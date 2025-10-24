พิพิธภัณฑ์ฝรั่งเศส โดนอีก คนร้ายบุกขโมยเหรียญทอง มูลค่าหลายล้าน
พิพิธภัณฑ์ฝรั่งเศส โดนอีก คนร้ายบุกทุบตู้กระจกขโมยเหรียญเงิน เหรียญทอง มูลค่าหลายล้านบาท เผยมีการคัดเลือกอย่างเชี่ยวชาญ
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า พิพิธภัณฑ์เมซง เด ลูมีแยร์ (Maison des Lumières) ในเมืองแลนเดรส ประเทศฝรั่งเศส ถูกขโมยเหรียญเงินและเหรียญทอง เป็นมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท (90,000 ยูโร) โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมง หลังจากที่พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ในกรุงปารีส ถูกขโมยเครื่องประดับ 8 ชิ้น มูลค่ารวมๆ 3 พันล้านบาท (88 ล้านยูโร)
โดยเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ พบตู้จัดแสดงที่โดนทุบ ก่อนจะแจ้งเจ้าหน้าที่ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเหรียญที่ถูกขโมยไปนั้น ถูกคัดเลือกอย่างเชี่ยวชาญ
สำหรับเหรียญดังกล่าวนั้น เป็นเหรียญในช่วงปี 2333 และปี 2383 ก่อนจะถูกค้นพบในช่วงปี 2554 ซึ่งพิพิธภัณฑ์เมซง เด ลูมีแยร์ จะเน้นจัดแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องกับ เดอนี ดีเดอโร นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส
ทั้งนี้ในช่วงเดือนที่ผ่านมาพิพิธภัณฑ์ หลายแห่งตกเป็นเป้าของอาชญากร ซึ่งนอกจากลูฟวร์แล้ว พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในฝรั่งเศสก็ถูกขโมยทอง มูลค่า 57 ล้านบาท (1.5 ล้านยูโร) แต่กรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมคนร้ายได้เป็นชาวจีน ก่อนจะนำทองไปหลอม
