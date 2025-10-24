“ธรรมนัส” ไม่รู้เรื่อง “กัน จอมพลัง” เขียนยกให้มูลนิธิตน ชี้ทำอะไรไม่ค่อยคิด
ธรรมนัส ไม่รู้เรื่อง กัน จอมพลัง เขียนยกทรัพย์สินให้มูลนิธิตน ชี้ทำอะไรไม่ค่อยคิด เพราะเป็นมือใหม่หัดขับ ไม่เกี่ยวกับพรรคกล้าธรรม
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ซึ่งในข้อ 39 ระบุว่าหากมูลนิธิเลิกทำจะยกทรัพย์สินให้มูลนิธิธรรมนัมพรหมเผ่า ว่า เขาเปลี่ยนไปแล้ว แล้วเวลาเขาทำก็ไม่มาถามเรา ไม่รู้เรื่องเลย
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า แสดงว่า กัน จอมพลัง ทำเองใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เป็นเรื่องของเขา ไม่เกี่ยวกับตนเลย ที่สำคัญคือ เรื่องนี้ทุกมูลนิธิก็ต้องระบุ เพราะอย่างมูลนิธิธรรมนัสก็ระบุเป็นวัดธาตุทอง ถ้ามีอะไรให้เป็นสมบัติของวัดไป
เมื่อถามว่า มีการเชื่อมโยงว่า กัน จอมพลัง เกี่ยวกับพรรคกล้าธรรม ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า มันจะถึงพรรคกล้าธรรมได้ไง ไม่เกี่ยว เป็นเรื่องของกัน มันน่าจะเป็นเรื่องมือใหม่หัดขับ ทำอะไรไม่ค่อยคิด
เมื่อถามว่า ได้โทรศัพท์คุยกับ กัน จอมพลัง หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส ตอบว่า หูย ทุกวันนี้ต้องทำงานให้ชาวบ้าน วันๆ มีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ มีเรื่องน้ำท่วมประชาชนเดือดร้อนไม่เคยถามตนถึงเรื่องพวกนี้เลย เราต้องแยกงานกับการเมืองให้ออก อยากให้สื่อมวลชนถามว่า น้ำท่วมตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว น้ำกำลังจะลงใต้เตรียมพร้อมอะไร อยากให้ถามแบบนี้มากกว่า ถ้ามาถามว่ามูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ทำอะไร ตนจะไปรู้เรื่องของเขาได้อย่างไร
