธิคืน ชี้ปิดบังข้อมูล-ไม่โปร่งใส
- “บอส ณวัฒน์” ขอเงินบริจาค “มูลนิธิกันจอมพลัง” คืน ฝากถามจะเอาคืนยังไง?
- “บอส ณวัฒน์” เซ็งโอน 5 หมื่น คิดว่าเป็นมูลนิธิของกัน สรุปเป็นของคนอื่น
ติดตาม The Thaiger บน Google News: