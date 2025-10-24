การเงินเศรษฐกิจ

กรุงไทย แจ้งด่วน เลิกใช้แอป “เป๋าตุง” ต้องย้ายไปใช้ “ถุงเงิน” ทันที

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ต.ค. 2568 07:43 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 07:43 น.
88

ธนาคารกรุงไทยแจ้งร้านค้าที่ใช้ “เป๋าตุง” ให้ย้ายไป “ถุงเงิน” ทันที ชี้ระบบใหม่สะดวก ปลอดภัย ทันสมัยกว่า เริ่มย้ายได้ตั้งแต่วันนี้

ธนาคารกรุงไทย ออกประกาศแจ้งลูกค้าร้านค้าที่ใช้แอปพลิเคชัน “เป๋าตุง” สำหรับรับชำระเงินด้วยการสแกน QR Code

ประกาศระบุว่า ธนาคารมีนโยบายเปลี่ยนรูปแบบระบบรับเงินสแกน QR Code ใหม่ จึงขอความร่วมมือร้านค้าที่ใช้งานแอป “เป๋าตุง” ในปัจจุบัน ให้ย้ายไปใช้งานแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” แทน

ธนาคารให้เหตุผลว่า การเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อให้ลูกค้าร้านค้าได้รับความสะดวก ปลอดภัย มีความทันสมัยในการใช้งานมากกว่าเดิม ร้านค้าสามารถดำเนินการย้ายไปใช้งานแอป “ถุงเงิน” ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สำหรับแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เป็นเครื่องมือที่ธนาคารกรุงไทยพัฒนาขึ้นสำหรับร้านค้าโดยเฉพาะ เพื่อใช้รับชำระเงินค่าสินค้าบริการแทนเครื่องรูดบัตร (EDC) หรือการรับเงินสด แอปนี้เป็นที่รู้จักในฐานะช่องทางรับเงินหลักจากโครงการภาครัฐหลายโครงการ เช่น โครงการคนละครึ่ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ฟีเจอร์หลักของแอป ถุงเงิน ทำได้หลายอย่าง เช่น

รับเงินหลายช่องทาง: ร้านค้าสามารถรับการสแกน QR พร้อมเพย์ จากแอปธนาคารทุกแห่ง รับเงินจากแอป “เป๋าตัง” (G-Wallet) รับสิทธิ์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รับพอยท์แทนเงินสด: รองรับการชำระด้วยคะแนนสะสม (PointPay) จากค่ายต่างๆ เช่น AIS Points, MAAI by KTC, บางจากพอยท์

รับเงินนักท่องเที่ยว: รองรับการสแกน QR Code จาก Mobile Banking ของนักท่องเที่ยว 8 ประเทศ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม โดยร้านค้าจะได้รับเงินเป็นสกุลบาททันที

ระบบจัดการร้าน: มีเสียงแจ้งเตือนทันทีเมื่อเงินเข้า สามารถสรุปยอดขายได้ทั้งแบบรายวัน รายเดือน เพิ่มบัญชีพนักงานให้ช่วยรับเงินได้

ธนาคารกรุงไทย ยกเลิกใช้แอปเป๋าตุง

Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

