เปิดประวัติ “ลียง พัด” มหาเศรษฐีเขมร ราชาแห่งเกาะกง เจ้าของอาณาจักรธุรกิจข้ามพรมแดน

เผยแพร่: 24 ต.ค. 2568 15:16 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 15:16 น.
เปิดประวัติ "ลียง พัด" มหาเศรษฐีเขมร ราชาแห่งเกาะกง เจ้าของอาณาจักรธุรกิจข้ามพรมแดน

“ลียง พัด” มหาเศรษฐีฉายา “ราชาแห่งเกาะกง” และที่ปรึกษา “ฮุน เซน” หลังถูกถอนสัญชาติ ปปง.-สหรัฐฯ ชี้พัวพันแก๊งคอลเซ็นเตอร์

นายพัด สุภาภา หรือ ลียง พัด มหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลชาวกัมพูชา ซึ่งได้รับสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาตินั้น ถูกถอนสัญชาติ โดยทางนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย หลังจากที่รัฐบาลไทยได้รับรายงานข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นายพัด สุภาภา มีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกลุ่มบุคคลที่ฉ้อโกงประชาชน และกลุ่มทุนสีเทา จนถูกสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติแห่งสหรัฐอเมริกาประกาศคว่ำบาตร

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 เมื่อกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ประกาศคว่ำบาตร “ลียง พัด” และอาณาจักรธุรกิจ L.Y.P. Group ภายใต้กฎหมาย Global Magnitsky Act โทษฐานมีส่วนพัวพันกับธุรกิจสีเทาและการบังคับใช้แรงงานในเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์

สหรัฐฯ ระบุว่า โรงแรมและรีสอร์ท 4 แห่งในเครือ L.Y.P. Group ถูกใช้เป็นสถานที่บังคับใช้แรงงานในธุรกิจหลอกลวงออนไลน์ โดยเฉพาะ O-Smach Resort ที่เหยื่อถูกหลอกมาทำงาน ยึดหนังสือเดินทาง บังคับให้หลอกลวง และถูกทำร้ายร่างกายด้วยการช็อตไฟฟ้า จนมีรายงานผู้เคราะห์ร้าย 2 รายกระโดดตึกเสียชีวิต

“ลียง พัด” คือใคร

“ลียง พัด” หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อ “พัด สุภาภา” (เสี่ยพัด) เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2501 ที่จังหวัดเกาะกง ในครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีน-เขมร เขาเติบโตในยุคสงครามกลางเมือง และเริ่มสร้างความมั่งคั่งในช่วงปลายทศวรรษ 2523-2533 เมื่อกัมพูชาเปิดรับระบบเศรษฐกิจตลาดเสรี

เขาเริ่มต้นจากธุรกิจค้าพืชผลการเกษตร (โดยเฉพาะไร่อ้อย) ก่อนจะขยายไปสู่การก่อสร้าง พลังงาน การท่องเที่ยว กาสิโน และการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ จนได้รับฉายาจากเอกสารลับ WikiLeaks ว่าเป็น “ราชาแห่งเกาะกง” (The King of Koh Kong) และเป็น 1 ใน 10 มหาเศรษฐีของกัมพูชา

&quot;ออกญา ลี ยง พัด&quot; หรือ &quot;พัด สุภาภา&quot; นักธุรกิจชาวกัมพูชา
ภาพจาก: tuoitre

อำนาจทางการเมือง “กระเป๋าเงิน” ของฮุน เซน

ความสำเร็จทางธุรกิจของ “เสี่ยพัด” ผูกพันอย่างแน่นหนากับอำนาจทางการเมือง หรือที่เรียกว่าระบบ ทุนนิยมพวกพ้อง (Crony Capitalism)

ตำแหน่ง “ออกญา” และสายสัมพันธ์

  • พ.ศ. 2543: ได้รับตำแหน่งเกียรติยศ ออกญา (Oknha) จากการบริจาคเงินให้รัฐมากกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ
  • ปัจจุบัน: ได้รับการเลื่อนขั้นเป็น เนี๊ยะออกญา (Neak Oknha) และดำรงตำแหน่ง ประธานสมาคมออกญาแห่งกัมพูชา

สายสัมพันธ์ทางการเมือง

  • พ.ศ. 2549: ได้รับเลือกเป็น วุฒิสมาชิก สังกัดพรรคประชาชนกัมพูชา (CPP)
  • พ.ศ. 2565: ได้รับแต่งตั้งเป็น ที่ปรึกษาส่วนตัวของสมเด็จฯ ฮุน เซน
  • มีรายงานวิจัยระบุว่าฮุน เซน เป็นลูกพี่ของเสี่ยพัดซึ่งถูกนิยามว่าเป็นกระเป๋าเงินจากการสนับสนุนพรรค CPP มาอย่างยาวนาน

อาณาจักร L.Y.P. Group และความเชื่อมโยงกับไทย

เสี่ยพัด ซึ่งถือสองสัญชาติ (ไทย-กัมพูชา) ได้ใช้อิทธิพลสร้างเครือข่ายธุรกิจข้ามพรมแดนอย่างกว้างขวาง โดยมี L.Y.P. Group เป็นบริษัทแม่ อาณาจักรของเขาครอบคลุมทั้ง

  • การเกษตร: บริษัท Hero King (บุหรี่), โรงงานน้ำตาลเกาะกง
  • พลังงาน: สัมปทานไฟฟ้าและน้ำในเกาะกง
  • สื่อ: สถานีโทรทัศน์ PNN
  • เขตเศรษฐกิจพิเศษ: Koh Kong SEZ และ Phnom Penh SEZ
  • การท่องเที่ยว: กาสิโนและโรงแรม (Koh Kong Resort, O-Smach Resort, Garden City Hotel, Phnom Penh Hotel)

การลงทุนไทยในอาณาจักร L.Y.P.

เขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกงของ “ลียง พัด” มีนักลงทุนรายใหญ่ 5 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่มีฐานในไทย ได้แก่ ฮุนได เคเคเอ็น ยาซากิ ฮานา และมิกาซ่า นอกจากนี้ ธุรกิจสื่ออย่างช่อง PNN ยังมีความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ไทยในการซื้อลิขสิทธิ์ละครไปออกอากาศอีกด้วย

การที่ ลียง พัด ถูกทางการไทยถอนสัญชาติ จึงถือเป็นสัญญาณเตือนสำคัญต่อนักธุรกิจไทยที่มีการลงทุนเชื่อมโยงกับกลุ่ม L.Y.P. Group

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

