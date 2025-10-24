กรุงไทย แจ้งด่วน เลิกใช้แอป “เป๋าตุง” ต้องย้ายไปใช้ “ถุงเงิน” ทันที

ธนาคารกรุงไทยแจ้งร้านค้าที่ใช้ “เป๋าตุง” ให้ย้ายไป “ถุงเงิน” ทันที ชี้ระบบใหม่สะดวก ปลอดภัย ทันสมัยกว่า เริ่มย้ายได้ตั้งแต่วันนี้
ธนาคารกรุงไทย ออกประกาศแจ้งลูกค้าร้านค้าที่ใช้แอปพลิเคชัน “เป๋าตุง” สำหรับรับชำระเงินด้วยการสแกน QR Code
ประกาศระบุว่า ธนาคารมีนโยบายเปลี่ยนรูปแบบระบบรับเงินสแกน QR Code ใหม่ จึงขอความร่วมมือร้านค้าที่ใช้งานแอป “เป๋าตุง” ในปัจจุบัน ให้ย้ายไปใช้งานแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” แทน
ธนาคารให้เหตุผลว่า การเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อให้ลูกค้าร้านค้าได้รับความสะดวก ปลอดภัย มีความทันสมัยในการใช้งานมากกว่าเดิม ร้านค้าสามารถดำเนินการย้ายไปใช้งานแอป “ถุงเงิน” ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สำหรับแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เป็นเครื่องมือที่ธนาคารกรุงไทยพัฒนาขึ้นสำหรับร้านค้าโดยเฉพาะ เพื่อใช้รับชำระเงินค่าสินค้าบริการแทนเครื่องรูดบัตร (EDC) หรือการรับเงินสด แอปนี้เป็นที่รู้จักในฐานะช่องทางรับเงินหลักจากโครงการภาครัฐหลายโครงการ เช่น โครงการคนละครึ่ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ฟีเจอร์หลักของแอป ถุงเงิน ทำได้หลายอย่าง เช่น
รับเงินหลายช่องทาง: ร้านค้าสามารถรับการสแกน QR พร้อมเพย์ จากแอปธนาคารทุกแห่ง รับเงินจากแอป “เป๋าตัง” (G-Wallet) รับสิทธิ์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
รับพอยท์แทนเงินสด: รองรับการชำระด้วยคะแนนสะสม (PointPay) จากค่ายต่างๆ เช่น AIS Points, MAAI by KTC, บางจากพอยท์
รับเงินนักท่องเที่ยว: รองรับการสแกน QR Code จาก Mobile Banking ของนักท่องเที่ยว 8 ประเทศ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม โดยร้านค้าจะได้รับเงินเป็นสกุลบาททันที
ระบบจัดการร้าน: มีเสียงแจ้งเตือนทันทีเมื่อเงินเข้า สามารถสรุปยอดขายได้ทั้งแบบรายวัน รายเดือน เพิ่มบัญชีพนักงานให้ช่วยรับเงินได้
