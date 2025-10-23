ข่าว

“มงคลกิตติ์” อยากได้เงินคืน บริจาคให้มูลนิธิกันจอมพลัง ดูมีลับลมคมใน

85

มงคลกิตติ์ อยากได้เงินคืน หลังควัก 5,000 บริจาคให้มูลนิธิกันจอมพลัง เข้าใจนึกว่า กัน จอมพลัง เป็นประธานมาคลอด ชี้ดูมีลับลมคมใน

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ อดีต สส.พรรคไทยศรีวิไลย์ และอดีตที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กพร้อมแนบสลิป หลังจากที่โอนเงินให้มูลนิธิของกัน จอมพลัง ว่า “ผมตั้งใจสนับสนุน โอนให้ คุณกัน จอมพลัง ตัวจริง ไปช่วยซื้อตู้คอนเทรนเนอร์กั้นชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อ 8 ต.ค.68 จำนวน 5,000 บาท

เพราะเข้าใจว่า มูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้ คุณกันเป็น ประธานมูลนิธิ จึงโอนไป แต่ถ้า เป็น มูลนิธิ ของคนอื่น ผมไม่รู้จัก ไม่เชื่อถือ ถ้ารู้จะไม่โอนไป ครับ”

ทั้งนี้ เต้ มงคลกิตติ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผมเห็นน้อง (กัน จอมพลัง) ช่วยเหลือมูลนิธิต่างๆได้อย่างดีตอนตึก สตง. ถล่ม เห็นว่าคุณกันจอมพลัง ช่วยเหลือคนอื่นๆอย่างดีมาก ศักยภาพสูงมาก ชื่นชมมาโดยตลอด เห็นบทบาทช่วยเหลือเรื่องชายแดน ศรัทธาและทำงานจริง ส่วนประวัติอดีตไม่อยากพูดถึง ไม่มีใครดีทั้งหมดเลย

ผมก็ไม่ได้มีตังค์มากมาย ปกติก็บริจาคมูลนิธิคุณบุ๋ม ปนัดดา ตลอด บริจาคช่วยน้ำท่วมบ้าง บริจาคโลงศพบ้าง บริจาคหลายครั้ง ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 8 ต.ค. ก็อยากทำบุญอยู่แล้ว ก็เห็นคุณกันจะซื้อตู้คอนเทนเนอร์ไปตั้งตรงบ้านหนองจาน ชายแดนไทยกัมพูชา 60 ตู้ ตู้มือสองประมาณ 2-3 หมื่นบาท บางคนก็ให้ฟรี ผมก็เห็นมูลนิธิคุณกัน ก็นึกว่าเป็นประธานมูลนิธิ ก็เลยโอน 5,000 บาท แม้จะไม่ใช่เงินเยอะ แต่ก็บริจาคด้วยใจศรัทธา ผมเข้าใจว่าเป็นประธานมูลนิธิ ไม่ใช่คนอื่น

จนกระทั้งเมื่อวานมาทราบจากสื่อว่าประธานมูลนิธิ ไม่ใช่คุณกันจอมพลัง กรรมการก็ไม่ใช่ ผมรู้สึกไม่ดี ใจจริงอยากได้เงินคืน เพราะว่าเอาไปบริจาคช่วยน้ำท่วมโดยตรงดีกว่า ดูมีลับลมคมใน มันแปลกๆ มันทำให้ความรู้สึกคนที่ศรัทธามันหายไป โดยปกติผมชอบบริจาคอยู่แล้ว ใครทำดีผมก็ช่วยตลอดอยู่แล้ว แต่ในมุมผม ถ้ามูลนิธิกันจอมพลังไม่ใช่ของคุณกันจอมพลังเป็นประธานแล้วเนี่ย ผมก็จะไม่บริจาค ที่บริจาคไปแล้วก็แล้วๆไป แต่ในใจไม่อยากบริจาค

