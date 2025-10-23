ข่าว

“หนุ่ม กรรชัย” ฝากถึง “กัน จอมพลัง” ขอให้ชี้แจง ตอบคำถามของสังคม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 12:41 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 12:41 น.
117

หนุ่ม กรรชัย ฝากถึง กัน จอมพลัง เล่าเคยบริจาคเงินให้เหมือนกัน ถึงเวลาตอบคำถามของสังคม เอาให้ชัด ไม่เปิดให้แถลงที่โหนกระแส หวั่นไม่เป็นกลาง

พี่หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรคนดังได้กล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ถึงประเด็นเรื่องมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ที่ตอนนี้ถูกตั้งคำถามอยู่นั้น โดยพี่หนุ่ม ระบุว่า มีคนสอบถามมายังผมเหมือนกันว่าผมมีความคิดเห็นอย่างไร โดยส่วนตัวแล้วก็ถือว่าประชาชนคนไทยทั่วๆไป แล้วก็อยากจะช่วยเหลือบริจาคเงินไปทางคุณกันเหมือนกัน

ตัวผมเองโอนเงินให้คุณกันจอมพลังสองครั้ง ครั้งแรกผมโอนไป 1 ล้านบาท ผมพร้อมให้กับคุณบุ๋ม ปนัดดา ซึ่งมีมูลนิธิของคุณบุ๋มด้วย เป็น 2 ล้านในวันเดียว ผมอยากจะช่วยเหลือประชาชนที่ลำบากทางภาคเหนือ เพราะตอนนั้นน้ำท่วมหนัก แล้วเขาต้องการฟื้นฟู ผมเลยแบ่งให้เขาไปช่วย

หลังจากนั้นคุณกันเปิดมูลนิธิ ผมก็เห็นว่าเปิดมาได้เดือนสองเดือนแล้ว ผมก็เลยโอนเข้ามูลนิธิกันจอมพลังเลย 5 แสน และล่าสุดก็โอนให้อีก 5 แสน เพื่อให้สร้างโรงเรียนให้เด็กพิเศษ ที่ผ่านผมไม่เคยทวงถาม เลยว่าเงินเอาไปทำอะไรยังไงบ้าง ผมไม่เคยถาม แต่วันนี้ผมขออนุญาตพูดผ่านรายการละกัน ผมอยากให้คุณกันออกมาชี้แจงว่าเงินปัจจุบันในมูลนิธิมีอยู่เท่าไหร่ เอาไปใช้อะไรบ้าง เบิกจ่ายอะไรบ้าง

ผมไม่เคยถามเลย เพราะผมให้เกียรติทุกคน แต่ผมคิดว่าในปัจจุบันถึงเวลาที่คุณกันต้องชี้แจง อย่ามาเปิดในรายการโหนกระแส เพราะผมไม่อยากเปิดพื้นที่ในรายการโหนกระแสให้คุณกันมาชี้แจงในเรื่องนี้ ถามว่าเพราะอะไร ผมรู้สึกว่ามันไม่เป็นกลางและไม่เป็นธรรมกับสังคม ผมอยากให้คุณกันไปชี้แจงกับเวทีกลาง อย่างคุณสรยุทธหรือเปิดโต๊ะแถลงเลย ให้พี่น้องมาตั้งคำถาม ใครเป็นกรรมการ คุณเปิดบัญชีเลย เงินเข้าออกยังไง มีมาตรการยังไง ตอบคำถามข้อซักถามของสังคมให้ได้มากที่สุด หรือตอบคำถามสังคมที่เขายังติดข้องหมองใจ โดยเฉพาะข้อที่ 39 (เรื่องที่ยกให้มูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่า) มันเป็นเรื่องที่ดีกว่า

ผมเองก็เป็นคนที่บริจาค ผมเองก็อยากนั่งฟัง อยากเห็นเหมือนกันว่าคือยังไง เป็นยังไงกันแน่ อย่าโกรธนะคุณกัน คือผมว่ามันเป็นความโปร่งใสคุณเองถ้าคุณทำได้

