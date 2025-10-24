กางข้อมูล “มูลนิธิองค์กรทำดี” หากล้มเลิก ทรัพย์สินตกเป็นของใคร?
ต๊ะ นารากร กางข้อมูล มูลนิธิองค์กรทำดี ของ บุ๋ม ปนัดดา เป็นประธานเอง หากล้มเลิก ทรัพย์สินทั้งหมดตกเป็นของ สภากาชาดไทย
จากกรณีของที่มีการตั้งคำถามถึงความโปร่งใสมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ เรื่องเงินบริจาค โดยเฉพาะข้อที่ 39 ว่า “หากมูลนิธิต้องล้มเลิก ทรัพย์สินทั้งหมดที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า” จนเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ของนายกัน จอมพลัง และ ร.อ.ธรรมนัส
ซึ่ง หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรข่าวคนดังกล่าวว่า ตัวผมเองโอนเงินให้คุณกันจอมพลังสองครั้ง ครั้งแรกผมโอนไป 1 ล้านบาท ผมพร้อมให้กับคุณบุ๋ม ปนัดดา ซึ่งมีมูลนิธิของคุณบุ๋มด้วย เป็น 2 ล้านในวันเดียว ผมขออนุญาตพูดผ่านรายการละกัน ผมอยากให้คุณกันออกมาชี้แจงว่าเงินปัจจุบันในมูลนิธิมีอยู่เท่าไหร่ เอาไปใช้อะไรบ้าง เบิกจ่ายอะไรบ้าง ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
โดย ต๊ะ นารากร ติยายน พิธีกรคนดัง ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเปิดเผยโดยระบุช่วงหนึ่งว่า “ดิฉันขอขอบคุณแทนคุณบุ๋ม ที่คุณหนุ่มได้บริจาคช่วย “มูลนิธิองค์กรทำดี” ของคุณบุ๋มจำนวนหนึ่งล้านบาท เพราะมูลนิธินี้จัดตั้งอย่างโปร่งใส โดยมีนางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ีดี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิฯ ด้วยตัวเอง
และในข้อ 39 ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ถ้ามูลนิธิต้องล้มเลิกไปโดยมติของคณะกรรมการหรือโดยเหตุผลใดก็ตาม ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ สภากาชาดไทย
ปล.ข้อความในโพสต์นี้ดิฉันตัดสินใจเขียนขึ้นเอง และภาพประกอบนี้ดิฉันก็นำมาลงเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับคุณบุ๋มใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าจะด่ามาด่าดิฉันคนเดียว
ดิฉันอยากลงภาพเป็นหลักฐานให้ทุกคนที่ร่วมบริจาคแก่มูลนิธิองค์กรทำดีเกิดความสบายใจ และไม่มีความสงสัยใดๆ”
