ขิงมาทั้งสวน “เทนนิส พาณิภัค” เผยรีไทร์มาปีกว่า แต่แรงกิ้งโอลิมปิกยังอยู่เบอร์ 1 โลก

Photo of Bas Basเผยแพร่: 24 ต.ค. 2568 14:15 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 14:15 น.
95

ตึงกว่านี้ไม่มีแล้ว เมื่อล่าสุด “เทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ ฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก 2024 โพสต์ขิง ยังรั้งเบอร์ 1 ของโลก ทั้งที่เลิกเล่นมาแล้วปีกว่า

อย่างที่ใครหลายๆ คนทราบว่า “น้องเทนนิส” หรือ พาณิภัค วงส์พัฒนกิจ อดีตนักเทควันโดหญิงทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก 2 สมัย ได้ประกาศรีไทร์หลังจบศึกโอลิมปิก 2024 มาตั้งแต่กลางปีก่อน หลังจากที่เธอทุ่งทุกสิ่งทุกอย่างให้กับกีฬาชนิดนี้มาตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา

Credit : Tennis panipak wongpattanakit

ทว่าล่าสุดวันนี้ (24 ตุลาคม) เทนนิส ได้มีการโพสต์รูปส่วนหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นควันหลงจากการแข่งขัน โอลิมปิก 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พร้อมกับข้อความที่เป็นการขิงแบบแนบเนียนว่า

“ดูแล้วก็ดีใจ คิดถึงบรรยากาศเหล่านี้ไม่หายเลยค่ะ”

“เลิกเล่นมา 1 ปีกว่าๆ มีคนถามว่าตอนนี้อันดับโลกเป็นยังไงบ้าง Rankings No.1 ค่ะ 😅😜55555ขิงยกมาทั้งสวนค่ะ ฝากแชร์ด้วยนะคะ 😜🤣

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อมูลเว็บไซต์ www.worldtaekwondo.org พบว่า ในเดือนตุลาคม 2025 อันดับโลกของ “น้องเทนนิส” ยังรั้งเบอร์ 1 ของโลกในรุ่น 49 กิโลกรัมหญิง จริงๆ แต่เธอไม่ได้ครองบัลลังก์นี้เพียงคนเดียว เพราะยังมี ชิง กิว นักกีฬาชาวจีนที่ขึ้นมาอยู่อันดับที่ 1 ของโลกด้วยอีกคน ขณะที่อันดับที่ 3 เป็นของ เจย์ซี บาสเซตต์ นักเตะจากคอสตาริกา

อ้างอิง : Facebook Tennis panipak wongpattanakit

 

เผยแพร่: 24 ต.ค. 2568 14:15 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 14:15 น.
95