การเป็นคนดีเป็นเรื่องที่ดี การช่วยเหลือเป็นเรื่องที่ดี แต่คุณต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้เท่านั้นเอง นี่คือความสง่างามถ้าคุณทำได้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

อิชิอิ โพสต์ลาแฟนบอล “สู้ สู้ ไทยแลนด์” เผยสโมสรต่อไป-เปิดใจยังรักเมืองไทย

3 นาที ที่แล้ว
น้องวิน ภาสวิน ป่วยโรคมะเร็งตั้งแต่ 3 ขวบก่อนเสียชีวิตวัย 14 ปี ข่าว

ย้อนไทม์ไลน์ น้องวิน ภาสวิน ป่วยมะเร็ง เข้า ICU ไขข้อสงสัย ตัวเล็ก-เสียงดูเด็ก ?

5 นาที ที่แล้ว
&quot;ฮุน มาเนต&quot; อ้าง มติที่ประชุม JBC ใช้แผนที่ 1:200,000 ปักหมุดชั่วคราว ลั่น จะไม่แอบยกดินแดนให้ไทย ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน มาเนต” อ้าง มติที่ประชุม JBC ใช้แผนที่ 1:200,000 ปักหมุดชั่วคราว ลั่น จะไม่แอบยกดินแดนให้ไทย

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“เทพมนตรี” ปูด ประชุม JBC หลอกชาวบ้าน ปมหลักเขต บ้านหนองจาน อ้างตกลงกันไม่ได้

46 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“วรภัค” ปะทะ “สฤณี” เชิญมาคุยต่อหน้า เดือดเขียนลอยๆทำตนเสียหาย

49 นาที ที่แล้ว
นักมวยโอลิมปิกไต้หวัน ข้ามเพศ ข่าวกีฬา

94 วิฯ น็อกมวยสาวรุ่นน้อง ดราม่าสนั่นกำปั้นไต้หวันเจ้าปัญหา ใช้ช่องโหว่กฎลงแข่งแม้เข้มตรวจเพศ

49 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“มงคลกิตติ์” อยากได้เงินคืน บริจาคให้มูลนิธิกันจอมพลัง ดูมีลับลมคมใน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฟิร์น สุชาดา เปิดใจหลังประเดิมนั่งข้างสรยุทธ ข่าว

เปิดใจ เฟิร์น สุชาดา ผู้ประกาศน้องใหม่ ประกบ ‘สรยุทธ’ ตื่นเต้น-เป็นเกียรติมาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อนุทิน สั่ง สธ.-มท. ศึกษายกเลิกโซนนิ่งขายแอลกอฮอล์ ขยายเวลาเปิดผับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หนุ่ม กรรชัย” ฝากถึง “กัน จอมพลัง” ขอให้ชี้แจง ตอบคำถามของสังคม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตะลึง! เปิด 10 เรื่องลับ &#039;มูลนิธิกันจอมพลัง&#039; ไขปมคนจดทะเบียน-เงินทุน ข่าว

เปิด 11 เรื่อง ‘มูลนิธิกันจอมพลัง’ ไขปมคนจดทะเบียน-เงินทุน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บก.ลายจุด” สงสัย “กัน จอมพลัง” ไม่มีชื่อในบอร์ดมูลนิธิ ชี้เป็นแค่ที่ปรึกษา แก้ระเบียบไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ทนายชี้ “กัน จอมพลัง” ไม่มีอำนาจ เปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์มูลนิธิ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เผยผลประชุม GBC เขมรยอมไทยทั้ง 4 ข้อ ถอนอาวุธหนัก-ร่วมปราบสแกมเมอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก จี้นายกฯอนุทิน วรภัค รมช.คลัง ลาออกไม่พอ ต้องขยายผลต่อ ข่าว

