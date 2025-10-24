“อนุทิน” เตรียมสั่งกรมการปกครอง ลุยสอบ “มูลนิธิกันจอมพลัง” ลั่น ถ้าทำถูกก็ไม่ต้องกังวล

ข่าว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 ต.ค. 2568 14:29 น.
107
“อนุทิน” เตรียมไปมหาดไทย ให้กรมการปกครองตรวจสอบ “มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้” ลั่น ถ้าทำทุกอย่างถูกต้อง ก็ไม่มีอะไรต้องกังวล

24 ตุลาคม 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง เตรียมเดินทางไปกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้กรมการปกครองตรวจสอบ “มูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้”

นายอนุทิน กล่าวว่า การยื่นเรื่องดังกล่าวถือว่าไปได้ถูกหน่วยงานแล้ว เพราะระเบียบเกี่ยวกับมูลนิธิและสมาคม อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวงฯ พร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบอย่างเต็มที่ และขณะนี้ยังไม่มีการรายงานเรื่องดังกล่าวมายังตนเอง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ภาพจาก: รัฐบาลไทย

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าต้องกำชับกรมการปกครองในการตรวจสอบเป็นพิเศษหรือไม่ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ประชาชนสนใจและอาจเกี่ยวข้องกับนักการเมือง นายอนุทิน ยืนยันว่า เวลาตนทำงาน จะปิดชื่อ ปิดหน้า โดยจะพิจารณาจากข้อเท็จจริง พฤติการณ์ และการกระทำเป็นหลัก หากทำถูกต้องก็สนับสนุน แต่ถ้าพบว่าทำผิดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย โดยไม่ดูว่าเป็นชื่อของใคร

ส่วนคำถามเรื่องการแก้ไขระเบียบให้มูลนิธิต่างๆ ต้องเปิดเผยยอดบริจาคในอนาคตหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ขอไปศึกษาระเบียบเดิมก่อน ยังไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้ พร้อมย้ำว่า กัน จอมพลัง ก็ยืนยันมาตลอดว่าทำทุกอย่างถูกต้อง ดังนั้น ถ้าทำถูกต้อง ก็ไม่มีอะไรต้องกังวล

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

