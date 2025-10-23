ข่าว
ด่วน! มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ เตรียมตั้งโต๊ะแจงปมเงินบริจาค พรุ่งนี้ 10.00 น.
มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ เตรียมตั้งโต๊ะแจงปมเงินบริจาค พรุ่งนี้ 24 ต.ค. 68 เวลา 10.00 น. หลังถูกตั้งคำถามถึงความโปร่งใส
จากกรณีประเด็นร้อนของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ที่ตอนนี้ถูกตั้งคำถามถึงความโปร่งใส จนกลายเป็นประเด็นที่ประชาชนชาวไทยให้ความสนใจตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ เขียนข้อความว่า “ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนที่เคารพ
ร่วมงานแถลงข่าวของ “มูลนิธิกัน จอมพลัง ช่วยสู้” เพื่อแจ้งข้อมูลประเด็นเงินบริจาคของมูลนิธิเพื่อความโปร่งใส ในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องพระเอราวัณ 2 ชั้น 2”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “หนุ่ม กรรชัย” ฝากถึง “กัน จอมพลัง” ขอให้ชี้แจง ตอบคำถามของสังคม
- ต๊ะ นารากร โพสต์ถึง หนุ่ม กรรชัย เห็นด้วยให้ กันจอมพลัง แถลงเส้นเงินบริจาค
- “มงคลกิตติ์” อยากได้เงินคืน บริจาคให้มูลนิธิกันจอมพลัง ดูมีลับลมคมใน
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าว
“วรภัค” จ่อฟ้อง “ทอม ไรต์” ปมกุเรื่องโยงสแกมเมอร์ ยัน ภรรยาไม่มีเอี่ยวบัญชีคริปโต
4 วินาที ที่แล้ว
ข่าว
ชูวิทย์ แนะ กันจอมพลัง ถึงเวลาต้องพิสูจน์ตัวเอง แบบแมนๆ ชี้ ยิ่งเลี่ยงยิ่งมีพิรุธ
16 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
คริสตัล พาเลซ พบ เออีเค ลาร์นาก้า ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 วันที่ 23 ต.ค. 68
18 นาที ที่แล้ว
ข่าว
เปิดคลิปเต็ม “กัน จอมพลัง” แจงไม่ใส่ชื่อเป็นกรรมการมูลนิธิช่วยสู้ “ธรรมนัส” เอี่ยวด้วยแค่ไหน ?
34 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
นทท.เฮ “หิมะแรก ภูเขาไฟฟูจิ” มาแล้ว ช้ากว่าปกติ 21 วัน ช้ากว่าปีก่อน 15 วัน
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
โก อเฮด อีเกิลส์ พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 23 ต.ค. 68
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ด่วน! มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ เตรียมตั้งโต๊ะแจงปมเงินบริจาค พรุ่งนี้ 10.00 น.
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
ฮัดสัน แถลงเปิดตัว “ทราบได้คุมช้างศึกเมื่อวาน” สัญญายังปริศนาพร้อมพูดถึงอิชิอิ
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
อิชิอิ โพสต์ลาแฟนบอล “สู้ สู้ ไทยแลนด์” เผยสโมสรต่อไป-เปิดใจยังรักเมืองไทย
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ย้อนไทม์ไลน์ น้องวิน ภาสวิน ป่วยมะเร็ง เข้า ICU ไขข้อสงสัย ตัวเล็ก-เสียงดูเด็ก ?
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
“ฮุน มาเนต” อ้าง มติที่ประชุม JBC ใช้แผนที่ 1:200,000 ปักหมุดชั่วคราว ลั่น จะไม่แอบยกดินแดนให้ไทย
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
“เทพมนตรี” ปูด ประชุม JBC หลอกชาวบ้าน ปมหลักเขต บ้านหนองจาน อ้างตกลงกันไม่ได้
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
94 วิฯ น็อกมวยสาวรุ่นน้อง ดราม่าสนั่นกำปั้นไต้หวันเจ้าปัญหา ใช้ช่องโหว่กฎลงแข่งแม้เข้มตรวจเพศ
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
เปิดใจ เฟิร์น สุชาดา ผู้ประกาศน้องใหม่ ประกบ ‘สรยุทธ’ ตื่นเต้น-เป็นเกียรติมาก
4 ชั่วโมง ที่แล้ว