“หนุ่ม กรรชัย” ฝากถึง “กัน จอมพลัง” ขอให้ชี้แจง ตอบคำถามของสังคม
หนุ่ม กรรชัย ฝากถึง กัน จอมพลัง เล่าเคยบริจาคเงินให้เหมือนกัน ถึงเวลาตอบคำถามของสังคม เอาให้ชัด ไม่เปิดให้แถลงที่โหนกระแส หวั่นไม่เป็นกลาง
พี่หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรคนดังได้กล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ถึงประเด็นเรื่องมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ที่ตอนนี้ถูกตั้งคำถามอยู่นั้น โดยพี่หนุ่ม ระบุว่า มีคนสอบถามมายังผมเหมือนกันว่าผมมีความคิดเห็นอย่างไร โดยส่วนตัวแล้วก็ถือว่าประชาชนคนไทยทั่วๆไป แล้วก็อยากจะช่วยเหลือบริจาคเงินไปทางคุณกันเหมือนกัน
ตัวผมเองโอนเงินให้คุณกันจอมพลังสองครั้ง ครั้งแรกผมโอนไป 1 ล้านบาท ผมพร้อมให้กับคุณบุ๋ม ปนัดดา ซึ่งมีมูลนิธิของคุณบุ๋มด้วย เป็น 2 ล้านในวันเดียว ผมอยากจะช่วยเหลือประชาชนที่ลำบากทางภาคเหนือ เพราะตอนนั้นน้ำท่วมหนัก แล้วเขาต้องการฟื้นฟู ผมเลยแบ่งให้เขาไปช่วย
หลังจากนั้นคุณกันเปิดมูลนิธิ ผมก็เห็นว่าเปิดมาได้เดือนสองเดือนแล้ว ผมก็เลยโอนเข้ามูลนิธิกันจอมพลังเลย 5 แสน และล่าสุดก็โอนให้อีก 5 แสน เพื่อให้สร้างโรงเรียนให้เด็กพิเศษ ที่ผ่านผมไม่เคยทวงถาม เลยว่าเงินเอาไปทำอะไรยังไงบ้าง ผมไม่เคยถาม แต่วันนี้ผมขออนุญาตพูดผ่านรายการละกัน ผมอยากให้คุณกันออกมาชี้แจงว่าเงินปัจจุบันในมูลนิธิมีอยู่เท่าไหร่ เอาไปใช้อะไรบ้าง เบิกจ่ายอะไรบ้าง
ผมไม่เคยถามเลย เพราะผมให้เกียรติทุกคน แต่ผมคิดว่าในปัจจุบันถึงเวลาที่คุณกันต้องชี้แจง อย่ามาเปิดในรายการโหนกระแส เพราะผมไม่อยากเปิดพื้นที่ในรายการโหนกระแสให้คุณกันมาชี้แจงในเรื่องนี้ ถามว่าเพราะอะไร ผมรู้สึกว่ามันไม่เป็นกลางและไม่เป็นธรรมกับสังคม ผมอยากให้คุณกันไปชี้แจงกับเวทีกลาง อย่างคุณสรยุทธหรือเปิดโต๊ะแถลงเลย ให้พี่น้องมาตั้งคำถาม ใครเป็นกรรมการ คุณเปิดบัญชีเลย เงินเข้าออกยังไง มีมาตรการยังไง ตอบคำถามข้อซักถามของสังคมให้ได้มากที่สุด หรือตอบคำถามสังคมที่เขายังติดข้องหมองใจ โดยเฉพาะข้อที่ 39 (เรื่องที่ยกให้มูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่า) มันเป็นเรื่องที่ดีกว่า
ผมเองก็เป็นคนที่บริจาค ผมเองก็อยากนั่งฟัง อยากเห็นเหมือนกันว่าคือยังไง เป็นยังไงกันแน่ อย่าโกรธนะคุณกัน คือผมว่ามันเป็นความโปร่งใสคุณเองถ้าคุณทำได้
การเป็นคนดีเป็นเรื่องที่ดี การช่วยเหลือเป็นเรื่องที่ดี แต่คุณต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้เท่านั้นเอง นี่คือความสง่างามถ้าคุณทำได้
