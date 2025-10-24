“บอส ณวัฒน์” ขอเงินบริจาค “มูลนิธิกันจอมพลัง” คืน ฝากถามจะเอาคืนยังไง?
บอส ณวัฒน์ โพสต์ขอเงินบริจาคให้มูลนิธิกันจอมพลังคืน หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยบริจาคให้ 50,000 เพราะคิดว่าเป็นของกันจอมพลัง
บอส ณวัฒน์ อิสรไกรศีล หัวเรือใหญ่ MGI และ เจ้าของตำแหน่ง Executive Director ของเวทีการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กจากดราม่าเกี่ยวกับมูลนิธิของกัน จอมพลัง ระบุว่า “ผมขอเงินที่บริจาคไปคืนเพราะเนื่องจากไม่บอกเบื้องหลังให้ครบ ทำให้เชื่อว่าเป็นของคุณกัน” ก่อนจะเขียนต่อว่า “ฝากนักข่าวถามให้หน่อยครับว่าจะเอาคืนได้ยังไง”
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ บอส ณวัฒน์ ระบุว่า “ผมโอนช่วยกัน 50,000 เพราะ คิดว่าเป็นของกันสรุปมูลนิธิเป็นของคนอื่น ควรบอกก่อนให้คนโอน”
จากนั้นโพสต์อีกข้อความว่า “ข้อมูลชักจูงให้บริจาคเพราะเชื่อว่าเป็นของกันแล้วมันไม่ใช่อย่างนี้ ถือเป็นการหลอกลวงมั้ยครับ” อย่างไรก็ตามโพสต์ที่สองนี้ถูกลบไปแล้ว
