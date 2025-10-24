ข่าว

รู้แล้ว! สาเหตุ กันจอมพลัง ไม่มีชื่อเป็น ประธานมูลนิธิฯ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนปัจจุบัน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ต.ค. 2568 11:01 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 11:57 น.
139

จากกรณีดราม่าถึงความไม่โปร่งใสของการดำเนินงานในมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ซึ่งลุกลามบานปลายต่อเนื่องมาเรื่อย ๆ ร่วม 2 สัปดาห์แล้ว แต่ที่หลาย ๆ คนให้ความสนใจก็คงจะเป็นประเด็นของข้อมูลที่เพิ่งถูกเปิดเผยออกมาว่า กันจอมพลัง หรือ กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลณ์เวชย์ ไม่ปรากฎชื่ออยู่ในคณะบริหารงานมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ทำให้ประชาชนเริ่มตั้งคำถามกันขึ้นมา

ล่าสุด 24 ตุลาคม 2568 กันจอมพลัง รวมถึงประธานมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ และฝ่ายบัญชีของมูลนิธิ ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเพื่อตอบทุกข้อสงสัยของประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับดราม่าที่เกิดขึ้น โดยช่วงหนึ่งที่เปิดให้สื่อมวลชนถามคำถาม ซึ่งสื่อหนึ่งโยนคำถามที่หลาย ๆ คนสงสัยว่า “ทำไมกันจอมพลังถึงไม่ได้มีชื่อเป็นประธานของมูลนิธิฯ”

กันจอมพลัง แจกแจงสาเหตุข้างต้นว่า “เจตนารมณ์แรกที่เริ่มก่อตั้ง ‘มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้’ ขึ้นมาตั้งใจอยู่แล้วว่าจะให้เป็นชื่อของตัวเองตั้งแต่เริ่มแล้ว เพราะคิดไปถึงอนาคตว่า หากตัวเองจากโลกนี้ไปแล้ว ชื่อของตนและมูลนิธิฯ ก็ยังอยู่เพื่อช่วยเหลือคนต่อไป แม้ตัวเองจะไม่อยู่แล้วก็ตาม

ส่วนอีกข้อหนึ่งที่ตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่ก่อนก่อตั้งมูลนิธิฯ ก็คือ ตั้งใจจะไม่เอาตัวเองนั่งตำแหน่งประธานมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ เพราะป้องกันการมองจากคนภายนอกว่า “ไม่โปร่งใส” แต่ตอนนี้คนกลับมองว่าการที่ตนไม่ได้นั่งอยู่ในตำแหน่งประธาน คือไม่โปร่งใส หลังจากนี้ตนจะขึ้นมานั่งเป็นประธานมูลนิธิฯ ด้วยตัวเอง แต่ไม่ใช่ว่าประธานคนปัจจุบันทำงานไม่ดี แต่เพราะตอนนี้ถูกมองว่าไม่โปร่งใส ก็เดี๋ยวจะขึ้นมาเป็นประธานเอง

และหลังจากที่ตนเปลี่ยนไปนั่งเป็นประธานด้วยตัวเอง ก็จะขอถอยจากการลงพื้นที่ช่วยเหลือ และปล่อยมูลนิธิฯ ขับเคลื่อนไปด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความสบายใจแก่ทุก ๆ ฝ่าย

อีกทั้งในวันนี้เวลา 14.00 น. ตนจะนำเอกสารทั้งหมดเดินทางไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้มีการตรวจสอบความโปร่งใสของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ในเรื่องของเงินบริจาคได้ถูกนำไปใช้ช่วยเหลือคนจริงหรือไม่, ถูกโอนไปยังมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าหรือไม่ หรือมีการเบิกถอนเงินสดออกมาใช้ตามที่ถูกกล่าวหาอ้างอิงหรือไม่ เพื่อยืนยันความโปร่งใสของตัวมูลนิธิฯ และตัวของตนเองด้วย ประชาชนจะได้สบายใจ

ส่วนตอนนี้มูลนิธิฯ จะยังเดินหน้าต่อ เพียงแค่ตัวเองจะถอยออกมา และขึ้นไปนั่งเป็นประธานเอง ในเรื่องของเงินบริจาคและการรับบริจาคจะต้องมีการประชุมกันภายในก่อนว่าจะต้องยกเลิกการช่วยเหลือภารกิจที่ค้างอยู่หรือไม่ หรือจะมีการเปิดรับบริจาคให้ตรงตามภารกิจนั้น ๆ เพิ่มเติมหรือไม่ ต้องขอประชุมกันก่อนทั้งภายในรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือด้วย

ขอโทษแฟนคลับและพี่น้องประชาชนที่เป็นกำลังใจมาให้ตลอด สำหรับวันนี้ก็มาเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้ได้รู้ว่าโปร่งใสจริง ๆ ยอมรับว่าท้อกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น วันนี้ก็จะยอมลดบทบาทตัวเองลง ขอบคุณทุก ๆ คนที่คอยซัพพอร์ต หลังจากขึ้นเป็นประธานมูลนิธิฯ แล้วก็จะแก้ไขในส่วนของข้อ 39 และโครงสร้างภายในให้โปร่งใส”

กันจอมพลัง ตอบแล้ว สาเหตุไม่นั่ง ประธานมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB โหนกระแส

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

