ขิงมาทั้งสวน “เทนนิส พาณิภัค” เผยรีไทร์มาปีกว่า แต่แรงกิ้งโอลิมปิกยังอยู่เบอร์ 1 โลก
ตึงกว่านี้ไม่มีแล้ว เมื่อล่าสุด “เทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ ฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก 2024 โพสต์ขิง ยังรั้งเบอร์ 1 ของโลก ทั้งที่เลิกเล่นมาแล้วปีกว่า
อย่างที่ใครหลายๆ คนทราบว่า “น้องเทนนิส” หรือ พาณิภัค วงส์พัฒนกิจ อดีตนักเทควันโดหญิงทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก 2 สมัย ได้ประกาศรีไทร์หลังจบศึกโอลิมปิก 2024 มาตั้งแต่กลางปีก่อน หลังจากที่เธอทุ่งทุกสิ่งทุกอย่างให้กับกีฬาชนิดนี้มาตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา
ทว่าล่าสุดวันนี้ (24 ตุลาคม) เทนนิส ได้มีการโพสต์รูปส่วนหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นควันหลงจากการแข่งขัน โอลิมปิก 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พร้อมกับข้อความที่เป็นการขิงแบบแนบเนียนว่า
“ดูแล้วก็ดีใจ คิดถึงบรรยากาศเหล่านี้ไม่หายเลยค่ะ”
“เลิกเล่นมา 1 ปีกว่าๆ มีคนถามว่าตอนนี้อันดับโลกเป็นยังไงบ้าง Rankings No.1 ค่ะ 55555ขิงยกมาทั้งสวนค่ะ ฝากแชร์ด้วยนะคะ ”
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อมูลเว็บไซต์ www.worldtaekwondo.org พบว่า ในเดือนตุลาคม 2025 อันดับโลกของ “น้องเทนนิส” ยังรั้งเบอร์ 1 ของโลกในรุ่น 49 กิโลกรัมหญิง จริงๆ แต่เธอไม่ได้ครองบัลลังก์นี้เพียงคนเดียว เพราะยังมี ชิง กิว นักกีฬาชาวจีนที่ขึ้นมาอยู่อันดับที่ 1 ของโลกด้วยอีกคน ขณะที่อันดับที่ 3 เป็นของ เจย์ซี บาสเซตต์ นักเตะจากคอสตาริกา
