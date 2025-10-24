“ดิว ธีรภัทร” ไม่ขอเงินคืน บริจาคเงินแสนให้ “กันจอมพลัง” ถือว่าทำดีไปแล้ว
ดิว ธีรภัทร ไม่ขอเงินคืน หลังเคยบริจาคให้ มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ไปแสนบาท ถือว่าทำดีไปแล้ว ส่วนเรื่องอื่นก็ว่าเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรม
ดิว ธีรภัทร อินฟลูเอนเซอร์คนดัง ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กสืบเนื่องจากประเด็นดราม่ามูลนิธิ กัน จอมพลังช่วยสู้ ซึ่งเจ้าตัวเคยบริจาคให้ 1 แสนบาทนั้น
โดย ดิว ธีรภัทร ระบุว่า “จากกรณี กระเเสคนทำดี พี่ดิวธีรภัทรคนนึง ที่เคยบริจาคให้คุณกัน จอมพลัง 100,000 แสนบาท ถ้าถามผมว่า เงินที่บริจาคทำบุญไปแล้ว ผมคิดอยากเอาคืนไหม สำหรับพี่ดิวถือว่าได้ทำบุญไปแล้ว ไม่คิดเอาคืน และขอส่งเสริมคนทำดีเพื่อพี่น้องประชาชนในวันที่เดือดร้อนต่อไป และไม่ว่าใครจะคิดเห็นยังไง สำหรับผมเชื่อว่าการทำบุญ คือสิ่งที่เราทำไปคือสิ่งที่ดีและไม่คิดจะขอคืน ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว สิ่งที่ทำเรียกว่าบุญ”
ก่อนจะเขียนต่อว่า ” เราทำความดี ในส่วนของเราทำดีไปแล้ว ไม่คิดเอาคืน เราได้ทำดีไปแล้วถือว่าเป็นสิ่งดี ๆครับ ส่วนเรื่องอื่นก็ให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรม ก็ว่ากันไปครับ”
“ฝากกดแชร์ ขอเป็นกำลังใจคนทำดี บางทีการที่เราอยากทำดี สำหรับพี่ดิวไม่มีเหตุผลไดๆ ก็เเค่อยากทำดีและอยากส่งเสริมคนดีๆให้มีเกราะคุ้มครองบ้าง ไม่ขอเอาเงินคืนครับ สนับสนุนคนลงมือทำดี ดีกว่าคนไม่คิดจะทำอะไรเลย” ดิวเขียนทิ้งท้าย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