ไอซ์ รักชนก จี้ อนุทิน สอบต่อปม ‘วรภัค’ ลาออก หลังถูกกล่าวหาเอี่ยวสแกมเมอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” โพสต์ภาพสักการะสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ บอกโดนบิดหูเหมือนเดิม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สม รังสี&quot; ประกาศตั้ง รัฐบาลกัมพูชาอิสระ ซัด &quot;ฮุนเซน&quot; เปลี่ยนชาติเป็นรัฐมาเฟีย ข่าวต่างประเทศ

“สม รังสี” ประกาศตั้ง รัฐบาลกัมพูชาอิสระ ซัด “ฮุนเซน” เปลี่ยนชาติเป็นรัฐมาเฟีย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

“รัน ทากาฮาชิ” ขอโทษแล้ว ปมข่าวฉาวแอบนัดพบสาว AV ขอโฟกัสกับการแข่งวอลเลย์บอล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายเดชา จี้ตรวจสอบ “มูลนิธิกันจอมพลัง” ลั่นคนดีไม่ต้องกลัวการตรวจสอบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนรำลึกถึง น้องวิน ภาสวิน จากผู้ป่วยสู่ KOL การเงิน กับมายด์เซ็ต Gen Alpha ที่ผู้ใหญ่ยอมรับ ข่าว

ย้อนรำลึกถึง น้องวิน ภาสวิน จากผู้ป่วยสู่ KOL การเงิน กับมายด์เซ็ต Gen Alpha ที่ผู้ใหญ่ยอมรับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปตัวเต็มเปิดคำพูด น้องวิน อัจฉริยะตัวจิ๋ววัย 14 ทิ้งประโยคสะกิดใจก่อนเดินทางสู่โลกใบใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชิ้นส่วนยานอวกาศ ตกใกล้เหมืองออสเตรเลีย ผู้เชี่ยวชาญคาดเป็นของจีน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” นัดถกทีมรัฐมนตรี เช็กความพร้อม ก่อนบินประชุมเอเปค-สุดยอดอาเซียน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนิง ปณิตา ยันยุติบทบาทพรีเซ็นเตอร์ Ozy หลังผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพบสารไซบูทรามีน บันเทิง

หนิง ปณิตา ยุติพรีเซ็นเตอร์ ปมอาหารเสริมพบสารอันตราย ชี้ความปลอดภัยสำคัญที่สุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วัยรุ่นโชว์เลิฟซีนไม่แคร์ใคร บนเบาะมอไซค์ข้างถนน ทางขึ้นแหลมพรหมเทพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 12:41 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 12:41 น.
117
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อิชิอิ โพสต์ลาแฟนบอล “สู้ สู้ ไทยแลนด์” เผยสโมสรต่อไป-เปิดใจยังรักเมืองไทย

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
&quot;ฮุน มาเนต&quot; อ้าง มติที่ประชุม JBC ใช้แผนที่ 1:200,000 ปักหมุดชั่วคราว ลั่น จะไม่แอบยกดินแดนให้ไทย

“ฮุน มาเนต” อ้าง มติที่ประชุม JBC ใช้แผนที่ 1:200,000 ปักหมุดชั่วคราว ลั่น จะไม่แอบยกดินแดนให้ไทย

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
นักมวยโอลิมปิกไต้หวัน ข้ามเพศ

94 วิฯ น็อกมวยสาวรุ่นน้อง ดราม่าสนั่นกำปั้นไต้หวันเจ้าปัญหา ใช้ช่องโหว่กฎลงแข่งแม้เข้มตรวจเพศ

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
เฟิร์น สุชาดา เปิดใจหลังประเดิมนั่งข้างสรยุทธ

เปิดใจ เฟิร์น สุชาดา ผู้ประกาศน้องใหม่ ประกบ ‘สรยุทธ’ ตื่นเต้น-เป็นเกียรติมาก

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
Back to top button